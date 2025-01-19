В Госдуме подчеркнули важность индексации пенсий
Индексация важна для неработающих пенсионеров, считает Бессараб
19 января 2025, 17:50, ИА Амител
Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб в интервью RT заявила, что при утверждении федерального бюджета учитывали, что в случае необходимости могут быть оперативно приняты меры для доиндексации страховых пенсий.
Бессараб прокомментировала слова депутата Екатерины Стенякиной о том, что бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий.
"Мы готовы к дополнительной индексации. И с учетом определения уровня годовой инфляции Росстатом в размере 9,52% ожидаем, что она составит не менее чем 2,22%", – сказала депутат.
Она также отметила, что индексация пенсий крайне важна, особенно для неработающих пенсионеров, которые часто не имеют других источников дохода.
По словам депутата, пенсия – для многих единственный источник средств, чтобы обеспечивать себя продуктами, медикаментами и другими необходимыми товарами, особенно в условиях роста инфляции.
"Очень важно сохранить реальный уровень доходов", – считает парламентарий.
20:01:23 19-01-2025
"Уровень доходов" это у тех, кто доход получает. А у нас уровень пенсий и, как следствие, уровень жизни, таков, что в странах куда беднее нашей он выше. Но это уже вопрос не к депутатам, послушно утверждающим всё спущенное сверху.
20:49:44 19-01-2025
"Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву"...
22:00:29 19-01-2025
Заупрекали уже пенсионеров этими грошами.