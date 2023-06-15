Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае
Решение связали со стабилизацией обстановки и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности
15 июня 2023, 15:20, ИА Амител
В Алтайском крае 15 июня отменили особый противопожарный режим, который действовал с апреля, сообщили в региональном МЧС.
"В связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Алтайского края", – объяснили решение властей в ведомстве.
Тем не менее там напомнили, что в крае до 16 июня местами сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды возможно увеличение количества пожаров.
Напомним, накануне в Егорьевском районе Алтайского края потушили мощный лесной пожар, который бушевал с 7 июня.
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