Зарплаты депутатов предложили приравнять к средним по стране

По мнению авторов инициативы, так парламентарии докажут свою близость к народу не только словами

27 апреля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Партия "Справедливая Россия" предложила приравнять зарплаты депутатов к средним по стране, пишет ura.ru.

Соответствующий законопроект парламентарии направили на рассмотрение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. По мнению инициаторов, так депутаты Госдумы докажут свою близость к народу не только словами, но и делом.

Средняя заработная плата в России за февраль 2023 года составила чуть больше 65 094 рублей.

Ранее депутата Госдумы Анатолий Вассерман предложил наказывать россиян, которые хранят больше 1 млн рублей наличными.