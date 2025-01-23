В Госдуме предложили платить многодетным родителям повышенную зарплату
Депутат подчеркнула, что в многодетных семьях расходы значительно выше
23 января 2025, 20:05, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей. С таким заявлением депутат выступила в пресс-центре НСН.
По ее мнению, это необходимо, поскольку расходы в таких семьях значительно выше, чем в семьях с меньшим количеством детей.
При этом первой идею о повышении зарплат озвучила многодетная мать, обратившая внимание на то, что уровень дохода не зависит от числа детей в семье, отметила Буцкая.
"Я считаю, что это справедливый подход. Учитывая те меры, которые работодатели уже используют для поддержки семей, можно рассмотреть повышенные зарплаты для многодетных родителей", – заявила парламентарий.
Буцкая также подчеркнула, что многодетные родители могут быть очень ценными сотрудниками, если предоставить им все необходимые условия.
20:16:15 23-01-2025
"многодетные родители могут быть очень ценными сотрудниками, если предоставить им все необходимые условия"
на самом деле реалии таковы, что многодетные родители и так не в почете у работодателей, а в случае принятия подобного закона, их вообще на работу никто не возьмет.
20:18:26 23-01-2025
Татьяна Буцкая не рассказала за чей счет банкет будет?
а то сильно смахивает на угостить всех в кабаке за счет заведения
20:18:29 23-01-2025
Депутаты предлагают, предлагать не вредно, за предложения можно самим рассчитывать на поощрение.
Принимайте закон о дополнительной поддержке государством многодетных семей из бюджета, меньше останется на воровство.
20:47:40 23-01-2025
Многодетным - пособия, льготы и повышенную зарплату. А немногодетным можно по-прежнему платить прожиточный минимум - и пусть работают на трех работах без выходных, чтобы заработать на корочку хлеба для себя и детей. И в грошовых пособиях отказывать, если зарплата на рубль больше прожиточного минимума. Нуаче - они ж не многодетные, их ценность для государства, надо полагать, околонулевая. И вообще - "мы не просили вас рожать"!
22:05:10 23-01-2025
От благого пожелания до его реализации "пустяшный" шаг остаётся - "умаслить" работодателя платить многодетным повышенную зарплату! Где закон, который обяжет боссов раскошелиться, и где гарантия, что работников, обременённых кучей детей, не уволят прежде чем они успеют воспользоваться льготой, предлагаемой "чуткими" депутатами?
00:03:13 24-01-2025
В очередной раз это бесполезное и даже вредное заведение транслирует в народ чушь. За чей счёт банкет то будет?
00:04:24 24-01-2025
И перестанут совсем брать на работу таких "ценных" специалистов.
00:16:29 24-01-2025
Скоро многодетные совсем работать перестанут.
08:15:19 24-01-2025
гость (00:16:29 24-01-2025) Скоро многодетные совсем работать перестанут.... Уже перестали. У воспитателя в детском саду трое детей. Всем хамит, ходит на работу в майке с тонкими лямками, вся в наколках. Никто ничег ос ней сделать не может - многодетная мать. Трое ее детей имеют бОльшую ценность чем 30 которых она воспитывает. Хамство появилось поле выхода закон о том что таких увольнять нельзя.
08:49:24 24-01-2025
гость (00:16:29 24-01-2025) Скоро многодетные совсем работать перестанут.... Ну так гляньте на Теплякова) Ориентир и светоч.
23:38:42 24-01-2025
Гость (08:49:24 24-01-2025) Ну так гляньте на Теплякова) Ориентир и светоч. ... бровченки тоже те еще хитровывернутые, группа вк
00:23:10 24-01-2025
очень верное решение, но насколько я знаю очень многие богатые люди имеют много детей, минимум троих. У Г. 8 детей, у П 5, у О. 4, у нашего однокурсника 9 - и они все обеспеченные очень люди, дети в частных школах , няни, и прочее..не знаю зачем эти затраты...может определять по каким-то справкам доход и потом выплачивать
05:23:09 24-01-2025
В названии этой конторы точно надо "М" заменить на "Р". Своими последними заявлениями сотрудники это постоянно подтверждают и прям напрашиваются.
06:55:13 24-01-2025
Заработная плата работника должна зависеть только и исключительно от должности и квалификации работника, его знаний и умений, пользы для компании или организации. А наличие у него детей, красивой груди, или умение жонглировать бильярдными шарами с завязанными глазами - не имеют ни малейшего отношения к заработной плате. Это напоминает анекдот: на базаре двое продают укроп, укроп одинаковый, только один стоит 10 рублей, а другой 100. Спрашивают у того, кто продает за 100 - мол почему сотня? Тот отвечает: деньги очень нужны.
07:00:48 24-01-2025
Англичане практически уничтожили население Австралии, выплачивая аборигенам деньги за просто так...
09:20:05 24-01-2025
Хороша очередная идея у депутатов.Я бы её немного усовершенствовал.Доплаты многодетным семьям делать из фонда национального благосостояния ,а не из кармана работодателя.Коль нам не могут выплачивать из него нашу законную долю за использование природных ресурсов,так пускай хоть эта категория граждан ей попользуется.Я бы добавил сюда инвалидов,пенсионеров,студентов,тех кто не может себя обеспечить в должной мере.А то фонд есть,а благосостояния нема.
09:39:45 24-01-2025
А они вообще работают? Или пособий зватает.
10:49:50 24-01-2025
Для улучшения демографии пора платить женщине за детей хорошие деньги, она на эти деньги сама улучшит свое соц. положение. Родила пятерых- достойная пенсия. Десятерых родила- герой труда. Государству нужны люди, тела. Образованных и так много.