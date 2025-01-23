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В Госдуме предложили платить многодетным родителям повышенную зарплату

Депутат подчеркнула, что в многодетных семьях расходы значительно выше

23 января 2025, 20:05, ИА Амител

Дети с воздушными шариками / Фото: amic.ru
Дети с воздушными шариками / Фото: amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей. С таким заявлением депутат выступила в пресс-центре НСН.

По ее мнению, это необходимо, поскольку расходы в таких семьях значительно выше, чем в семьях с меньшим количеством детей.

При этом первой идею о повышении зарплат озвучила многодетная мать, обратившая внимание на то, что уровень дохода не зависит от числа детей в семье, отметила Буцкая.

"Я считаю, что это справедливый подход. Учитывая те меры, которые работодатели уже используют для поддержки семей, можно рассмотреть повышенные зарплаты для многодетных родителей", – заявила парламентарий.

Буцкая также подчеркнула, что многодетные родители могут быть очень ценными сотрудниками, если предоставить им все необходимые условия.

Россия дети Госдума зарплаты инициативы Многодетные семьи

Комментарии 18

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Элен без ребят

20:16:15 23-01-2025

"многодетные родители могут быть очень ценными сотрудниками, если предоставить им все необходимые условия"
на самом деле реалии таковы, что многодетные родители и так не в почете у работодателей, а в случае принятия подобного закона, их вообще на работу никто не возьмет.

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Гость

20:18:26 23-01-2025

Татьяна Буцкая не рассказала за чей счет банкет будет?
а то сильно смахивает на угостить всех в кабаке за счет заведения

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Гость

20:18:29 23-01-2025

Депутаты предлагают, предлагать не вредно, за предложения можно самим рассчитывать на поощрение.
Принимайте закон о дополнительной поддержке государством многодетных семей из бюджета, меньше останется на воровство.

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Лицемерие как оно есть

20:47:40 23-01-2025

Многодетным - пособия, льготы и повышенную зарплату. А немногодетным можно по-прежнему платить прожиточный минимум - и пусть работают на трех работах без выходных, чтобы заработать на корочку хлеба для себя и детей. И в грошовых пособиях отказывать, если зарплата на рубль больше прожиточного минимума. Нуаче - они ж не многодетные, их ценность для государства, надо полагать, околонулевая. И вообще - "мы не просили вас рожать"!

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Гость

22:05:10 23-01-2025

От благого пожелания до его реализации "пустяшный" шаг остаётся - "умаслить" работодателя платить многодетным повышенную зарплату! Где закон, который обяжет боссов раскошелиться, и где гарантия, что работников, обременённых кучей детей, не уволят прежде чем они успеют воспользоваться льготой, предлагаемой "чуткими" депутатами?

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Гость

00:03:13 24-01-2025

В очередной раз это бесполезное и даже вредное заведение транслирует в народ чушь. За чей счёт банкет то будет?

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Гость

00:04:24 24-01-2025

И перестанут совсем брать на работу таких "ценных" специалистов.

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гость

00:16:29 24-01-2025

Скоро многодетные совсем работать перестанут.

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Гость

08:15:19 24-01-2025

гость (00:16:29 24-01-2025) Скоро многодетные совсем работать перестанут.... Уже перестали. У воспитателя в детском саду трое детей. Всем хамит, ходит на работу в майке с тонкими лямками, вся в наколках. Никто ничег ос ней сделать не может - многодетная мать. Трое ее детей имеют бОльшую ценность чем 30 которых она воспитывает. Хамство появилось поле выхода закон о том что таких увольнять нельзя.

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Гость

08:49:24 24-01-2025

гость (00:16:29 24-01-2025) Скоро многодетные совсем работать перестанут.... Ну так гляньте на Теплякова) Ориентир и светоч.

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Гость

23:38:42 24-01-2025

Гость (08:49:24 24-01-2025) Ну так гляньте на Теплякова) Ориентир и светоч. ... бровченки тоже те еще хитровывернутые, группа вк

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Гость

00:23:10 24-01-2025

очень верное решение, но насколько я знаю очень многие богатые люди имеют много детей, минимум троих. У Г. 8 детей, у П 5, у О. 4, у нашего однокурсника 9 - и они все обеспеченные очень люди, дети в частных школах , няни, и прочее..не знаю зачем эти затраты...может определять по каким-то справкам доход и потом выплачивать

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Гость

05:23:09 24-01-2025

В названии этой конторы точно надо "М" заменить на "Р". Своими последними заявлениями сотрудники это постоянно подтверждают и прям напрашиваются.

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Гость

06:55:13 24-01-2025

Заработная плата работника должна зависеть только и исключительно от должности и квалификации работника, его знаний и умений, пользы для компании или организации. А наличие у него детей, красивой груди, или умение жонглировать бильярдными шарами с завязанными глазами - не имеют ни малейшего отношения к заработной плате. Это напоминает анекдот: на базаре двое продают укроп, укроп одинаковый, только один стоит 10 рублей, а другой 100. Спрашивают у того, кто продает за 100 - мол почему сотня? Тот отвечает: деньги очень нужны.

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Гость

07:00:48 24-01-2025

Англичане практически уничтожили население Австралии, выплачивая аборигенам деньги за просто так...

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Афиноген

09:20:05 24-01-2025

Хороша очередная идея у депутатов.Я бы её немного усовершенствовал.Доплаты многодетным семьям делать из фонда национального благосостояния ,а не из кармана работодателя.Коль нам не могут выплачивать из него нашу законную долю за использование природных ресурсов,так пускай хоть эта категория граждан ей попользуется.Я бы добавил сюда инвалидов,пенсионеров,студентов,тех кто не может себя обеспечить в должной мере.А то фонд есть,а благосостояния нема.

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Гость

09:39:45 24-01-2025

А они вообще работают? Или пособий зватает.

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Гость

10:49:50 24-01-2025

Для улучшения демографии пора платить женщине за детей хорошие деньги, она на эти деньги сама улучшит свое соц. положение. Родила пятерых- достойная пенсия. Десятерых родила- герой труда. Государству нужны люди, тела. Образованных и так много.

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