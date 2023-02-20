В Госдуме предложили наказывать россиян за недопуск в квартиру газовщиков

Над соответствующим законопроектом начнут работать в этом году

20 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России захотели ввести административную ответственность за недопуск в квартиру газовщиков, пишут "Известия".

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил изданию, что разработка соответствующего законопроекта начнётся в этом году.

Сроки зависят от скорости принятия базового закона о необходимости заключения договоров на обслуживание газового оборудования только с одной организацией для каждого дома.

"С одной стороны, хочется, чтобы это были максимально жёсткие санкции, потому что речь идёт о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих. Но мы постараемся найти баланс: наша задача не наказать, а предложить адекватное решение, чтобы попасть в квартиру и проверить состояние плиты или колонки", – сказал депутат.

Ранее гендиректор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко рассказал amic.ru, почему в России стали чаще происходить ЧП с газом и как их не допустить.