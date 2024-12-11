Лишь 9% работодателей выплатят всем своим сотрудникам 13-ю зарплату

Еще 10% собираются премировать выборочно

11 декабря 2024, 13:50, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Лишь 9% работодателей в России собираются выплатить всем своим сотрудникам 13-ю зарплату в 2024 году. Как сообщает "Прайм", об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

Еще 10% собираются выплатить деньги выборочно, а 63% вообще не намерены осуществлять подобные доплаты. На премирование настроено чуть более половины респондентов: 30% опрошенных работодателей выдадут премию всем, а 22% – части сотрудников. Еще четверть размышляют над ее необходимостью.

Всего в опросе участвовала тысяча работодателей из 192 населенных пунктов РФ. Исследование проводилось с 19 ноября по 3 декабря.