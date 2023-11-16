В Госдуме поддержали запрет увольнять одинокого родителя
Законопроект уже получил положительное заключение в правительстве РФ
16 ноября 2023, 17:22, ИА Амител
Комитет Госдумы по социальной политике поддержал законопроект о запрете увольнения одиноких родителей, воспитывающих детей младше 16 лет, сообщает РИА Новости.
Как пояснил депутат Ярослав Нилов, в Трудовом кодексе предусмотрена гарантия на сохранение рабочего места для одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет.
"Мы предложили увеличить возраст до 16 лет. Мы убеждены, что этот вопрос будет поддержан депутатами фракции большинства", – отметил парламентарий.
Он уточнил, что поправки необходимы, поскольку предложенный возраст максимально приближен к окончанию школы ребенком.
На законопроект уже получено положительное заключение правительства РФ.
17:47:59 16-11-2023
о зашибись! Можно 15 лет на работе нихрина не делать))) Алилуйя!
23:41:00 16-11-2023
Гость (17:47:59 16-11-2023) о зашибись! Можно 15 лет на работе нихрина не делать))) Али... Да ктож возьмёт на работу человека которого нельзя уволить.
06:48:24 17-11-2023
Гость (17:47:59 16-11-2023) о зашибись! Можно 15 лет на работе нихрина не делать))) Али... Можно создать такие условия, что сам убежишь через неделю
18:03:22 16-11-2023
Ну вот ещё одна категория которую не будут брать на работу \
19:05:28 16-11-2023
Гость (18:03:22 16-11-2023) Ну вот ещё одна категория которую не будут брать на работу \... Правильно и будут делать. Я лично не буду брать.