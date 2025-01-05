НОВОСТИОбщество

В Госдуме хотят обязать телеканалы использовать в рекламе образы многодетных семей

Речь идет не обо всей рекламе, а только о той, которая направлена на пропаганду семейных ценностей

05 января 2025, 16:07, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме разработали законопроект, в ряде случаев обязывающий использовать в рекламе образ многодетной семьи. Документ подготовил член фракции ЛДПР и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Нилов предлагает, чтобы телеканалы, которые делают рекламу, формирующую позитивный образ многодетной семьи, обязательно использовали эти самые семьи в своих роликах.

"В случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми", – цитирует агентство текст законопроекта. Сам Нилов убежден, что принятие соответствующего закона сделает идею многодетности более популярной и поможет преодолеть демографический кризис в стране. По его словам, документ будет внесен в Госдуму после новогодних выходных.

"Семья с тремя детьми должна стать нормой для России. Одним из эффективных инструментов для формирования в обществе позитивного образа многодетной семьи является реклама, размещаемая в телепрограммах и телепередачах", – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Напомним, в ноябре 2024-го депутат Госдумы Александр Ильтяков призвал россиянок рожать, пока работает "рожалка". Он убежден, что семейные ценности и идеи многодетности нужно прививать с малых лет.

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Законопроекты Демография

Комментарии 12

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Гость

16:16:57 05-01-2025

Дурачьё

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Гость

16:37:20 05-01-2025

Рекламу пусть сократят в 10 раз. Смотреть нечего и тошнит уже от рекламы!

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Гость

16:42:13 05-01-2025

Цыганей и таджиков ?

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Гость

16:58:53 05-01-2025

Реклама должна занимать отдельный канал.Кто хочет смотреть рекламу пусть смотрит.Сейчас занимает все больше времени.Почему обычный человек должен платить за рекламу?!

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Гость

17:38:28 05-01-2025

Сюжет для рекламы. В Ленте на кассе навязали билетик. Выигрышный! Выигрыш сопоставим с ценой лотерейки. Но! В пункте Столото на Северо-Западной отказались выдавать выигрыш, говорят, денег нет! Когда появятся? А когда люди купят у нас новые лотерейки, тогда и выплатим. Но предлагается обменять выигрышный на новый. Или записаться в очередь на получение денег. Сотрудница пункта показала мелко исписанный номерами листочек с ожидающими. (Что за развод?) Кстати, при мне в пункт зашла молодая женщина с детишками. Хотели получить выигрыш 190р. Но им дали новый билет и 40р деньгами.

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Гость из будущего

23:23:52 05-01-2025

Гость (17:38:28 05-01-2025) Сюжет для рекламы. В Ленте на кассе навязали билетик. Выигр...
Тут в соседней новости есть леденцы интересные. Видимо скоро их будут выдавать вместо выйгранных денег

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Татьяна

19:45:25 05-01-2025

Я думаю многие люди,я в том числе,за то чтобы сделать отдельный канал для рекламы!!!!Достала эта реклама.Ну невозможно смотреть тв!!!!Уберите рекламу!!!!!!!!!!

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Гость

20:46:57 05-01-2025

Действенная реклама, это прекратить войну.

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Гость

08:45:03 06-01-2025

Гость (20:46:57 05-01-2025) Действенная реклама, это прекратить войну.... То есть хохлы будут продолжать воевать, а нам взять и прекратить?

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Гость

21:20:13 06-01-2025

Гость (20:46:57 05-01-2025) Действенная реклама, это прекратить войну.... какую войну? войны нет, война - это когда военное положение и массовая мобилизация и пр. почитайте законпр. Не дурите и не пишите что попало

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Гость

10:34:47 07-01-2025

Гость (21:20:13 06-01-2025) какую войну? войны нет, война - это когда военное положение ...
И растущие кладбища. А так да, нет войны.

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Гость

10:30:11 06-01-2025

Какая еще реклама, я телевизор не смотрю

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