В Госдуме предложили принудительно лицензировать иностранные фильмы ради "Барби"
Из-за ухода поставщиков кино из недружественных стран выручка кинотеатров в России сильно упала
01 августа 2023, 15:00, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран. Его слова передает ТАСС.
Даванков заявил, что принудительную лицензию можно применить к иностранным фильмам уже в августе, чтобы россияне смогли посмотреть "Барби" и "Оппенгеймер".
Политик пояснил, что после ухода иностранных поставщиков кино, фильмы приходили в российские кинотеатры по серым схемам, которые позднее раскрыли. Новые релизы в театральной версии выходить не будут, только онлайн.
Представитель Госдумы добавил, что продажи билетов в российских кинотеатрах упали, а возможность показывать фильмы без лицензии станет поддержкой для заведений.
15:43:08 01-08-2023
пусть чебурашку дальше показывают
09:50:47 02-08-2023
Может ортодоксальным патриотам в добровольном порядке отказаться от всего западного? Снимать пропаганду Соловьёва на кинокамеры "Кварц" или "Красногорск". Фотографировать Скабееву и Симонян фотоаппаратом "ЗЕНИТ". Лишить патриотов Американского продукта "Андроид ","Виндовс","Apple iOS".
09:55:28 02-08-2023
Гость (09:50:47 02-08-2023) Может ортодоксальным патриотам в добровольном порядке отказ... А тебя в легерь на Колыму, как ортодоксального либерала.
10:16:51 02-08-2023
ыть (09:55:28 02-08-2023) А тебя в легерь на Колыму, как ортодоксального либерала.... Откажитесь от западных технологий, пишите сюда на бумаге карандашом.
09:51:41 02-08-2023
"показывать фильмы без лицензии", т.е. воровать станет политикой государства Российского?