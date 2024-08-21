Законопроект о денежных выплатах для супружеских пар за долгий брак доработают и снова внесут в Госдуму. Об этом "Парламентской газете" рассказал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Напомним, впервые эту инициативу предложили в январе 2024-го. Но тогда правительство идею не поддержало. Теперь авторы законопроекта намерены предпринять еще одну попытку.
О том, что это за выплаты, каким будет их размер и кому предлагается их перечислять, - в материале amic.ru.
1
Что за выплаты для супружеских пар предлагают ввести в России?
Предложение депутатов Госдумы заключается в том, чтобы ввести совершенно новые выплаты супружеским парам, которые вместе уже много лет. В последнем актуальном тексте законопроекта указано, что на выплаты смогут претендовать россияне, прожившие в браке не меньше 20 лет.
Сейчас выплаты за долгий брак существуют лишь в отдельных регионах страны - местные власти самостоятельно определяют меры поддержки. Инициатива предлагает уравнять семьи по всей стране и "унифицировать" меры поддержки.
2
Сколько предлагают выплачивать за долгий брак?
Законопроект предлагает за 20-летний брак выплачивать 20 тысяч рублей, за 25-летний - 25 тысяч, за 30-летний - 30 тысяч рублей и так далее. Другими словами, по тысяче за каждый год совместной жизни, но выплаты при этом предлагается осуществлять с шагом в пять лет.
Законопроект предлагает также ежегодно индексировать размер выплат и применять к ним районный коэффициент.
3
Выплата будет разовой или можно будет получать ее каждые пять лет?
Этот вопрос авторы инициативы так и не прояснили до конца. В частности, на это указывали и в правительстве, когда давали на законопроект отрицательный отзыв.
"Не представляется возможным установить, является ли указанная выплата разовой или выплачивается каждые пять лет при соблюдении установленных в законопроекте условий, а также производится ли выплата семье или каждому из супругов в равных долях", - говорилось в отзыве.
4
Как будут считать срок совместной жизни при назначении выплаты?
Во-первых, супруги должны постоянно проживать в России. Во-вторых, сроки нескольких браков между супругами не планируют суммировать. Если супруги несколько раз женились и разводились, то "в зачет" им пойдет только последний заключенный брак.
5
Почему законопроект про выплаты за долгий брак не одобрили в первый раз?
Как мы уже писали, в своем отзыве кабмин указал на непроработанный механизм выплат.
Авторы законопроекта пообещали исправить все выявленные недочеты и уже переработанный документ вновь представить в Госдуме.
6
Какие шансы, что выплаты за долгий брак все же введут?
Неизвестно. Стоит дождаться, когда законопроект доработают и внесут в Госдуму. После этого в правительстве вновь дадут свой отзыв на документ. Тогда и станет понятно, есть ли у инициативы шансы воплотиться в жизнь.
15:16:42 21-08-2024
Мож зарплату надо нормальную платить как у депутатов... А не заниматься чепухой...
15:17:01 21-08-2024
- Зин! А деньги от куда? - Как внесли, так и вынесут.
15:29:29 21-08-2024
Вопрос один-где возьмут бабло на эти выплаты? Или ещё пенсионный возраст поднимут.
17:12:39 21-08-2024
Гость (15:29:29 21-08-2024) Вопрос один-где возьмут бабло на эти выплаты? Или ещё пенсио...
поверьте, это гораздо меньше сумма, чем каждый год платят детям к школе и т.п. инициатива замечательная
18:18:44 21-08-2024
Гость (17:12:39 21-08-2024) поверьте, это гораздо меньше сумма, чем каждый год плат... согласен!
15:38:30 21-08-2024
налог за бездетность соберут и нам выплатят.
16:45:08 21-08-2024
Вот если бы квартиры давали, как в союзе, это была бы поддержка. Например, за 10 лет 1-комнатную, за 30 - 3-комнатную и т.д....
23:39:55 21-08-2024
RUSSKIY (16:45:08 21-08-2024) Вот если бы квартиры давали, как в союзе, это была бы поддер... ]
- "Мой адрес не дом и не улица, Мой адрес - Советский Союз!" В СССР, в разных городах, получали четыре квартиры. В современной России, без прихватизации, на свои кровные, купили четырехкомнатную.
00:05:37 22-08-2024
RUSSKIY (16:45:08 21-08-2024) Вот если бы квартиры давали, как в союзе, это была бы поддер... Три квадратных метра дадут)))
19:02:22 22-08-2024
RUSSKIY (16:45:08 21-08-2024) Вот если бы квартиры давали, как в союзе, это была бы поддер... 3-х комнатная нужна,когда дети растут,а после 30 лет брака,уже все дети выросли ,зачем большая квартира?
17:13:35 21-08-2024
ура!! хорошая идея. у меня все друзья в браке по 20+лет! и мы
22:13:53 21-08-2024
Гость (17:13:35 21-08-2024) ура!! хорошая идея. у меня все друзья в браке по 20+лет! и ... Какие же вы друзья после этого:)
23:20:57 21-08-2024
Вот получим с женой 20 000 рублей и заживем.
20:04:39 22-08-2024
Что, опять?.....*«От мёртвого осла уши, получишь у Пушкина…»*
Остап Бендер