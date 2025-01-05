В Госдуме хотят обязать телеканалы использовать в рекламе образы многодетных семей

Речь идет не обо всей рекламе, а только о той, которая направлена на пропаганду семейных ценностей

05 января 2025, 16:07, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме разработали законопроект, в ряде случаев обязывающий использовать в рекламе образ многодетной семьи. Документ подготовил член фракции ЛДПР и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Нилов предлагает, чтобы телеканалы, которые делают рекламу, формирующую позитивный образ многодетной семьи, обязательно использовали эти самые семьи в своих роликах.

"В случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми", – цитирует агентство текст законопроекта. Сам Нилов убежден, что принятие соответствующего закона сделает идею многодетности более популярной и поможет преодолеть демографический кризис в стране. По его словам, документ будет внесен в Госдуму после новогодних выходных.

"Семья с тремя детьми должна стать нормой для России. Одним из эффективных инструментов для формирования в обществе позитивного образа многодетной семьи является реклама, размещаемая в телепрограммах и телепередачах", – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Напомним, в ноябре 2024-го депутат Госдумы Александр Ильтяков призвал россиянок рожать, пока работает "рожалка". Он убежден, что семейные ценности и идеи многодетности нужно прививать с малых лет.