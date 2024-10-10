В Госдуме планируют ввести штрафы для родителей квадроберов
За укусы им и вовсе может грозить административная ответственность
10 октября 2024, 14:54, ИА Амител
Депутаты Госдумы совместно с рабочей группой юристов готовят поправки в Административный кодекс, предполагающий штрафы для родителей квадроберов. Об этом сообщает "Российская газета".
В частности, предлагается запретить популяризацию квадробинга в соцсетях, а родителей наказывать штрафом от 1 тысячи до 5 тысяч рублей за выгул детей на четвереньках. Также предполагается введение ответственности для родителей в случаях, если их ребенок покусал прохожего – вплоть до уголовной, если вред здоровью оказался серьезным.
Как отметил зампред комитета Госдумы по информполитике и связи Андрей Свинцов, задачи "рушить семьи" у парламентариев нет, а штрафы должны "отрезвить" тех мам и бабушек, которые выгуливают детей на поводке.
"Запрет продвижения в Сети квадробинга сведет на нет его как направление детского и молодежного движения. А вот более широкие инструменты воздействия, которые мы готовим, позволят вернуть детей в секции и кружки вместо ползания и лаяния на улицах", – добавил депутат.
Свинцов считает, что поправки в кодекс примут в течение нескольких месяцев. Он отметил, что если сетевую популяризацию квадробинга остановить, то увлечение пропадет так же молниеносно, как появилось.
15:00:15 10-10-2024
Если ребёнок пьёт, курит, ругается матом всем плевать. Но стоит только надеть кошачьи ушки...
16:07:03 10-10-2024
Жительница Барнео (15:00:15 10-10-2024) Если ребёнок пьёт, курит, ругается матом всем плевать. Но ст... Если ребёнок пьёт, курит, ругается матом - значит он адаптивно приобретает социальные навыки.
а вот если он начнет наоборот - зто подозрительно.
15:04:22 10-10-2024
это хорошо
15:04:48 10-10-2024
Всё правильно! Все проблемы в стране решены. Все сыты, здоровы, обеспечены. Воин нет. Кругом мир да благодать. Пора и детьми в масках животных заняться.
15:16:07 10-10-2024
А секс в известной позе не приравнивается к квадробингу? Кто покусал депутатов?
17:30:38 10-10-2024
Дюша (15:16:07 10-10-2024) А секс в известной позе не приравнивается к квадробингу? Кто... это ты о каком сексе? с малолетками? так этож статья друже
08:56:46 11-10-2024
коса (17:30:38 10-10-2024) это ты о каком сексе? с малолетками? так этож статья друже... Это я о позиции на четвереньках...Любви все возрасты покорны...
15:27:35 10-10-2024
А как же в Новый Год? Я хотел тигрёнком быть. А теперь всё. Заметут окаянные в кутузку.
15:27:36 10-10-2024
А если ребенок в садик лисичкой, волком, зайчиком на утренник пришел, а потом их родители в соцсетях выложили...? Тогда еще и воспитателей тоже нужно штрафовать!!!))
16:25:40 10-10-2024
Гость (15:27:36 10-10-2024) А если ребенок в садик лисичкой, волком, зайчиком на утренни... Как же идиоты радуют. На утреннике ребенок песню спел, танец станцевал и все. А не так ты, квадробобер, себя ведешь. Никто из детей, на утренниках, на деревья одну ногу не задирает, на четвереньках не ходит. Можно еще продолжить, но попробуй малую часть осмыслить для начала.
16:55:23 10-10-2024
Гость (16:25:40 10-10-2024) Как же идиоты радуют. На утреннике ребенок песню спел, тане... А вы думаете что кто то в таких тонкостях разбираться будет,у нас всегда в стране,из крайности в крайность,так что вам надо сперва хоть малую часть осмыслить
16:55:47 10-10-2024
Гость (16:25:40 10-10-2024) Как же идиоты радуют. На утреннике ребенок песню спел, тане... Кгхм... Советую почитать комментарии юристов по поводу закона о запрете "движения чайлдфри") Внезапно, счастливая мама трех ангелочков, высказавшаяся по поводу невменяемых цен на детские товары, сказавшая, что у нее были осложнения в родах или пожаловавшаяся на нехватку детских врачей, тоже вполне себе под эту пропаганду подпадает. Думаете, тут будет по-другому? В стране очень-очень не хватает денежек, а штрафы и конфискации чуть ли не отдельной строкой в бюджете заложены. Дальше сами додумаете, или подсказать? А еще можно вспомнить про "иноагент это только строчка в реестре, че вы так всполошились" и "никто вас не будет преследовать, в постели можете делать что хотите". Даешь еще больше поводов для доносов и штрафов.
15:56:45 10-10-2024
"Направление детского и молодежного движения") Родина в опасности. Не напомните, куда у нас делось страшное угрожающее самому существованию России ЧВК Редан? Ась? Помнится, накал страстей был примерно такой же, если не больше. Интересно, за костюмы зайчиков и снежинок в детских садах тоже родителей штрафовать будут? И да, инцелов они ну вот совершенно случайно запретить не хотят? Там-то как раз и движение вполне себе международное, и жертвы есть, и ненависть они пропагандируют. Нет? А что так?
15:07:50 11-10-2024
Гость (15:56:45 10-10-2024) "Направление детского и молодежного движения") Родина в опас... тоже Ксюшу уважаете? да, она отлично пишет
16:28:25 10-10-2024
Они как реальные животные начнут гадить на улицах - сразу все защитнички и заткнутся.
16:40:37 10-10-2024
Дети!!! Не кусайте парламентариев!!! Им и так не сладко живется! :-)
17:36:12 10-10-2024
Вот они, негодяи! Вот ОПГ, держащая в страхе всю страну - дети и их родители. Слава бдительным депутатам, которые смогли безбоязненно выявить угрозу и нанести мощный ответный удар! Присвойте им какое-нибудь внеочередное звание.
17:37:26 10-10-2024
Гость (16:25:40 10-10-2024) Как же идиоты радуют. На утреннике ребенок песню спел, тане... На себя посмотри
04:30:37 11-10-2024
Лучше бы штрафовали курящих и бухающих детей!
09:02:21 11-10-2024
Гость (04:30:37 11-10-2024) Лучше бы штрафовали курящих и бухающих детей! ... Надо не штрафовать, а обеспечить людей достойным будущим...Воспитательную работу проводить в школах. Пропагандировать физкультуру и спорт.