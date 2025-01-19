В Госдуме заявили, что бюджет РФ готов к дополнительной индексации пенсий

Индексация страховых пенсий затронет около 40 миллионов россиян

19 января 2025, 11:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Федеральный бюджет России способен обеспечить дополнительную индексацию пенсий, заявила член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина в интервью РИА Новости.

С 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров уже увеличены на 7,3%.

Кроме того, до 1 февраля правительство может рассмотреть возможность дополнительной индексации с учетом инфляции за прошлый год, которая, по данным Росстата, составила 9,52%. Это может привести к дополнительному повышению пенсий на 2,22%.

"Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам", – заявила Стенякина.

По ее словам, индексация страховых пенсий коснется около 40 миллионов российских пенсионеров.