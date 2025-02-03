Размер пенсий у работающих россиян увеличился на 2,6 тысячи рублей с начала 2025 года

На это повлияла февральская доиндексация страховых выплат

03 февраля 2025, 08:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После дополнительной индексации пенсий в феврале 2025 года выплаты для работающих пенсионеров увеличились на 2,6 тысячи рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Чтобы подсчитать, на сколько выросла пенсия, за основу эксперт взял сумму страховой выплаты в декабре. Тогда ее размер составил 23 755 рублей. С учетом пропущенных индексаций она должна была увеличиться до 27 890 рублей. От этой суммы рассчитали размер прибавки к пенсии с 1 января 2025 года.

"Таким образом, к пенсии добавили 2037,97 руб., поскольку индексация в январе проводилась на 7,3%. Таким образом, в январе работающим пенсионерам выплатили пенсию в размере 25 790,97 руб., а в феврале с учетом дополнительной индексации на 2,2% сумма выплат составила 26 404,55 руб.", – пояснил Балыгин "Российской газете".

Помимо этого, пенсионерам еще положено 613,58 рубля. Это разница между февральской и январской доиндексации. На счета россиян в итоге должно поступить 27 018,13 рубля.