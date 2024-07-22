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В Госдуме предложили новый способ взыскания долгов по ЖКУ с россиян

Парламентарии считают, что одна из причин появления долгов за "коммуналку" — низкий уровень платежной дисциплины

22 июля 2024, 17:17, ИА Амител

Отопление / Фото: amic.ru
Отопление / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы предложили взыскивать долги российских граждан по оплате ЖКУ через нотариусов. Об этом сообщает газета "Известия".

Парламентарии считают, что одна из причин появления долгов за ЖКУ – низкий уровень платежной дисциплины. По их словам, ряд россиян пользуются принципом "платить в последнюю очередь или не платить вообще". Кроме того, порой россиянам не хватает денег.

"Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса", – отметили депутаты.

Отмечается, что нотариусы имеют право получать необходимые сведения из государственных информационных систем. В их число входит единый государственный реестр недвижимости.

Экономика ЖКХ долги

Комментарии 8

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Гость

18:27:11 22-07-2024

А отчего низкая платежная дисциплина? Зарплаты и пенсии не растут на столько процентов, насколько увеличивается ценник ЖКУ.

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Гость

07:21:38 23-07-2024

Гость (18:27:11 22-07-2024) А отчего низкая платежная дисциплина? Зарплаты и пенсии не р... Как раз пенсионеры - наиболее стабильная категория граждан, вовремя оплачивающих ЖКУ. Не платят те, кто именно не хочет этого делать.

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Гость

18:34:28 22-07-2024

Тогда собственники тоже должны иметь возможность взыскивать с поставщиков ЖКУ без суда и следствия. Насчитали слишком много, через нотариуса возвращаешь денежки с управляшки . Чо такова? Ежели депутаты хотят вывести ЖКУ из правового поля.

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Гость

20:01:59 22-07-2024

Фигню предлагают. Предлагаю должниках закрыть доступ в вк, одноклассники и прочие соцсети. Особо злосным вообще заблокировать доступ в интернет и личные звонки.

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Гость

21:37:35 22-07-2024

Гость (20:01:59 22-07-2024) Фигню предлагают. Предлагаю должниках закрыть доступ в вк, о... Да вообще запретить им голосовать на выборах. Лишить избирательного права.

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Гость

21:26:39 22-07-2024

Забыл популярное название этого учреждения. Напомните, пожалуйста.

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Гость

22:39:09 22-07-2024

Гость (21:26:39 22-07-2024) Забыл популярное название этого учреждения. Напомните, пожал... Бастрыкин тебе напомнит

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Гость

23:25:19 22-07-2024

Правильно. Все платят, а какая-то жаба - нет. А будут страдать и платящие.

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