НОВОСТИЭкономика

В Госдуме заявили, что бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий

Индексация страховых пенсий затронет около 40 миллионов россиян

19 января 2025, 11:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Федеральный бюджет России способен обеспечить дополнительную индексацию пенсий, заявила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина в интервью РИА Новости.

С 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров уже увеличены на 7,3%.

Кроме того, до 1 февраля правительство может рассмотреть возможность дополнительной индексации с учетом инфляции за прошлый год, которая, по данным Росстата, составила 9,52%. Это может привести к дополнительному повышению пенсий на 2,22%.

"Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", – заявила Стенякина.

По ее словам, индексация страховых пенсий коснется около 40 миллионов российских пенсионеров.

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В России до 1 февраля могут доиндексировать пенсии

Дополнительное повышение может быть связано с разницей между инфляцией и уже произведенной индексацией
НОВОСТИОбщество
Россия Госдума пенсии Бюджет

Комментарии 5

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Филипп Филиппыч

11:55:45 19-01-2025

- "По ее словам, индексация страховых пенсий коснется около 40 миллионов российских пенсионеров." - "По данным Социального фонда России (СФР), на начало 2024 года в России получали пенсии 41,08 млн человек, что на 1,7 % меньше, чем в прошлом году. " С каждым месяцем ряды, пенсионеров таят.

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Гость

13:27:06 19-01-2025

Филипп Филиппыч (11:55:45 19-01-2025) - "По ее словам, индексация страховых пенсий коснется около ... А что с ошибками пишешь? Неграмотный?

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Гость

11:57:05 19-01-2025

Пенсионеры тоже готовы к дополнительной индексации на 300р! Все в нетерпении!

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Бдыщ

12:50:54 19-01-2025

Пенсы давно готовы

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Гость

17:36:28 19-01-2025

Эта дамочка, интересно, миллионов десять в год имеет за свой тяжелейший изматывающий депутатский труд?

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