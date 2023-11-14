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В Госдуме предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры

Депутат Алехин напомнил, что изначально мера государственной поддержки предполагала, что семья приобретет на нее жилье

14 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Маткапитал стоит увеличить, чтобы его хватало на приобретение недвижимости. Как сообщает "Лента.ру", с таким предложением выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.

Депутат напомнил, что изначально мера господдержки предполагала, что семья приобретет на нее жилье. Однако текущие цены на квартиры не позволяют это сделать. Алехин считает, что по этой причине маткапитал стоит индексировать до того уровня, чтобы такая возможность была.

Также он выступил против инициативы депутата Дмитрия Гусева. Он предлагал сделать выплату прогрессивной, чтобы она выросла в регионах с низкой рождаемостью. Алехин подчеркнул, что если в каком-то регионе маткапитал будет больше, то это "все-таки не совсем правильно".

Госдума Маткапитал

Комментарии 20

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Гость

12:03:05 14-11-2023

член комитета Госдумы по труду. У меня всё.

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Гость

12:05:42 14-11-2023

Норм. принимайте рожу так и быть тогда.

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Гы-гы

12:22:53 14-11-2023

Гость (12:05:42 14-11-2023) Норм. принимайте рожу так и быть тогда.... Тут и мужики рожать побегут😆

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Гость

12:31:24 14-11-2023

Гы-гы (12:22:53 14-11-2023) Тут и мужики рожать побегут😆... ] Ага)))) за 2го - джип, за 3го - яхту, за 4-го вертолет.

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Гость

12:09:33 14-11-2023

За чей счет?

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Гость

12:20:33 14-11-2023

Хорошо если за счет денег, которые могли бы украсть, но в связи с поднятием маткапитала не смогут

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Гость

12:25:43 14-11-2023

Еще хорошо если за счет снижения стоимости служебных авто и евроремонтов в служебных кабинетах, не сильно нужных командировочных расходов, строительства новых сильно навороченных государственных зданий

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ВВП

12:31:16 14-11-2023

"Вы эта таво...." "С" Думайте о чём говорите. )))) Всех депутатов распугаете. Зачем туда идти, если этим всем не пользоваться. Не народу же служить?))

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...

12:34:21 14-11-2023

Зачем такая сложная схема? Сделать как в СССР...

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Гость

12:55:20 14-11-2023

... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать как в СССР... ... В СССР производили калоши только, стыдно вам об этом не знать

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Гость

14:31:45 14-11-2023

... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать как в СССР... ... А как было в СССР? Горисполком распределял? Чтобы мутные типы решали, кому квартиру получше на третьем этаже с хорошим видом, кому на первом с окном на помойку, а кому шиш с маслом еще в очереди 10 лет стоять? Вы представляете весь коррупционный потенциал такой системы? Ругаете чиновников почем зря, и в то же время хотите им доверить квартиры раздавать? Может на шизофрению пора провериться?

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Гость

12:58:34 14-11-2023

ой держите цену за квадратный метр !!! ой держите !!!

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виктор

13:07:02 14-11-2023

... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать как в СССР... ... В СССР производили калоши только, стыдно вам об этом не знать. Видимо тебя родили в другой стране...Или нет? Так хаять своих родителей/дедов в России и еще жить до сих пор, слишком много . Стаью УК тебе надо.

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Гость

15:08:44 14-11-2023

виктор (13:07:02 14-11-2023) ... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать... Чо-то я днем с огнем не помню, чтобы мои деды и отец, и даже прадед хвалили СССР. Вот обратное - очень помню...

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Гость

15:22:29 14-11-2023

Гость (15:08:44 14-11-2023) Чо-то я днем с огнем не помню, чтобы мои деды и отец, и даже... Это потому-что они при нынешнем строе жили и на сегодняшний пенсию (если не МВДшники или Вояки, судьи и т.п.) У меня вот деды не дожили, и наверно ............!

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Гость

15:48:51 14-11-2023

виктор (13:07:02 14-11-2023) ... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать... Витя, это скорее тебе статью пришьют, а про калоши говорил еще сам президент.

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Гость

15:55:12 14-11-2023

виктор (13:07:02 14-11-2023) ... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать... Вообще то, это слова Путина, вы ему угражаете статьей УК.)))

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Гость

13:21:13 14-11-2023

Кстати, как вариант, тупо выдавать многодетным квартиры, тогда цену за квадратный метр держать не надо, денег то ни у кого не будет. Даже без права продажи этой квартиры в течении определенного периода, все равно будут рады на халяву хату получить, как в СССР

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Гость

13:23:27 14-11-2023

Ещё в СССР газет много производили вместо туалетной бумаги

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Гость

13:47:45 14-11-2023

А в Российской империи даже газет на туалет не хватало. А еще хуже было в Римской империи, там были рабы

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