В Госдуме предложили изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам
По словам авторов законопроекта, инициатива должна исправить несправедливость
10 февраля 2025, 11:15, ИА Амител
Депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который предусматривает перерасчет с 1 августа страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом сообщает РИА Новости.
Депутаты предложили изменить закон "О страховых пенсиях" так, чтобы с 1 августа текущего года страховая пенсия по старости работающим пенсионерам пересматривалась исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента – 10 вместо 3. Парламентарии подчеркивают, что тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами.
Инициаторы отметили, что при текущих нормах закона размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа прошлого года вырос максимум на 399,15 рубля. Принятие нововведений позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров, а также повысить уровень их благосостояния.
11:18:09 10-02-2025
Не примут...............
11:24:54 10-02-2025
Гость (11:18:09 10-02-2025) Не примут.................. отобрать?
11:39:12 10-02-2025
Musik (11:24:54 10-02-2025) отобрать?... вот кто минусит?
если отобрать и в бюджет - то принять надо, бюджет пополнять надо.
11:39:57 10-02-2025
Собака лает, караван идет.
11:44:12 10-02-2025
Гость (11:39:57 10-02-2025) Собака лает, караван идет.... что-то вы как-то неуважительно о ЛДПР?
11:44:46 10-02-2025
А депутат не может объяснить, почему стоимость этого коэффициента у всех разная? Я оформила пенсию 11 лет назад, и коэффициент с меня с того времени не менялся - 71 руб. А кто вышел год назад, у них коэффициент 133 руб.
12:21:49 10-02-2025
Гость (11:44:46 10-02-2025) А депутат не может объяснить, почему стоимость этого коэффиц... Совсем другие расчеты при начислении пенсии в 2011 году и после реформы, тогда ещё и за стаж начисления были, после реформы начислений за стаж нет, только базовая часть плюс баллы, изучите тему чтобы не задавать глупых вопросов.
16:28:26 10-02-2025
Гость (12:21:49 10-02-2025) Совсем другие расчеты при начислении пенсии в 2011 году и по... Вы, видимо, не совсем владеете вопросом, человек написал, что каждый август ей пересчитывают пенсию на заработанные в прошлом году баллы (но не более 3-х), но стоимость этого балла для перерасчета берется по состоянию на тот год, когда человеку впервые пенсию насчитали. Мой случай: пенсия с 2018 года, балл тогда стоил 81 руб., так вот все эти годы перерасчет делают с учетом ТОЙ цены балла, т.е. 3*81 =243 руб., хотя цена балла растет каждый год.
12:23:11 10-02-2025
Гость (11:44:46 10-02-2025) А депутат не может объяснить, почему стоимость этого коэффиц... Если бы депутат мог это объяснить, он был бы министром финансов.
13:27:10 10-02-2025
Гость (11:44:46 10-02-2025) А депутат не может объяснить, почему стоимость этого коэффиц... Смею предположить, что вы продолжаете работать. Выйдете окончательно на пенсию, пересчитают с учетом всех пропущенных индексаций. Эти ежегодные надбавки для работающих пенсионеров также заморожены, как и ежегодная индексация пенсий до 2025г.
11:50:59 10-02-2025
Бензин подорожает
13:46:32 10-02-2025
..... (11:50:59 10-02-2025) Бензин подорожает ... На роснефти за 9 дней 92й бензин уже два раза подорожал... Суммарно на 50 копеек....