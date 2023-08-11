В России предложили запретить увольнять одиноких родителей
Документ получил положительное заключение правительства РФ
11 августа 2023, 16:19, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей, сообщил депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Документ предусматривает "недопущение расторжения трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, имеющей ребенка в возрасте до 16 лет, а также с другим лицом, воспитывающим указанного ребенка без матери".
"Это позволит повысить уровень трудовых гарантий для соответствующих категорий лиц", – говорится в заключении на законопроект.
Документ получил положительное заключение правительства РФ.
16:47:56 11-08-2023
Расстрелять того кто предложил этот бред. Это что получается, работник не работает-а уволить не могу-закон? они и будут существовать и наглеть. Думаю закон будет работать иначе. Просто этих яжемамок одиночек БРАТЬ не будут на работу. тогда и увольнять не потребуется. Это Россия! Не забываем. Скоро мамки взвоют! )
17:39:17 11-08-2023
#всегодобилсясам (16:47:56 11-08-2023) Расстрелять того кто предложил этот бред. Это что получается... Скорей бы эти яжмамки вызвыли. Реально уже заколебали.