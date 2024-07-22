В Госдуме предложили новый способ взыскания долгов по ЖКУ с россиян
Парламентарии считают, что одна из причин появления долгов за "коммуналку" — низкий уровень платежной дисциплины
22 июля 2024, 17:17, ИА Амител
Депутаты Госдумы предложили взыскивать долги российских граждан по оплате ЖКУ через нотариусов. Об этом сообщает газета "Известия".
Парламентарии считают, что одна из причин появления долгов за ЖКУ – низкий уровень платежной дисциплины. По их словам, ряд россиян пользуются принципом "платить в последнюю очередь или не платить вообще". Кроме того, порой россиянам не хватает денег.
"Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса", – отметили депутаты.
Отмечается, что нотариусы имеют право получать необходимые сведения из государственных информационных систем. В их число входит единый государственный реестр недвижимости.
18:27:11 22-07-2024
А отчего низкая платежная дисциплина? Зарплаты и пенсии не растут на столько процентов, насколько увеличивается ценник ЖКУ.
07:21:38 23-07-2024
Гость (18:27:11 22-07-2024) А отчего низкая платежная дисциплина? Зарплаты и пенсии не р... Как раз пенсионеры - наиболее стабильная категория граждан, вовремя оплачивающих ЖКУ. Не платят те, кто именно не хочет этого делать.
18:34:28 22-07-2024
Тогда собственники тоже должны иметь возможность взыскивать с поставщиков ЖКУ без суда и следствия. Насчитали слишком много, через нотариуса возвращаешь денежки с управляшки . Чо такова? Ежели депутаты хотят вывести ЖКУ из правового поля.
20:01:59 22-07-2024
Фигню предлагают. Предлагаю должниках закрыть доступ в вк, одноклассники и прочие соцсети. Особо злосным вообще заблокировать доступ в интернет и личные звонки.
21:37:35 22-07-2024
Гость (20:01:59 22-07-2024) Фигню предлагают. Предлагаю должниках закрыть доступ в вк, о... Да вообще запретить им голосовать на выборах. Лишить избирательного права.
21:26:39 22-07-2024
Забыл популярное название этого учреждения. Напомните, пожалуйста.
22:39:09 22-07-2024
Гость (21:26:39 22-07-2024) Забыл популярное название этого учреждения. Напомните, пожал... Бастрыкин тебе напомнит
23:25:19 22-07-2024
Правильно. Все платят, а какая-то жаба - нет. А будут страдать и платящие.