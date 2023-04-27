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Зарплаты депутатов предложили приравнять к средним по стране

По мнению авторов инициативы, так парламентарии докажут свою близость к народу не только словами

27 апреля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Партия "Справедливая Россия" предложила приравнять зарплаты депутатов к средним по стране, пишет ura.ru.

Соответствующий законопроект парламентарии направили на рассмотрение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. По мнению инициаторов, так депутаты Госдумы докажут свою близость к народу не только словами, но и делом.

Средняя заработная плата в России за февраль 2023 года составила чуть больше 65 094 рублей.

Ранее депутата Госдумы Анатолий Вассерман предложил наказывать россиян, которые хранят больше 1 млн рублей наличными.

Комментарии 13

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Олег

16:06:09 27-04-2023

Поддерживаю, пусть даже средняя умножается на сколько то раз. Принимая законы депутат на своей шкуре должен ощущать, что выгодно или не выгодно для экономического развития страны. А сейчас... хоть подохни, на З.П. не влияет

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Гость

16:08:43 27-04-2023

это чьи то мечты высказанные в слух?

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Гость

16:08:52 27-04-2023

)))))))))))) Пиарятся))))))

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Гость

16:11:08 27-04-2023

Очень хорошее предложение, да только нереальное.

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Гость

16:23:27 27-04-2023

сами себя кусь за опку

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Мария

16:28:06 27-04-2023

Замечательное предложение.

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гость

16:49:45 27-04-2023

у нас депутаты разве идиоты чтоб принять такой закон

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Гость

16:53:30 27-04-2023

Чистой воды популизьм от СР. Знают, что такое никогда не прокатит вот и воду газируют в луже. Потому как сами явно будут против снижения официального дохода в несколько раз.

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Гость

19:16:18 27-04-2023

ну почемук средней по стране, нужно к средней в регионе

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Гость

09:22:26 28-04-2023

Гость (19:16:18 27-04-2023) ну почемук средней по стране, нужно к средней в регионе... В Алтайском крае)))

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Гость

22:41:11 27-04-2023

Всем от Президента и до самого низу чиновникам,депутатам, бюджетникам госслужащим правоохранителям и силовикам кроме Армии. Тем что идут на смерть ради страны и народа в три раза больше.

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ыть

09:16:58 28-04-2023

Выборы что ли скоро? Популизм так и прет, понятно. что не сделают.

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гость

09:28:13 28-04-2023

Особенно сенаторам от регионов приравнять в обязательном порядке!!!

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