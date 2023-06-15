Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

Решение связали со стабилизацией обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности

15 июня 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае 15 июня отменили особый противопожарный режим, который действовал с апреля, сообщили в региональном МЧС.

"В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Алтайского края", – объяснили решение властей в ведомстве.

Тем не менее там напомнили, что в крае до 16 июня местами сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды возможно увеличение количества пожаров.

Напомним, накануне в Егорьевском районе Алтайского края потушили мощный лесной пожар, который бушевал с 7 июня.