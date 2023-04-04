В Госдуме планируют полностью запретить вейпы в России
Поправки могут внести в необходимые законопроекты ко второму чтению
04 апреля 2023, 16:45, ИА Амител
Депутаты нижней палаты парламента собираются подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не об ограничении их продажи несовершеннолетним. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что 3 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России. Было принято соответствующее решение Совета.
Сами поправки могут внести в необходимые законопроекты ко второму чтению.
Напомним, что ещё в январе Володин поручил профильным комитетам российского парламента внести предложения о запрете вейпов. Тогда он отмечал, что в последние годы всё больше школьников используют их.
16:54:35 04-04-2023
Давайте уже быстрее!! все подростки поголовно ходят парят....