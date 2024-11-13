В Госдуме предложили повысить разрешенную скорость на трассах до 150 км/ч

Расширение принесет лишь пользу, однако произойдет оно не везде

13 ноября 2024, 17:41, ИА Амител

Трасса / Фото: unsplash.com / Katie Moum

Российские депутаты предложили увеличить разрешенную скорость на трассах до 150 км/ч. Как сообщает "360", об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Обращение к руководителю Главного управления ГИБДД МВД Михаилу Черникову подготовили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев. Они попросили повысить максимальную разрешенную скорость на трассах, где это позволяют требования безопасности: речь идет о магистралях М-11 "Нева" или М-12 "Восток".

Утверждается, что расширение скоростных рамок принесет пользу: сократит пробки, время машин в пути и ускорит экономическое развитие регионов, связанных подобными трассами.