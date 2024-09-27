В Госдуме предложили оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами при разводе
По мнению депутата Кузнецова, это будет следованием старой русской традиции
27 сентября 2024, 13:56, ИА Амител
Мальчиков старше восьми лет при разводе родителей необходимо оставлять с отцами: это поможет решить проблему с неплательщиками алиментов. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.
"Нашел решение. Всего лишь необходимо после развода оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами. Ни один адекватный мужчина не будет требовать алиментов с женщины. Заодно сразу вырастет рождаемость и уменьшится количество разводов", – написал он, комментируя проблему невыплаты долгов по алиментам.
Он считает, что воспитание мальчиков только отцами – русская традиция. Кузнецов подчеркнул, что это нужно самим мальчикам.
14:13:19 27-09-2024
очередь из отцов прям выстроится
14:17:48 27-09-2024
а рождаемость то от этого каким образом должна повысится?
14:21:45 27-09-2024
Этот депутат вообще нормальный? При каждом отдельном разводе ситуация сугубо своя. Ребенок не котенок, поэтому в каждом случае нужно смотреть, с кем из родителей его нужно оставить. Депутат ссылается на якобы русскую традицию воспитания мальчика отцом. Он забыл про другую русскую традицию - брачный союз нерушим, т.к. супруги друг другу богом даны (так считалось на Руси). И мама мальчику нужна не меньше. Короче выхватил из контекста и носится, симуляция бурной деятельности.
14:25:50 27-09-2024
100%. Маменькины санки растут без отца, а они последние копейки с мужика выжмут себе на побрякушки под предлогом на содержание ребёнка. Мой ребёнок, я на прямую куплю ему то что ему надо
15:38:38 27-09-2024
Гость (14:25:50 27-09-2024) 100%. Маменькины санки растут без отца, а они последние копе... Сам ты САНКА без отца! Я сына вырастила одна (Отец погиб) и он вырос настоящим мужчиной! Для этого нужна настоящая женщина и мать!!!
14:56:51 27-09-2024
Больше то проблем нет..............эта самая важная. Какая разница с кем сыновей оставлять, мухоморы главное не кушать.
14:57:16 27-09-2024
А сколько таких отцов, с которыми разводятся из-за их алкоголизма, неподобающего поведения, чтобы таким образом ребенка отделить от такого отца, чтобы ребенок этого не видел. А теперь решаем детей оставлять с мужчиной. С хорошими мужьями не разводятся.
15:37:05 27-09-2024
Гость (14:57:16 27-09-2024) А сколько таких отцов, с которыми разводятся из-за их алкого... С хорошим женами не разводятся - это точно.
16:04:25 27-09-2024
народ, вам только палец покажи... ну ей богу, один депутат чего-то брякнул, а журналисты уже пишут: в госдуме предложили..." как же легко вас раскачать
22:41:51 27-09-2024
Гость (16:04:25 27-09-2024) народ, вам только палец покажи... ну ей богу, один депутат ч...
Эти альтернативно одарённые получают по 20 млн в год из наших налогов и напрямую влияют на жизнь страны. Люди вправе возмущаться подобным идиотизмом