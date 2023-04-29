В Госдуме предложили финансировать СВО за счёт богатых
Сейчас у государства есть средства для нужд военного сектора, отметил депутат Михаил Щапов
29 апреля 2023, 14:59, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил финансировать СВО за счёт сверхбогатых граждан и экспортёров ресурсов. Такую идею он высказал в разговоре с ura.ru.
По мнению чиновника, новые налоги при этом в данном случае не понадобятся.
"Нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортёров", – сказал он.
При этом добавил, что сейчас у государства есть средства для нужд военного сектора.
Ранее партия "Справедливая Россия" предложила приравнять зарплаты депутатов Госдумы к средним по стране. По мнению инициаторов, так парламентарии докажут свою близость к народу не только словами, но и делом.
15:36:20 29-04-2023
Узаконить финансовое каперство, по примеру стран НАТО
17:11:56 29-04-2023
Да кто же ему это позволит!
18:23:16 29-04-2023
ой не подумавши он сделал такое заявление,ского у нас появиться новый первый зампред комитета по бюджету
02:50:29 01-05-2023
Хватит маяться дурь и ввести как во всех развитых странах прогрессивную шкалу налогообложения и отменить преступную схему бюджетного правила.