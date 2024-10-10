В Госдуме планируют ввести штрафы для родителей квадроберов

За укусы им и вовсе может грозить административная ответственность

10 октября 2024, 14:54, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы совместно с рабочей группой юристов готовят поправки в Административный кодекс, предполагающий штрафы для родителей квадроберов. Об этом сообщает "Российская газета".

В частности, предлагается запретить популяризацию квадробинга в соцсетях, а родителей наказывать штрафом от 1 тысячи до 5 тысяч рублей за выгул детей на четвереньках. Также предполагается введение ответственности для родителей в случаях, если их ребенок покусал прохожего – вплоть до уголовной, если вред здоровью оказался серьезным.

Как отметил зампред комитета Госдумы по информполитике и связи Андрей Свинцов, задачи "рушить семьи" у парламентариев нет, а штрафы должны "отрезвить" тех мам и бабушек, которые выгуливают детей на поводке.

"Запрет продвижения в Сети квадробинга сведет на нет его как направление детского и молодежного движения. А вот более широкие инструменты воздействия, которые мы готовим, позволят вернуть детей в секции и кружки вместо ползания и лаяния на улицах", – добавил депутат.

Свинцов считает, что поправки в кодекс примут в течение нескольких месяцев. Он отметил, что если сетевую популяризацию квадробинга остановить, то увлечение пропадет так же молниеносно, как появилось.