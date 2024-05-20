В Госдуме подготовили запрет на усыновление для стран с разрешенной сменой пола

Его прорабатывали совместно с профильными министерствами и ведомствами

20 мая 2024, 18:52, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: duma.gov.ru

Законопроект о запрете на усыновление для стран, где разрешена смена пола, находится на финальной стадии доработки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

"В рамках нашей комиссии разработан законопроект о введении полного запрета на усыновление для стран, где разрешена смена пола в любом формате…" – заявил парламентарий во время заседания комиссии по парламентскому расследованию преступлений украинских властей в отношении детей.

По его словам, законопроект проработали совместно со всеми профильными министерствами и на данный момент он находится на финальной стадии доработки. Сроки возможного внесения на рассмотрение Государственной думы он не уточнил.