В Госдуме предложили маркировать должников на сайтах знакомств

Это, как считают авторы инициативы, поможет защитить пользователей от общения с такими людьми

23 августа 2024, 18:00, ИА Амител

Человек за компьютером / Фото: pxhere.com/ru/photo/1844

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву рассмотреть введение обязательной маркировки страниц должников по алиментам на сайтах знакомств. Соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание открытого реестра должников по алиментам. Но проблема задолженности по алиментам продолжает расти. Даванков считает, что одной из эффективных мер может стать введение обязательной маркировки страниц должников на сайтах знакомств. Это позволит защитить других пользователей от нежелательного общения с такими людьми.

Вице-спикер отметил, что владельцы сайтов знакомств смогут получать информацию о должниках из публичного реестра, который появится в мае 2025 года. С учетом развития технологий распознавания лиц, маркировка может добавляться к анкете должника автоматически.