В Госдуме поддержат идею выплат супругам за долгий брак

Разобраться с выделением средств на реализацию инициативы должны в правительстве

22 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Пожилая пара / Фото: pxhere.com/ru/photo/1022984

Комитет Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства поддержит законопроект о выплатах супругам за 25 и более лет брака. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам председателя комитета Нины Останиной, документ дорабатывают, и в ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

Она также отметила, что данная инициатива своевременна, так как в год семьи семьи, которые состоят в долгосрочном браке, заслуживают особого внимания со стороны государства.

Останина добавила, что указание доходной части для реализации инициатив — это задача правительства, а задача депутатов — отражать интересы населения.