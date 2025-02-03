Размер пенсий у работающих россиян увеличился на 2,6 тысячи рублей с начала 2025 года
На это повлияла февральская доиндексация страховых выплат
03 февраля 2025, 08:30, ИА Амител
После дополнительной индексации пенсий в феврале 2025 года выплаты для работающих пенсионеров увеличились на 2,6 тысячи рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
Чтобы подсчитать, на сколько выросла пенсия, за основу эксперт взял сумму страховой выплаты в декабре. Тогда ее размер составил 23 755 рублей. С учетом пропущенных индексаций она должна была увеличиться до 27 890 рублей. От этой суммы рассчитали размер прибавки к пенсии с 1 января 2025 года.
"Таким образом, к пенсии добавили 2037,97 руб., поскольку индексация в январе проводилась на 7,3%. Таким образом, в январе работающим пенсионерам выплатили пенсию в размере 25 790,97 руб., а в феврале с учетом дополнительной индексации на 2,2% сумма выплат составила 26 404,55 руб.", – пояснил Балыгин "Российской газете".
Помимо этого, пенсионерам еще положено 613,58 рубля. Это разница между февральской и январской доиндексации. На счета россиян в итоге должно поступить 27 018,13 рубля.
08:39:48 03-02-2025
Расшифруйте подробно этот бред. Голикова уже говорила, что пенсионеры будут каждый год получать по одной тысячи рублей.
08:45:08 03-02-2025
У меня стаж 48лет. В январе пенсия увеличилась на 260р.
08:46:53 03-02-2025
Этот бред могут нести только больные.
09:42:45 03-02-2025
Зачем ерунду писать, будет 44 года стажа, а пенсия всего 18000руб. Не смешно? Даже нет МРОТ а
10:07:04 03-02-2025
Весь мозг уже вынесли с этим мизерным првышением пенсии, наверное специально сделали два повышения чтобы писать об этом бесконечно.
10:19:04 03-02-2025
Гость (10:07:04 03-02-2025) Весь мозг уже вынесли с этим мизерным првышением пенсии, нав... О размерах позорных пенсий в нашей стране ,лучше помалкивать,а не трезвонить по всей вселенной.Страны гораздо более бедные ,чем наша ,и то имеют более высокие пенсии.
10:24:23 03-02-2025
Ха-Ха-Ха
12:08:35 03-02-2025
Какие 2.6? Вранье! Надо было при развале СССР палёнкой торговать на Старом базаре и бросить к чертям этот завод. Ни зарплаты ни пенсии...
14:07:23 03-02-2025
Брехня полнейшая.