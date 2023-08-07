В Госдуме предложили прекращать договоры поручительства ряда участников СВО

Турчак напомнил, что сейчас при гибели или получении серьезных травм с участников спецоперации полностью списываются обязательства, однако с поручительством это не работает

07 августа 2023, 16:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства участников спецоперации, которые погибли или стали инвалидами первой группы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак.

Он отметил, что инициатива подготовлена рабочей группой по СВО. Турчак напомнил, что сейчас при гибели или получении серьезных травм с участников спецоперации полностью списываются обязательства, однако с поручительством это не работает.

"Такой подход несправедлив – обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются", – подчеркнул секретарь.

Турчак считает, что если боец отдал долг Родине "до самого конца", то Родина "обязана взять на себя его долги", позаботиться о семье и близких.