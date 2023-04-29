В Госдуме предложили финансировать СВО за счёт богатых

Сейчас у государства есть средства для нужд военного сектора, отметил депутат Михаил Щапов

29 апреля 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил финансировать СВО за счёт сверхбогатых граждан и экспортёров ресурсов. Такую идею он высказал в разговоре с ura.ru.

По мнению чиновника, новые налоги при этом в данном случае не понадобятся.

"Нужна более крутая прогрессивная шкала НДФЛ, увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление и дополнительное повышение ставок для экспортёров", – сказал он.

При этом добавил, что сейчас у государства есть средства для нужд военного сектора.

Ранее партия "Справедливая Россия" предложила приравнять зарплаты депутатов Госдумы к средним по стране. По мнению инициаторов, так парламентарии докажут свою близость к народу не только словами, но и делом.