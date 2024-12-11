Лишь 9% работодателей выплатят всем своим сотрудникам 13-ю зарплату
Еще 10% собираются премировать выборочно
11 декабря 2024, 13:50, ИА Амител
Рубли / Фото: amic.ru
Лишь 9% работодателей в России собираются выплатить всем своим сотрудникам 13-ю зарплату в 2024 году. Как сообщает "Прайм", об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.
Еще 10% собираются выплатить деньги выборочно, а 63% вообще не намерены осуществлять подобные доплаты. На премирование настроено чуть более половины респондентов: 30% опрошенных работодателей выдадут премию всем, а 22% – части сотрудников. Еще четверть размышляют над ее необходимостью.
Всего в опросе участвовала тысяча работодателей из 192 населенных пунктов РФ. Исследование проводилось с 19 ноября по 3 декабря.
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14:01:14 11-12-2024
Чувствую, что попал в 91%......................
14:05:41 11-12-2024
Нам нет (тут типа грустный смайлик)
14:15:12 11-12-2024
А что слышно про 13-ю пенсию? 12608 плюс и то большая радость.
14:26:28 11-12-2024
Гость (14:15:12 11-12-2024) А что слышно про 13-ю пенсию? 12608 плюс и то большая радост... все оне недовольны, тысмотри.
как ни гляну - ОТ забит весь с горкой, пенсионеры на шопинг видимо раскатываются. мясами закупаются и деликатэсами разными, и напитками - корвалолом, Хартилом 2.
и откудова вы тратите деньги, а?
сидели бы на печке, внуков нянчили.
15:24:25 11-12-2024
Мусик, не надо завидовать, сам постареешь, а уж инвалидам тем более грех завидовать.
16:02:53 11-12-2024
Гость (15:24:25 11-12-2024) Мусик, не надо завидовать, сам постареешь, а уж инвалидам те... Не обращайте внимание, работа у него такая ..
15:30:32 11-12-2024
Это просто не Росстат проводил исследования. Нуль объективности
19:55:38 11-12-2024
Прибыль в форме зарплат должна распределяться соответственно реальному вкладу каждого работника в её извлечение, а не по произволу самопровозглашённого "хозяина". Никаких "лишних" денег, бог весть с какого потолка "сваливающихся" под конец года, быть в принципе не должно: им просто неоткуда взяться при честной организации бизнеса! Подаваемая (или не подаваемая) "милостыня" (в частности, "13-я зарплата") есть часть (причём весьма скромная!) той доли совместного дохода, которую "босс" прикарманил за спиной возглавляемого им коллектива!
21:34:08 11-12-2024
Гость (19:55:38 11-12-2024) Прибыль в форме зарплат должна распределяться соответственно... Взять все и поделить! (с) П.П. Шариков.
22:51:29 11-12-2024
Я бюджетник, мой работодатель государство, оно не платит 13 зарплату😭