В Госдуме Пасху предложили признать государственным праздником
По законопроекту выходной день останется прежним — воскресенье, на которое традиционно приходится праздник
14 мая 2026, 07:32, ИА Амител
В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником — об этом рассказал РИА Новости соавтор документа, депутат Дмитрий Гусев. Он пояснил важность инициативы ссылкой на указ президента № 809 о сохранении и укреплении традиционных духовно‑нравственных ценностей. В нем подчеркивается ведущая роль православия в истории и развитии России.
Депутат уточнил, что законопроект составлен так, что следующий после Пасхи день выходным не станет. По словам Гусева, проект скоро разошлют депутатам — возможно, кто‑то предложит внести правки, но, как полагает автор инициативы, документ могут обсудить уже в текущей сессии.
В распоряжении агентства оказался сам документ. В нем предлагается дополнить первую часть новым, десятым абзацем следующего содержания:
«Первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия по православному юлианскому календарю в соответствии с александрийской пасхалией, — День Светлого Христова Воскресения — Пасхи».
Пояснительная записка к законопроекту уточняет, что инициатива не предполагает создания нового выходного дня, поскольку Пасха всегда выпадает на воскресенье. Цель документа — официально закрепить правовой статус уже существующего выходного, придать ему государственное признание и обеспечить надлежащую защиту прав верующих.
07:42:17 14-05-2026
Если не ошибаюсь, мусульмане признают Христа, как одного из пророков. То есть не будут против праздника. А кто не верит, может не праздновать, кто-то может и Новый год не празднует, и 23 февраля, и 12 июня, и 4 ноября, это никому не мешает
08:17:40 14-05-2026
Гость (07:42:17 14-05-2026) Если не ошибаюсь, мусульмане признают Христа, как одного из ... новых годов много и сентябре, и старый, новый, и китайский-какой отмечаете?
да и 23 февраля, по всей видимости, скоро из вашего календаря уберут.
и останутся одни Пасхи на острове Пасхи.
07:44:05 14-05-2026
Да да да!
А ещё Еремея запашника, Якова теплого... И далее по списку... Все религиозные праздники сделать выходными днями!...
07:44:18 14-05-2026
Тупейший пшик!
07:46:30 14-05-2026
в некоторых странах на Пасху отдыхают 4 дня.
08:17:19 14-05-2026
найди отличия. (07:46:30 14-05-2026) в некоторых странах на Пасху отдыхают 4 дня. ... Там это Пейсах называется
08:35:51 14-05-2026
Гость (08:17:19 14-05-2026) Там это Пейсах называется... это в Израиле так называют же.
шалом,Изя.
вообще-то и на других континентах и в странах, где по 4 дня праздник.
09:47:13 14-05-2026
вокруг света, как вокруг смеха (08:35:51 14-05-2026) это в Израиле так называют же.шалом,Изя.вообще-то и ... Там в израиле люди ближе к богу.
10:37:11 14-05-2026
Гость (09:47:13 14-05-2026) Там в израиле люди ближе к богу.... Точно. Каждый день могут к нему отправиться.
11:21:14 14-05-2026
Гость (10:37:11 14-05-2026) Точно. Каждый день могут к нему отправиться. ... точно.
а как у нас растёт продолжительность жизни..
и здоровье-самое здоровое.
а медицина-куда там какому-то Израилю..
11:18:04 14-05-2026
Гость (09:47:13 14-05-2026) Там в израиле люди ближе к богу.... или ближе к Стене Плача..
07:54:07 14-05-2026
Двойная оплата за работу в праздничный день? В чем суть инициативы?
09:31:04 14-05-2026
Гость (07:54:07 14-05-2026) Двойная оплата за работу в праздничный день? В чем суть ини...
Читайте книгу "48 законов власти" там все написано.
08:07:32 14-05-2026
"Первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия по православному юлианскому календарю в соответствии с александрийской пасхалией, — День Светлого Христова Воскресения — Пасхи"----------- Дума и Иисус Христос? Думские антиподы, хотят примазаться к Божьей марали? Так почему создаете зверские законы не совместимы с Божескими?
13:26:14 14-05-2026
Гость (08:07:32 14-05-2026) "Первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего... В школе не научили отличать мАрала от мОрали? Ибидно.
08:38:27 14-05-2026
2026 год за окном , мы блокируем интернет и делаем пасху государственным праздником. При этом все удивляемся, а что ж мы так живём то
09:13:52 14-05-2026
Гость (08:38:27 14-05-2026) 2026 год за окном , мы блокируем интернет и делаем пасху гос... а что ж мы так живём то --- так грешники потому что
11:16:04 14-05-2026
Гость (08:38:27 14-05-2026) 2026 год за окном , мы блокируем интернет и делаем пасху гос... ,, мы"©
??
пишите правильно.
у нас.
08:54:47 14-05-2026
А чо уж не объявить государство не светским, а церковным? Рождество, Пасха, и далее по списку, как уже предложено в одном из комментариев. Рубахи до колен, подпоясанные. Бабы в платках и юбках "в пол"...
09:12:22 14-05-2026
Мракобесие в полный рост.
p.s. Хорошо думать за кого голосовать в сентябре
09:15:23 14-05-2026
Уже есть день народного единства...хватит.
09:16:22 14-05-2026
И это депутаты светского государства, но я за праздник, а то и до уразы байрам не далеко
09:38:40 14-05-2026
Помнится, когда я работала в нашей Епархии, то в январе мы выходили на работу 20 января, а на Пасху - через неделю. Хорошо было. И на зарплате не сказывалось.
10:39:07 14-05-2026
Гость (09:38:40 14-05-2026) Помнится, когда я работала в нашей Епархии, то в январе мы в... За что выгнали? За грехи или отсутствие их?
11:24:50 14-05-2026
Гость (10:39:07 14-05-2026) За что выгнали? За грехи или отсутствие их?... ушли на повышение.
13:02:18 14-05-2026
ага. (11:24:50 14-05-2026) ушли на повышение. ... К работодателю?
10:38:35 14-05-2026
Ни в коем случае!!! Хватит нам уже и государственного рождества.
11:22:27 14-05-2026
Красить яйца и стряпать паски/куличи на Пасху — эта традиция перешла от бабушек к небоговерующим советским родителям. В субботу поздним вечером накрывали праздничный стол: посредине ставили большую чашу с яйцами, а вокруг — пасочки. Есть можно было только в воскресенье утром, и тогда начиналось веселье... Хорошая светлая традиция: полнолуние, световой день идёт на прибыль, природа воскресает под символом Христа.