В Госдуме подготовили запрет на усыновление для стран с разрешенной сменой пола
Его прорабатывали совместно с профильными министерствами и ведомствами
20 мая 2024, 18:52, ИА Амител
Законопроект о запрете на усыновление для стран, где разрешена смена пола, находится на финальной стадии доработки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
"В рамках нашей комиссии разработан законопроект о введении полного запрета на усыновление для стран, где разрешена смена пола в любом формате…" – заявил парламентарий во время заседания комиссии по парламентскому расследованию преступлений украинских властей в отношении детей.
По его словам, законопроект проработали совместно со всеми профильными министерствами и на данный момент он находится на финальной стадии доработки. Сроки возможного внесения на рассмотрение Государственной думы он не уточнил.
23:30:56 20-05-2024
О народе пекутся, о сиротинушках думают... *смахивает слезу счастья* Надо ещё запретить усыновлять в странах, где разрешены аборты, чтобы наверняка наши невинные детишки не попали под влияние всяких тама извращуг, чайлдфри и феминисток.
07:59:50 21-05-2024
Весь мир смеется уже, а эти никак не уймутся.