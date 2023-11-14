В Госдуме предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Депутат Алехин напомнил, что изначально мера государственной поддержки предполагала, что семья приобретет на нее жилье

14 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Маткапитал стоит увеличить, чтобы его хватало на приобретение недвижимости. Как сообщает "Лента.ру", с таким предложением выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.

Депутат напомнил, что изначально мера господдержки предполагала, что семья приобретет на нее жилье. Однако текущие цены на квартиры не позволяют это сделать. Алехин считает, что по этой причине маткапитал стоит индексировать до того уровня, чтобы такая возможность была.

Также он выступил против инициативы депутата Дмитрия Гусева. Он предлагал сделать выплату прогрессивной, чтобы она выросла в регионах с низкой рождаемостью. Алехин подчеркнул, что если в каком-то регионе маткапитал будет больше, то это "все-таки не совсем правильно".