В Госдуме планируют полностью запретить вейпы в России

Поправки могут внести в необходимые законопроекты ко второму чтению

04 апреля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты нижней палаты парламента собираются подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не об ограничении их продажи несовершеннолетним. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что 3 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России. Было принято соответствующее решение Совета.

Сами поправки могут внести в необходимые законопроекты ко второму чтению.

Напомним, что ещё в январе Володин поручил профильным комитетам российского парламента внести предложения о запрете вейпов. Тогда он отмечал, что в последние годы всё больше школьников используют их.