В Госдуме предложили изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

По словам авторов законопроекта, инициатива должна исправить несправедливость

10 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который предусматривает перерасчет с 1 августа страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты предложили изменить закон "О страховых пенсиях" так, чтобы с 1 августа текущего года страховая пенсия по старости работающим пенсионерам пересматривалась исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента – 10 вместо 3. Парламентарии подчеркивают, что тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами.

Инициаторы отметили, что при текущих нормах закона размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа прошлого года вырос максимум на 399,15 рубля. Принятие нововведений позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров, а также повысить уровень их благосостояния.