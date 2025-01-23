В Госдуме предложили платить многодетным родителям повышенную зарплату

Депутат подчеркнула, что в многодетных семьях расходы значительно выше

23 января 2025, 20:05, ИА Амител

Дети с воздушными шариками / Фото: amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей. С таким заявлением депутат выступила в пресс-центре НСН.

По ее мнению, это необходимо, поскольку расходы в таких семьях значительно выше, чем в семьях с меньшим количеством детей.

При этом первой идею о повышении зарплат озвучила многодетная мать, обратившая внимание на то, что уровень дохода не зависит от числа детей в семье, отметила Буцкая.

"Я считаю, что это справедливый подход. Учитывая те меры, которые работодатели уже используют для поддержки семей, можно рассмотреть повышенные зарплаты для многодетных родителей", – заявила парламентарий.

Буцкая также подчеркнула, что многодетные родители могут быть очень ценными сотрудниками, если предоставить им все необходимые условия.