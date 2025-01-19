НОВОСТИЭкономика

В Госдуме подчеркнули важность индексации пенсий

Индексация важна для неработающих пенсионеров, считает Бессараб

19 января 2025, 17:50, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб в интервью RT заявила, что при утверждении федерального бюджета учитывали, что в случае необходимости могут быть оперативно приняты меры для доиндексации страховых пенсий.

Бессараб прокомментировала слова депутата Екатерины Стенякиной о том, что бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий.

"Мы готовы к дополнительной индексации. И с учетом определения уровня годовой инфляции Росстатом в размере 9,52% ожидаем, что она составит не менее чем 2,22%", – сказала депутат.

Она также отметила, что индексация пенсий крайне важна, особенно для неработающих пенсионеров, которые часто не имеют других источников дохода.

По словам депутата, пенсия – для многих единственный источник средств, чтобы обеспечивать себя продуктами, медикаментами и другими необходимыми товарами, особенно в условиях роста инфляции.

"Очень важно сохранить реальный уровень доходов", – считает парламентарий.

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Госдуме заявили, что бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий

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НОВОСТИЭкономика
Россия Госдума пенсии

Комментарии 3

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Гость

20:01:23 19-01-2025

"Уровень доходов" это у тех, кто доход получает. А у нас уровень пенсий и, как следствие, уровень жизни, таков, что в странах куда беднее нашей он выше. Но это уже вопрос не к депутатам, послушно утверждающим всё спущенное сверху.

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Гость

20:49:44 19-01-2025

"Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву"...

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Гость

22:00:29 19-01-2025

Заупрекали уже пенсионеров этими грошами.

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