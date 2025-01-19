В Госдуме заявили, что бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий
Индексация страховых пенсий затронет около 40 миллионов россиян
19 января 2025, 11:30, ИА Амител
Федеральный бюджет России способен обеспечить дополнительную индексацию пенсий, заявила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина в интервью РИА Новости.
С 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров уже увеличены на 7,3%.
Кроме того, до 1 февраля правительство может рассмотреть возможность дополнительной индексации с учетом инфляции за прошлый год, которая, по данным Росстата, составила 9,52%. Это может привести к дополнительному повышению пенсий на 2,22%.
"Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", – заявила Стенякина.
По ее словам, индексация страховых пенсий коснется около 40 миллионов российских пенсионеров.
11:55:45 19-01-2025
- "По ее словам, индексация страховых пенсий коснется около 40 миллионов российских пенсионеров." - "По данным Социального фонда России (СФР), на начало 2024 года в России получали пенсии 41,08 млн человек, что на 1,7 % меньше, чем в прошлом году. " С каждым месяцем ряды, пенсионеров таят.
13:27:06 19-01-2025
Филипп Филиппыч (11:55:45 19-01-2025) - "По ее словам, индексация страховых пенсий коснется около ... А что с ошибками пишешь? Неграмотный?
11:57:05 19-01-2025
Пенсионеры тоже готовы к дополнительной индексации на 300р! Все в нетерпении!
12:50:54 19-01-2025
Пенсы давно готовы
17:36:28 19-01-2025
Эта дамочка, интересно, миллионов десять в год имеет за свой тяжелейший изматывающий депутатский труд?