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В Госдуме поддержали запрет увольнять одинокого родителя

Законопроект уже получил положительное заключение в правительстве РФ

16 ноября 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Комитет Госдумы по социальной политике поддержал законопроект о запрете увольнения одиноких родителей, воспитывающих детей младше 16 лет, сообщает РИА Новости.

Как пояснил депутат Ярослав Нилов, в Трудовом кодексе предусмотрена гарантия на сохранение рабочего места для одинокого родителя, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет.

"Мы предложили увеличить возраст до 16 лет. Мы убеждены, что этот вопрос будет поддержан депутатами фракции большинства", – отметил парламентарий.

Он уточнил, что поправки необходимы, поскольку предложенный возраст максимально приближен к окончанию школы ребенком.

На законопроект уже получено положительное заключение правительства РФ.

Фото: pixabay.com

В России предложили запретить увольнять одиноких родителей

Документ получил положительное заключение правительства РФ
НОВОСТИОбщество
Работа Госдума инициативы запреты

Комментарии 5

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Гость

17:47:59 16-11-2023

о зашибись! Можно 15 лет на работе нихрина не делать))) Алилуйя!

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Гость

23:41:00 16-11-2023

Гость (17:47:59 16-11-2023) о зашибись! Можно 15 лет на работе нихрина не делать))) Али... Да ктож возьмёт на работу человека которого нельзя уволить.

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Гость

06:48:24 17-11-2023

Гость (17:47:59 16-11-2023) о зашибись! Можно 15 лет на работе нихрина не делать))) Али... Можно создать такие условия, что сам убежишь через неделю

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Гость

18:03:22 16-11-2023

Ну вот ещё одна категория которую не будут брать на работу \

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Гость

19:05:28 16-11-2023

Гость (18:03:22 16-11-2023) Ну вот ещё одна категория которую не будут брать на работу \... Правильно и будут делать. Я лично не буду брать.

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