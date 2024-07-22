В Госдуме предложили новый способ взыскания долгов по ЖКУ с россиян

Парламентарии считают, что одна из причин появления долгов за "коммуналку" — низкий уровень платежной дисциплины

22 июля 2024, 17:17, ИА Амител

Отопление / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы предложили взыскивать долги российских граждан по оплате ЖКУ через нотариусов. Об этом сообщает газета "Известия".

Парламентарии считают, что одна из причин появления долгов за ЖКУ – низкий уровень платежной дисциплины. По их словам, ряд россиян пользуются принципом "платить в последнюю очередь или не платить вообще". Кроме того, порой россиянам не хватает денег.

"Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса", – отметили депутаты.

Отмечается, что нотариусы имеют право получать необходимые сведения из государственных информационных систем. В их число входит единый государственный реестр недвижимости.