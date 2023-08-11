В России предложили запретить увольнять одиноких родителей

Документ получил положительное заключение правительства РФ

11 августа 2023, 16:19, ИА Амител

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В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять одиноких родителей, сообщил депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Документ предусматривает "недопущение расторжения трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, имеющей ребенка в возрасте до 16 лет, а также с другим лицом, воспитывающим указанного ребенка без матери".

"Это позволит повысить уровень трудовых гарантий для соответствующих категорий лиц", – говорится в заключении на законопроект.

Документ получил положительное заключение правительства РФ.