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В Госдуме предложили наказывать россиян за недопуск в квартиру газовщиков

Над соответствующим законопроектом начнут работать в этом году

20 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России захотели ввести административную ответственность за недопуск в квартиру газовщиков, пишут "Известия".

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил изданию, что разработка соответствующего законопроекта начнётся в этом году.

Сроки зависят от скорости принятия базового закона о необходимости заключения договоров на обслуживание газового оборудования только с одной организацией для каждого дома.

"С одной стороны, хочется, чтобы это были максимально жёсткие санкции, потому что речь идёт о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих. Но мы постараемся найти баланс: наша задача не наказать, а предложить адекватное решение, чтобы попасть в квартиру и проверить состояние плиты или колонки", – сказал депутат.

Ранее гендиректор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко рассказал amic.ru, почему в России стали чаще происходить ЧП с газом и как их не допустить.

Комментарии 18

  • расстрел!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Ну да ... В Новосибирске впустили, и что получилось...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Надо. Но не только про газовщиков, но и про другие службы. Например, чтобы ЖЭК мог пройти и проверить, не срезали ли байпасные перемычки при замене батарей отопления и т.п. Но также нужно предусмотреть, что бы у жильцов была возможность выбрать время пустить проверяющих, так как оставить кого-то дома круглосуточно дежурить на случай проверки тоже нет возможности.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • с больной головы на здоровую-ну пустили в Новосибирске газовщиков,которые оказались аферистами и имеем готовый результат,а этим законом они еще больше создадут условий для проходимцев,но это ерунда,главное видимость работы
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Газовщики и раньше предупреждали, что административная ответственность (!) ВРАЛИ? Как человек законопослушный, не возникало мысли перепроверить предупреждения газовщиков!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • в каждом подъезде развесить фото начальника УК и пусть газовщиков сам по квартирам водит, увы, по другому никак
    20 февраля, Гость   Ответить
  • И как рядовой гражданин должен определять, это газовщик или мошенник?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Ну главное штрафов собрать. Сделайте обходы с согласованием времени посещения, а не в рабочие будни, как сейчас. И что толку для безопасности этот штраф? Ну не провели у меня обслуживание газового оборудования. Ну впаяли штраф. Газовое оборудование, что, окажется безопасным после штрафа?
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Мне только не понятно , почему мы платим за осмотр газовщиков? Мы платим за газ, газовщики получают за свою работу з/плату!!! Почему с нас требуют эти суммы, причем не маленькие???
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Газовщики, по крайне мере горгаз, всегда договариваются о времени. Причем можно договориться и на субботу.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Ну главное штрафов собрать. --- вот вот, под это дело придумать закон немудрено. А вот когда по экспоненте будет увеличиваться количество мошенников псевдогазовщиков тогда пару лет будут думать над поправками к законопроекту
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Проверки газовых плит должны быть бесплатными. Желательно, чтобы старшие по подъезду ходили с проверяющими. Тогда и толк будет.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Мне проще штраф копеечный заплатить, чем на полдня отпрашиваться с работы и ждать неизвестно сколько тётку из Алейскгазсервиса (или как там они называются), которая мою немецкую плиту будет типа смотреть, впервые видя такое совершенство.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Мы контролеров посылаем показания снимать. Тетка звонит и наезжает, я домой всегда прихожу в 10 вечера, почему он ко мне не пришел. Никто не будет подстраиваться под всех. Нет и не надо.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, давайте пускать газовщиков, электриков, водопроводчиков, МЧС, участковых! Не квартира, а проходной двор...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Не квартира, а проходной двор... - По закону, если будет 3 акта о недопуске специалистов с вашего УК счетчики автоматически исключаются из базы и вы платите везде по нормативу.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • А у нас есть еще и законы?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • У нас еще много уморительных законов -Вам какой отсыпать?
    21 февраля, Гость   Ответить
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