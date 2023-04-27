Зарплаты депутатов предложили приравнять к средним по стране
По мнению авторов инициативы, так парламентарии докажут свою близость к народу не только словами
27 апреля 2023, 15:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Партия "Справедливая Россия" предложила приравнять зарплаты депутатов к средним по стране, пишет ura.ru.
Соответствующий законопроект парламентарии направили на рассмотрение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. По мнению инициаторов, так депутаты Госдумы докажут свою близость к народу не только словами, но и делом.
Средняя заработная плата в России за февраль 2023 года составила чуть больше 65 094 рублей.
Ранее депутата Госдумы Анатолий Вассерман предложил наказывать россиян, которые хранят больше 1 млн рублей наличными.
16:06:09 27-04-2023
Поддерживаю, пусть даже средняя умножается на сколько то раз. Принимая законы депутат на своей шкуре должен ощущать, что выгодно или не выгодно для экономического развития страны. А сейчас... хоть подохни, на З.П. не влияет
16:08:43 27-04-2023
это чьи то мечты высказанные в слух?
16:08:52 27-04-2023
)))))))))))) Пиарятся))))))
16:11:08 27-04-2023
Очень хорошее предложение, да только нереальное.
16:23:27 27-04-2023
сами себя кусь за опку
16:28:06 27-04-2023
Замечательное предложение.
16:49:45 27-04-2023
у нас депутаты разве идиоты чтоб принять такой закон
16:53:30 27-04-2023
Чистой воды популизьм от СР. Знают, что такое никогда не прокатит вот и воду газируют в луже. Потому как сами явно будут против снижения официального дохода в несколько раз.
19:16:18 27-04-2023
ну почемук средней по стране, нужно к средней в регионе
09:22:26 28-04-2023
Гость (19:16:18 27-04-2023) ну почемук средней по стране, нужно к средней в регионе... В Алтайском крае)))
22:41:11 27-04-2023
Всем от Президента и до самого низу чиновникам,депутатам, бюджетникам госслужащим правоохранителям и силовикам кроме Армии. Тем что идут на смерть ради страны и народа в три раза больше.
09:16:58 28-04-2023
Выборы что ли скоро? Популизм так и прет, понятно. что не сделают.
09:28:13 28-04-2023
Особенно сенаторам от регионов приравнять в обязательном порядке!!!