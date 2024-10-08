В Госдуме предложили наказывать родителей за употребление детьми алкоголя

По словам депутата Хамзаева, нередко именно отсутствие родительского контроля приводит к подобным случаям

08 октября 2024, 12:34, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что власти неоднократно сталкиваются со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к потреблению детьми алкоголя.

"Сейчас фактически нет ответственности. Есть понятие "вовлечение несовершеннолетнего в потребление", но доказать это невозможно", – добавил Хамзаев.

По словам парламентария, законный представитель ребенка должен нести ответственность, если допустил подобную ситуацию.