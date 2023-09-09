Минимум 30 тысяч айтишников получат льготную ипотеку к концу года
Общий объем выданных кредитов уже составляет 207 млрд рублей, сообщил замглавы Минцифры Заренин
09 сентября 2023, 15:43, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Льготную ипотеку к концу 2023 года получат не меньше 30 тысяч айтишников, заявил агентству ТАСС замглавы Минцифры Андрей Заренин.
По его словам, с начала программы льготной ипотеки ее получили уже 23 тысячи специалистов. Общий объем выданных кредитов составил 207 млрд рублей.
В конце августа в России приостановили выдачу сельской ипотеки. Программу возобновят после изменения экономической ситуации.
23:19:24 10-09-2023
За кой хрен???????? Где наши сети, приложения мировые программы одним словом наше российское такое чего у других нет. Заводы враги бросили и забрали свои программы и минцифры, в первую очередь, с этим вознесенным до небес шоблом айтишников на 60% организованно сбежавшими за рубеж к врагам России обгадилось с ног до головы, не сумев создать свои программы для эти предприятий