Законопроект о денежном поощрении для тех, кто много лет вместе, снова внесут в Госдуму

21 августа 2024, 15:10, ИА Амител

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Законопроект о денежных выплатах для супружеских пар за долгий брак доработают и снова внесут в Госдуму. Об этом "Парламентской газете" рассказал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Напомним, впервые эту инициативу предложили в январе 2024-го. Но тогда правительство идею не поддержало. Теперь авторы законопроекта намерены предпринять еще одну попытку.

О том, что это за выплаты, каким будет их размер и кому предлагается их перечислять, - в материале amic.ru.

1 Что за выплаты для супружеских пар предлагают ввести в России? Предложение депутатов Госдумы заключается в том, чтобы ввести совершенно новые выплаты супружеским парам, которые вместе уже много лет. В последнем актуальном тексте законопроекта указано, что на выплаты смогут претендовать россияне, прожившие в браке не меньше 20 лет. Сейчас выплаты за долгий брак существуют лишь в отдельных регионах страны - местные власти самостоятельно определяют меры поддержки. Инициатива предлагает уравнять семьи по всей стране и "унифицировать" меры поддержки.

2 Сколько предлагают выплачивать за долгий брак? Законопроект предлагает за 20-летний брак выплачивать 20 тысяч рублей, за 25-летний - 25 тысяч, за 30-летний - 30 тысяч рублей и так далее. Другими словами, по тысяче за каждый год совместной жизни, но выплаты при этом предлагается осуществлять с шагом в пять лет. Законопроект предлагает также ежегодно индексировать размер выплат и применять к ним районный коэффициент.

3 Выплата будет разовой или можно будет получать ее каждые пять лет? Этот вопрос авторы инициативы так и не прояснили до конца. В частности, на это указывали и в правительстве, когда давали на законопроект отрицательный отзыв. "Не представляется возможным установить, является ли указанная выплата разовой или выплачивается каждые пять лет при соблюдении установленных в законопроекте условий, а также производится ли выплата семье или каждому из супругов в равных долях", - говорилось в отзыве.

4 Как будут считать срок совместной жизни при назначении выплаты? Во-первых, супруги должны постоянно проживать в России. Во-вторых, сроки нескольких браков между супругами не планируют суммировать. Если супруги несколько раз женились и разводились, то "в зачет" им пойдет только последний заключенный брак.

5 Почему законопроект про выплаты за долгий брак не одобрили в первый раз? Как мы уже писали, в своем отзыве кабмин указал на непроработанный механизм выплат. Авторы законопроекта пообещали исправить все выявленные недочеты и уже переработанный документ вновь представить в Госдуме.