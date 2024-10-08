В Госдуме предложили наказывать родителей за употребление детьми алкоголя
По словам депутата Хамзаева, нередко именно отсутствие родительского контроля приводит к подобным случаям
08 октября 2024, 12:34, ИА Амител
Бутылки / Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что власти неоднократно сталкиваются со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к потреблению детьми алкоголя.
"Сейчас фактически нет ответственности. Есть понятие "вовлечение несовершеннолетнего в потребление", но доказать это невозможно", – добавил Хамзаев.
По словам парламентария, законный представитель ребенка должен нести ответственность, если допустил подобную ситуацию.
12:37:10 08-10-2024
Похоже их там закрыли и не выпускают пока 1000 новых идей из пальца не высосут...Кстати, а святое причастие подпадет под эти санкции?
12:42:34 08-10-2024
Да неужели начали думать в нужном, направлении? И за то, что шляются где попало, с кем попало, творят, что попало тоже надо родителей трясти!
13:15:30 08-10-2024
Гость (12:42:34 08-10-2024) Да неужели начали думать в нужном, направлении? И за то, чт... А где попало - это где? а с кем попало - это с кем? Кто будет определять достойный ли у реьенка друг или это "кто попало"?
15:51:31 08-10-2024
Гость (13:15:30 08-10-2024) А где попало - это где? а с кем попало - это с кем? Кто буде... Ктопопало - это скорее всего грек.
16:18:22 08-10-2024
Гость (15:51:31 08-10-2024) Ктопопало - это скорее всего грек.... родственник Скемпопало.
13:07:09 08-10-2024
А разве сейчас нет этого наказания? Называется - ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Или им премия полагается за новый закон?
13:33:27 08-10-2024
В подростковом возрасте пила алкоголь, с 22 лет вообще не пью, а есть те кто только начал в 22 и спился к 40 годам, депутаты предлагают детей сопровождать на прогулках с друзьями или дома запереть детей.
14:51:36 08-10-2024
Странный подход. За алкоголь решили наказывать, за токсикоманию и наркоманию - ничего.
15:10:57 08-10-2024
Просто при голосовании в Гос Думу справку от психиатра и нарколога не спрашивают...
15:18:44 08-10-2024
Пьяный квадробобер - горе в семье.
15:26:04 08-10-2024
Кто будет определять достойный ли у реьенка друг или это "кто попало"?----- ну нормально) ну кто несет за своего ребенка персональную ответственность до 18 лет, те и будут отвечать) а вы думали что воспитатели и учителя? 😃
16:05:19 08-10-2024
Гость (15:26:04 08-10-2024) Кто будет определять достойный ли у реьенка друг или это "кт... Слова "отвечать" и "определять" - не синонимы.
16:12:55 08-10-2024
Гость (15:26:04 08-10-2024) Кто будет определять достойный ли у реьенка друг или это "кт... Я не про ответсвенность спросила. Кто и по каким критерия будет определять НОРМАЛЬНОСТЬ друзей?
Пример: Вас наказываю рублем за то, что КОМУ-ТО показалось, что ваш ребенок общается с кем попало. А почему он так решил? Шкалу кого-попалости ввести предлагаете?
16:47:11 08-10-2024
А детей будут наказывать за употребление алкоголя родителями? Ииик???