В Госдуме предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры
Депутат Алехин напомнил, что изначально мера государственной поддержки предполагала, что семья приобретет на нее жилье
14 ноября 2023, 12:00, ИА Амител
Маткапитал стоит увеличить, чтобы его хватало на приобретение недвижимости. Как сообщает "Лента.ру", с таким предложением выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.
Депутат напомнил, что изначально мера господдержки предполагала, что семья приобретет на нее жилье. Однако текущие цены на квартиры не позволяют это сделать. Алехин считает, что по этой причине маткапитал стоит индексировать до того уровня, чтобы такая возможность была.
Также он выступил против инициативы депутата Дмитрия Гусева. Он предлагал сделать выплату прогрессивной, чтобы она выросла в регионах с низкой рождаемостью. Алехин подчеркнул, что если в каком-то регионе маткапитал будет больше, то это "все-таки не совсем правильно".
12:03:05 14-11-2023
член комитета Госдумы по труду. У меня всё.
12:05:42 14-11-2023
Норм. принимайте рожу так и быть тогда.
12:22:53 14-11-2023
Гость (12:05:42 14-11-2023) Норм. принимайте рожу так и быть тогда.... Тут и мужики рожать побегут😆
12:31:24 14-11-2023
Гы-гы (12:22:53 14-11-2023) Тут и мужики рожать побегут😆... ] Ага)))) за 2го - джип, за 3го - яхту, за 4-го вертолет.
12:09:33 14-11-2023
За чей счет?
12:20:33 14-11-2023
Хорошо если за счет денег, которые могли бы украсть, но в связи с поднятием маткапитала не смогут
12:25:43 14-11-2023
Еще хорошо если за счет снижения стоимости служебных авто и евроремонтов в служебных кабинетах, не сильно нужных командировочных расходов, строительства новых сильно навороченных государственных зданий
12:31:16 14-11-2023
"Вы эта таво...." "С" Думайте о чём говорите. )))) Всех депутатов распугаете. Зачем туда идти, если этим всем не пользоваться. Не народу же служить?))
12:34:21 14-11-2023
Зачем такая сложная схема? Сделать как в СССР...
12:55:20 14-11-2023
... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать как в СССР... ... В СССР производили калоши только, стыдно вам об этом не знать
14:31:45 14-11-2023
... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать как в СССР... ... А как было в СССР? Горисполком распределял? Чтобы мутные типы решали, кому квартиру получше на третьем этаже с хорошим видом, кому на первом с окном на помойку, а кому шиш с маслом еще в очереди 10 лет стоять? Вы представляете весь коррупционный потенциал такой системы? Ругаете чиновников почем зря, и в то же время хотите им доверить квартиры раздавать? Может на шизофрению пора провериться?
12:58:34 14-11-2023
ой держите цену за квадратный метр !!! ой держите !!!
13:07:02 14-11-2023
... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать как в СССР... ... В СССР производили калоши только, стыдно вам об этом не знать. Видимо тебя родили в другой стране...Или нет? Так хаять своих родителей/дедов в России и еще жить до сих пор, слишком много . Стаью УК тебе надо.
15:08:44 14-11-2023
виктор (13:07:02 14-11-2023) ... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать... Чо-то я днем с огнем не помню, чтобы мои деды и отец, и даже прадед хвалили СССР. Вот обратное - очень помню...
15:22:29 14-11-2023
Гость (15:08:44 14-11-2023) Чо-то я днем с огнем не помню, чтобы мои деды и отец, и даже... Это потому-что они при нынешнем строе жили и на сегодняшний пенсию (если не МВДшники или Вояки, судьи и т.п.) У меня вот деды не дожили, и наверно ............!
15:48:51 14-11-2023
виктор (13:07:02 14-11-2023) ... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать... Витя, это скорее тебе статью пришьют, а про калоши говорил еще сам президент.
15:55:12 14-11-2023
виктор (13:07:02 14-11-2023) ... (12:34:21 14-11-2023) Зачем такая сложная схема? Сделать... Вообще то, это слова Путина, вы ему угражаете статьей УК.)))
13:21:13 14-11-2023
Кстати, как вариант, тупо выдавать многодетным квартиры, тогда цену за квадратный метр держать не надо, денег то ни у кого не будет. Даже без права продажи этой квартиры в течении определенного периода, все равно будут рады на халяву хату получить, как в СССР
13:23:27 14-11-2023
Ещё в СССР газет много производили вместо туалетной бумаги
13:47:45 14-11-2023
А в Российской империи даже газет на туалет не хватало. А еще хуже было в Римской империи, там были рабы