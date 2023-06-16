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В Госдуме предложили отменить 25 административных статей

Депутаты отметили, что некоторые из них просто устарели

16 июня 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" предложили отменить 25 статей КоАП для "снижения административного давления на граждан и субъекты предпринимательской деятельности". Об этом сообщают "Ведомости".

Одной из самых показательных, по мнению авторов инициативы, стала статья 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности", которая активно действовала во время коронавируса.

Также авторы инициативы предложили отменить статьи, которые они считают устаревшими, и несколько статей, связанных с трудовыми отношениями.

Комментарии 3

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Гость

09:40:22 16-06-2023

С трудовыми отношениями отменить несколько статей, почему не написали какие?

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Гость

09:53:20 16-06-2023

Гость (09:40:22 16-06-2023) С трудовыми отношениями отменить несколько статей, почему не... Те, в которых запрещается вышвыривать людей на улицу с волчьим билетом без предупреждения и выплат!

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Гость

11:00:04 16-06-2023

Гость (09:53:20 16-06-2023) Те, в которых запрещается вышвыривать людей на улицу с волчь... вы КоАП с ТК попутали

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