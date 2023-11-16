В Госдуме поддержали запрет увольнять одинокого родителя

Законопроект уже получил положительное заключение в правительстве РФ

16 ноября 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Комитет Госдумы по социальной политике поддержал законопроект о запрете увольнения одиноких родителей, воспитывающих детей младше 16 лет, сообщает РИА Новости.

Как пояснил депутат Ярослав Нилов, в Трудовом кодексе предусмотрена гарантия на сохранение рабочего места для одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет.

"Мы предложили увеличить возраст до 16 лет. Мы убеждены, что этот вопрос будет поддержан депутатами фракции большинства", – отметил парламентарий.

Он уточнил, что поправки необходимы, поскольку предложенный возраст максимально приближен к окончанию школы ребенком.

На законопроект уже получено положительное заключение правительства РФ.