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В Госдуме планируют полностью запретить вейпы в России

Поправки могут внести в необходимые законопроекты ко второму чтению

04 апреля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты нижней палаты парламента собираются подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не об ограничении их продажи несовершеннолетним. Об этом заявил член комитета  Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что 3 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России. Было принято соответствующее решение Совета.

Сами поправки могут внести в необходимые законопроекты ко второму чтению. 

Напомним, что ещё в январе Володин поручил профильным комитетам российского парламента внести предложения о запрете вейпов. Тогда он отмечал, что в последние годы всё больше школьников используют их.

Комментарии 1

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Гость

16:54:35 04-04-2023

Давайте уже быстрее!! все подростки поголовно ходят парят....

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