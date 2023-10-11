Маткапитал проиндексируют на 7,5%

11 октября 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Размер материнского капитала за первого и второго ребенка увеличат в России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Сообщается, что повышение затронет семьи, где дети родятся с 1 января 2024 года. Насколько вырастет маткапитал, – в материале amic.ru.

Какой будет размер материнского капитала в 2024 году?

Размер маткапитала на первого ребенка в 2024 году составит почти 631 тысячу рублей. Если в семье на свет появился второй малыш, за его рождение семье положен материнский капитал в размере 834 тысяч рублей. Маткапитал в этом же размере положен за третьего или последующих детей, если до этого выплату не получали.

А какой размер маткапитала сейчас?

При рождении первенца сумма маткапитала в 2023 году равна 589,5 тысячи рублей, за второго ребенка – 779 тысяч.

Если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составляет 189,5 тысячи.

Антон Котяков отметил, что индексация материнского капитала в 2024 году составит 7,5%. Его увеличат на уровень фактической инфляции по итогам 2023 года. Отметим, что в 2023 году материнский капитал тоже индексировали, но тогда прибавка была существеннее – 12,4%.

Когда повысят маткапитал до 1 миллиона, как обещали?

По всей вероятности, в 2024 году этого уже ждать не стоит. Законопроект, предполагающий увеличение в некоторых случаях суммы маткапитала до одного миллиона рублей, действительно был. Его вносили в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, предлагали увеличить размер материнского капитала с 1 февраля 2024 года значительно выше уровня инфляции, говорилось в документе.

В ЛДПР отмечали, что хорошая финансовая поддержка позволила бы России выбраться из демографической ямы: спад рождаемости наблюдается уже несколько лет и по мнению демографов он сохранится как минимум до 2026 года. Эксперт объясняют это последствиями демографической ямы 1990-х.

Однако этот законопроект пока так и остался лишь инициативой.