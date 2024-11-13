В Госдуме предложили повысить разрешенную скорость на трассах до 150 км/ч
Расширение принесет лишь пользу, однако произойдет оно не везде
13 ноября 2024, 17:41, ИА Амител
Российские депутаты предложили увеличить разрешенную скорость на трассах до 150 км/ч. Как сообщает "360", об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
Обращение к руководителю Главного управления ГИБДД МВД Михаилу Черникову подготовили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев. Они попросили повысить максимальную разрешенную скорость на трассах, где это позволяют требования безопасности: речь идет о магистралях М-11 "Нева" или М-12 "Восток".
Утверждается, что расширение скоростных рамок принесет пользу: сократит пробки, время машин в пути и ускорит экономическое развитие регионов, связанных подобными трассами.
17:58:55 13-11-2024
Хочется спросить у депутатов, на каких автомобилях они ездят, что скорость 150 км/ч является безопасной. Считают ли депутаты 150 км/ч безопасной для продукции отечественного автопрома. Какой коммерческий транспорт способен двигаться с скоростью 150 км/ч, чтобы улучшать экономическое развитие регионов, в которых есть пригодные трассы. Почему в загнивающей Европе, где много пригодных трасс, скорость грузового коммерческого транспорта двигающего развитие, ограничена 88 км/ч.
18:39:20 13-11-2024
Гость (17:58:55 13-11-2024) Хочется спросить у депутатов, на каких автомобилях они ездят... Ограничена 88, потому что технические характеристики рекомендованные такие у грузового авто. При большей скорости, резко повышается износ некоторых запчастей. По другому видать не получается сделать. Пример: На автомобиле Ман разлетался вентилятор вяскомуфты, отвечающей за охлаждение мотора, за собой собрал всё что попадётся. Провода, шланги турбин, пробивал радиатор, интеркуллер, кожухи всякие защитные. И такое 2 раза случилось в течение года. Причину так и не нашли, сделали вывод, что от большей скорости. Из-за вибрации где-то образуется люфт, и потом происходит зацеп, поломка и разлёт.
18:03:20 13-11-2024
Явно, предлагающий это , лишён ума.
18:37:23 13-11-2024
У Лады спорт колесики отвалятся...
19:04:11 13-11-2024
Не надо, пожалуйста
19:20:25 13-11-2024
/речь идет о магистралях М-11 "Нева" или М-12 "Восток"/ естественно никто из вышеперечисленных комментаторов до конца не дочитал, это же сложно, и даже не представляют "это вообще что за дороги, где они, откуда и куда"
19:36:17 13-11-2024
итак торопыг дофига еще и официально гонять им разрешат, вот ввели бы ограничение до 30 к\ч в пределах города
20:11:58 13-11-2024
это дело!!! пересадить их на ваз пусть даже со стеклоподъемниками и пусть летают 150 там где жб ограждения от встречной полосы есть а законопридумавателю мандат на руки с разрешенной 180 км
20:17:39 13-11-2024
Надо постепенно! С 90 до 110 повысили бы для начала и посмотреть 2-3 года не результат
20:34:27 13-11-2024
пешком ходить половина не могут. а тут скорость
10:18:04 14-11-2024
на м52 двухполосной, или "кемеровской" трассе надо разрешить. чтобы тонары друг друга повыносили.
зы: нормальные грузали едут запросто 150, просто стоят ограничители
13:13:08 14-11-2024
Один мой хороший знакомый, пилот-истребитель, после того, как его прокатили на ГАЗ-3110 на скорости 140 км./ч. (инжектор), сообщил, что на самолёте он переднюю стойку шасси на скорости 110 км./ч. от земли отрывал...