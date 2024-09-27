В Госдуме предложили оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами при разводе

По мнению депутата Кузнецова, это будет следованием старой русской традиции

27 сентября 2024, 13:56, ИА Амител

Отец и сын / Фото: unsplash.com

Мальчиков старше восьми лет при разводе родителей необходимо оставлять с отцами: это поможет решить проблему с неплательщиками алиментов. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

"Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов", – написал он, комментируя проблему невыплаты долгов по алиментам.

Он считает, что воспитание мальчиков только отцами – русская традиция. Кузнецов подчеркнул, что это нужно самим мальчикам.