НОВОСТИОбщество

В России предложили запретить увольнять одиноких родителей

Документ получил положительное заключение правительства РФ

11 августа 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей, сообщил депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Документ предусматривает "недопущение расторжения трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, имеющей ребенка в возрасте до 16 лет, а также с другим лицом, воспитывающим указанного ребенка без матери".

"Это позволит повысить уровень трудовых гарантий для соответствующих категорий лиц", – говорится в заключении на законопроект.

Документ получил положительное заключение правительства РФ.

Фото: amic.ru

Правда ли, что для многодетных родителей в России введут четырехдневку?

В Госдуме предлагают разрешить многодетным семьям работать меньше
НОВОСТИОбщество
Работа Законопроекты

Комментарии 2

Avatar Picture
#всегодобилсясам

16:47:56 11-08-2023

Расстрелять того кто предложил этот бред. Это что получается, работник не работает-а уволить не могу-закон? они и будут существовать и наглеть. Думаю закон будет работать иначе. Просто этих яжемамок одиночек БРАТЬ не будут на работу. тогда и увольнять не потребуется. Это Россия! Не забываем. Скоро мамки взвоют! )

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:17 11-08-2023

#всегодобилсясам (16:47:56 11-08-2023) Расстрелять того кто предложил этот бред. Это что получается... Скорей бы эти яжмамки вызвыли. Реально уже заколебали.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров