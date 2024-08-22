В Госдуме поддержат идею выплат супругам за долгий брак
Разобраться с выделением средств на реализацию инициативы должны в правительстве
22 августа 2024, 11:10, ИА Амител
Комитет Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства поддержит законопроект о выплатах супругам за 25 и более лет брака. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам председателя комитета Нины Останиной, документ дорабатывают, и в ближайшее время он будет внесен в Госдуму.
Она также отметила, что данная инициатива своевременна, так как в год семьи семьи, которые состоят в долгосрочном браке, заслуживают особого внимания со стороны государства.
Останина добавила, что указание доходной части для реализации инициатив — это задача правительства, а задача депутатов — отражать интересы населения.
11:15:12 22-08-2024
и хорошо. разбежались мы без развода - теперь и выплаты еще дадут
11:15:49 22-08-2024
Так-то недорого на круг выйдет.
11:19:27 22-08-2024
Лучше бы достойное внимание обратили на ДОСТОЙНУЮ поддержку МОЛОДЁЖИ!!! Пенсионерам!!! Бюджетникам!!!
11:27:26 22-08-2024
Гость (11:19:27 22-08-2024) Лучше бы достойное внимание обратили на ДОСТОЙНУЮ поддержку ... Так пенсионеры и бюджетники могут и быть 25 лет в браке, почему бы их не поддержать
11:35:00 22-08-2024
Гость (11:19:27 22-08-2024) Лучше бы достойное внимание обратили на ДОСТОЙНУЮ поддержку ... много вас любителей халявы.
14:34:45 22-08-2024
Гость (11:19:27 22-08-2024) Лучше бы достойное внимание обратили на ДОСТОЙНУЮ поддержку ... А этим бездельникам и дармоедам за что?
Написала скорее всего какая-то хабалка которая мужика в молодом возрасте со света сжила или от которой мужики бегут как от огня.
11:46:08 22-08-2024
Проблемы решаемые деньгами не являются проблемами.
11:46:26 22-08-2024
Хорошая новость.
12:04:39 22-08-2024
Да никто этого не примет. Опять клоуны пиар себе зарабатывают
13:11:30 22-08-2024
Вчера про 20 лет говорили. Я уже руки потирать начал...
15:55:37 22-08-2024
Гость (13:11:30 22-08-2024) Вчера про 20 лет говорили. Я уже руки потирать начал...... Да, с 20 и каждые 5 лет.