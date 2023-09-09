Минимум 30 тысяч айтишников получат льготную ипотеку к концу года

Общий объем выданных кредитов уже составляет 207 млрд рублей, сообщил замглавы Минцифры Заренин

09 сентября 2023, 15:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Льготную ипотеку к концу 2023 года получат не меньше 30 тысяч айтишников, заявил агентству ТАСС замглавы Минцифры Андрей Заренин.

По его словам, с начала программы льготной ипотеки ее получили уже 23 тысячи специалистов. Общий объем выданных кредитов составил 207 млрд рублей.

В конце августа в России приостановили выдачу сельской ипотеки. Программу возобновят после изменения экономической ситуации.