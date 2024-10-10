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В Госдуме планируют ввести штрафы для родителей квадроберов

За укусы им и вовсе может грозить административная ответственность

10 октября 2024, 14:54, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы совместно с рабочей группой юристов готовят поправки в Административный кодекс, предполагающий штрафы для родителей квадроберов. Об этом сообщает "Российская газета".

В частности, предлагается запретить популяризацию квадробинга в соцсетях, а родителей наказывать штрафом от 1 тысячи до 5 тысяч рублей за выгул детей на четвереньках. Также предполагается введение ответственности для родителей в случаях, если их ребенок покусал прохожего – вплоть до уголовной, если вред здоровью оказался серьезным.

Как отметил зампред комитета Госдумы по информполитике и связи Андрей Свинцов, задачи "рушить семьи" у парламентариев нет, а штрафы должны "отрезвить" тех мам и бабушек, которые выгуливают детей на поводке.

"Запрет продвижения в Сети квадробинга сведет на нет его как направление детского и молодежного движения. А вот более широкие инструменты воздействия, которые мы готовим, позволят вернуть детей в секции и кружки вместо ползания и лаяния на улицах", – добавил депутат.

Свинцов считает, что поправки в кодекс примут в течение нескольких месяцев. Он отметил, что если сетевую популяризацию квадробинга остановить, то увлечение пропадет так же молниеносно, как появилось.

Госдума штрафы

Комментарии 20

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Жительница Барнео

15:00:15 10-10-2024

Если ребёнок пьёт, курит, ругается матом всем плевать. Но стоит только надеть кошачьи ушки...

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Мусик

16:07:03 10-10-2024

Жительница Барнео (15:00:15 10-10-2024) Если ребёнок пьёт, курит, ругается матом всем плевать. Но ст... Если ребёнок пьёт, курит, ругается матом - значит он адаптивно приобретает социальные навыки.
а вот если он начнет наоборот - зто подозрительно.

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Гость

15:04:22 10-10-2024

это хорошо

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Гость

15:04:48 10-10-2024

Всё правильно! Все проблемы в стране решены. Все сыты, здоровы, обеспечены. Воин нет. Кругом мир да благодать. Пора и детьми в масках животных заняться.

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Дюша

15:16:07 10-10-2024

А секс в известной позе не приравнивается к квадробингу? Кто покусал депутатов?

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коса

17:30:38 10-10-2024

Дюша (15:16:07 10-10-2024) А секс в известной позе не приравнивается к квадробингу? Кто... это ты о каком сексе? с малолетками? так этож статья друже

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Дюша

08:56:46 11-10-2024

коса (17:30:38 10-10-2024) это ты о каком сексе? с малолетками? так этож статья друже... Это я о позиции на четвереньках...Любви все возрасты покорны...

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Гость

15:27:35 10-10-2024

А как же в Новый Год? Я хотел тигрёнком быть. А теперь всё. Заметут окаянные в кутузку.

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Гость

15:27:36 10-10-2024

А если ребенок в садик лисичкой, волком, зайчиком на утренник пришел, а потом их родители в соцсетях выложили...? Тогда еще и воспитателей тоже нужно штрафовать!!!))

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Гость

16:25:40 10-10-2024

Гость (15:27:36 10-10-2024) А если ребенок в садик лисичкой, волком, зайчиком на утренни... Как же идиоты радуют. На утреннике ребенок песню спел, танец станцевал и все. А не так ты, квадробобер, себя ведешь. Никто из детей, на утренниках, на деревья одну ногу не задирает, на четвереньках не ходит. Можно еще продолжить, но попробуй малую часть осмыслить для начала.

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гость

16:55:23 10-10-2024

Гость (16:25:40 10-10-2024) Как же идиоты радуют. На утреннике ребенок песню спел, тане... А вы думаете что кто то в таких тонкостях разбираться будет,у нас всегда в стране,из крайности в крайность,так что вам надо сперва хоть малую часть осмыслить

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Гость

16:55:47 10-10-2024

Гость (16:25:40 10-10-2024) Как же идиоты радуют. На утреннике ребенок песню спел, тане... Кгхм... Советую почитать комментарии юристов по поводу закона о запрете "движения чайлдфри") Внезапно, счастливая мама трех ангелочков, высказавшаяся по поводу невменяемых цен на детские товары, сказавшая, что у нее были осложнения в родах или пожаловавшаяся на нехватку детских врачей, тоже вполне себе под эту пропаганду подпадает. Думаете, тут будет по-другому? В стране очень-очень не хватает денежек, а штрафы и конфискации чуть ли не отдельной строкой в бюджете заложены. Дальше сами додумаете, или подсказать? А еще можно вспомнить про "иноагент это только строчка в реестре, че вы так всполошились" и "никто вас не будет преследовать, в постели можете делать что хотите". Даешь еще больше поводов для доносов и штрафов.

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Гость

15:56:45 10-10-2024

"Направление детского и молодежного движения") Родина в опасности. Не напомните, куда у нас делось страшное угрожающее самому существованию России ЧВК Редан? Ась? Помнится, накал страстей был примерно такой же, если не больше. Интересно, за костюмы зайчиков и снежинок в детских садах тоже родителей штрафовать будут? И да, инцелов они ну вот совершенно случайно запретить не хотят? Там-то как раз и движение вполне себе международное, и жертвы есть, и ненависть они пропагандируют. Нет? А что так?

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Гость

15:07:50 11-10-2024

Гость (15:56:45 10-10-2024) "Направление детского и молодежного движения") Родина в опас... тоже Ксюшу уважаете? да, она отлично пишет

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Гость

16:28:25 10-10-2024

Они как реальные животные начнут гадить на улицах - сразу все защитнички и заткнутся.

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Дюша

16:40:37 10-10-2024

Дети!!! Не кусайте парламентариев!!! Им и так не сладко живется! :-)

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Гость

17:36:12 10-10-2024

Вот они, негодяи! Вот ОПГ, держащая в страхе всю страну - дети и их родители. Слава бдительным депутатам, которые смогли безбоязненно выявить угрозу и нанести мощный ответный удар! Присвойте им какое-нибудь внеочередное звание.

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Гость

17:37:26 10-10-2024

Гость (16:25:40 10-10-2024) Как же идиоты радуют. На утреннике ребенок песню спел, тане... На себя посмотри

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Гость

04:30:37 11-10-2024

Лучше бы штрафовали курящих и бухающих детей!

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дюша

09:02:21 11-10-2024

Гость (04:30:37 11-10-2024) Лучше бы штрафовали курящих и бухающих детей! ... Надо не штрафовать, а обеспечить людей достойным будущим...Воспитательную работу проводить в школах. Пропагандировать физкультуру и спорт.

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