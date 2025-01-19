В Госдуме подчеркнули важность индексации пенсий

Индексация важна для неработающих пенсионеров, считает Бессараб

19 января 2025, 17:50, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб в интервью RT заявила, что при утверждении федерального бюджета учитывали, что в случае необходимости могут быть оперативно приняты меры для доиндексации страховых пенсий.

Бессараб прокомментировала слова депутата Екатерины Стенякиной о том, что бюджет России готов к дополнительной индексации пенсий.

"Мы готовы к дополнительной индексации. И с учетом определения уровня годовой инфляции Росстатом в размере 9,52% ожидаем, что она составит не менее чем 2,22%", – сказала депутат.

Она также отметила, что индексация пенсий крайне важна, особенно для неработающих пенсионеров, которые часто не имеют других источников дохода.

По словам депутата, пенсия – для многих единственный источник средств, чтобы обеспечивать себя продуктами, медикаментами и другими необходимыми товарами, особенно в условиях роста инфляции.