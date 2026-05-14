В Госдуме Пасху предложили признать государственным праздником

По законопроекту выходной день останется прежним — воскресенье, на которое традиционно приходится праздник

14 мая 2026, 07:32, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме разработали законопроект о признании Пасхи государственным праздником — об этом рассказал РИА Новости соавтор документа, депутат Дмитрий Гусев. Он пояснил важность инициативы ссылкой на указ президента № 809 о сохранении и укреплении традиционных духовно‑нравственных ценностей. В нем подчеркивается ведущая роль православия в истории и развитии России.

Депутат уточнил, что законопроект составлен так, что следующий после Пасхи день выходным не станет. По словам Гусева, проект скоро разошлют депутатам — возможно, кто‑то предложит внести правки, но, как полагает автор инициативы, документ могут обсудить уже в текущей сессии.

В распоряжении агентства оказался сам документ. В нем предлагается дополнить первую часть новым, десятым абзацем следующего содержания:

«Первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия по православному юлианскому календарю в соответствии с александрийской пасхалией, — День Светлого Христова Воскресения — Пасхи».

Пояснительная записка к законопроекту уточняет, что инициатива не предполагает создания нового выходного дня, поскольку Пасха всегда выпадает на воскресенье. Цель документа — официально закрепить правовой статус уже существующего выходного, придать ему государственное признание и обеспечить надлежащую защиту прав верующих.