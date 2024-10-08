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В Госдуме предложили наказывать родителей за употребление детьми алкоголя

По словам депутата Хамзаева, нередко именно отсутствие родительского контроля приводит к подобным случаям

08 октября 2024, 12:34, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com
Бутылки / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что власти неоднократно сталкиваются со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к потреблению детьми алкоголя.

"Сейчас фактически нет ответственности. Есть понятие "вовлечение несовершеннолетнего в потребление", но доказать это невозможно", – добавил Хамзаев.

По словам парламентария, законный представитель ребенка должен нести ответственность, если допустил подобную ситуацию.

дети Госдума алкоголь

Комментарии 14

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Гость

12:37:10 08-10-2024

Похоже их там закрыли и не выпускают пока 1000 новых идей из пальца не высосут...Кстати, а святое причастие подпадет под эти санкции?

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Гость

12:42:34 08-10-2024

Да неужели начали думать в нужном, направлении? И за то, что шляются где попало, с кем попало, творят, что попало тоже надо родителей трясти!

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Гость

13:15:30 08-10-2024

Гость (12:42:34 08-10-2024) Да неужели начали думать в нужном, направлении? И за то, чт... А где попало - это где? а с кем попало - это с кем? Кто будет определять достойный ли у реьенка друг или это "кто попало"?

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Гость

15:51:31 08-10-2024

Гость (13:15:30 08-10-2024) А где попало - это где? а с кем попало - это с кем? Кто буде... Ктопопало - это скорее всего грек.

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Мусик

16:18:22 08-10-2024

Гость (15:51:31 08-10-2024) Ктопопало - это скорее всего грек.... родственник Скемпопало.

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Гость

13:07:09 08-10-2024

А разве сейчас нет этого наказания? Называется - ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Или им премия полагается за новый закон?

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Гость

13:33:27 08-10-2024

В подростковом возрасте пила алкоголь, с 22 лет вообще не пью, а есть те кто только начал в 22 и спился к 40 годам, депутаты предлагают детей сопровождать на прогулках с друзьями или дома запереть детей.

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Гость

14:51:36 08-10-2024

Странный подход. За алкоголь решили наказывать, за токсикоманию и наркоманию - ничего.

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Гость

15:10:57 08-10-2024

Просто при голосовании в Гос Думу справку от психиатра и нарколога не спрашивают...

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Гость

15:18:44 08-10-2024

Пьяный квадробобер - горе в семье.

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Гость

15:26:04 08-10-2024

Кто будет определять достойный ли у реьенка друг или это "кто попало"?----- ну нормально) ну кто несет за своего ребенка персональную ответственность до 18 лет, те и будут отвечать) а вы думали что воспитатели и учителя? 😃

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Гость

16:05:19 08-10-2024

Гость (15:26:04 08-10-2024) Кто будет определять достойный ли у реьенка друг или это "кт... Слова "отвечать" и "определять" - не синонимы.

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Гость

16:12:55 08-10-2024

Гость (15:26:04 08-10-2024) Кто будет определять достойный ли у реьенка друг или это "кт... Я не про ответсвенность спросила. Кто и по каким критерия будет определять НОРМАЛЬНОСТЬ друзей?
Пример: Вас наказываю рублем за то, что КОМУ-ТО показалось, что ваш ребенок общается с кем попало. А почему он так решил? Шкалу кого-попалости ввести предлагаете?

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Олкаш

16:47:11 08-10-2024

А детей будут наказывать за употребление алкоголя родителями? Ииик???

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