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В Госдуме предложили финансировать СВО за счёт богатых

Сейчас у государства есть средства для нужд военного сектора, отметил депутат Михаил Щапов

29 апреля 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

 Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил финансировать СВО за счёт сверхбогатых граждан и экспортёров ресурсов. Такую идею он высказал в разговоре с ura.ru.

По мнению чиновника, новые налоги при этом в данном случае не понадобятся.

"Нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортёров", – сказал он.

При этом добавил, что сейчас у государства есть средства для нужд военного сектора.

Ранее партия "Справедливая Россия" предложила приравнять зарплаты депутатов Госдумы к средним по стране. По мнению инициаторов, так парламентарии докажут свою близость к народу не только словами, но и делом.

Комментарии 4

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Олег

15:36:20 29-04-2023

Узаконить финансовое каперство, по примеру стран НАТО

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Гость.

17:11:56 29-04-2023

Да кто же ему это позволит!

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гость

18:23:16 29-04-2023

ой не подумавши он сделал такое заявление,ского у нас появиться новый первый зампред комитета по бюджету

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Гость

02:50:29 01-05-2023

Хватит маяться дурь и ввести как во всех развитых странах прогрессивную шкалу налогообложения и отменить преступную схему бюджетного правила.

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