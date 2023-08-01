НОВОСТИКультура

В Госдуме предложили принудительно лицензировать иностранные фильмы ради "Барби"

Из-за ухода поставщиков кино из недружественных стран выручка кинотеатров в России сильно упала

01 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран. Его слова передает ТАСС.

Даванков заявил, что принудительную лицензию можно применить к иностранным фильмам уже в августе, чтобы россияне смогли посмотреть "Барби" и "Оппенгеймер".

Политик пояснил, что после ухода иностранных поставщиков кино, фильмы приходили в российские кинотеатры по серым схемам, которые позднее раскрыли. Новые релизы в театральной версии выходить не будут, только онлайн.

Представитель Госдумы добавил, что продажи билетов в российских кинотеатрах упали, а возможность показывать фильмы без лицензии станет поддержкой для заведений.

культура Кино инициативы

Комментарии 5

Avatar Picture
гость

15:43:08 01-08-2023

пусть чебурашку дальше показывают

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:47 02-08-2023

Может ортодоксальным патриотам в добровольном порядке отказаться от всего западного? Снимать пропаганду Соловьёва на кинокамеры "Кварц" или "Красногорск". Фотографировать Скабееву и Симонян фотоаппаратом "ЗЕНИТ". Лишить патриотов Американского продукта "Андроид ","Виндовс","Apple iOS".

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:55:28 02-08-2023

Гость (09:50:47 02-08-2023) Может ортодоксальным патриотам в добровольном порядке отказ... А тебя в легерь на Колыму, как ортодоксального либерала.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:51 02-08-2023

ыть (09:55:28 02-08-2023) А тебя в легерь на Колыму, как ортодоксального либерала.... Откажитесь от западных технологий, пишите сюда на бумаге карандашом.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:41 02-08-2023

"показывать фильмы без лицензии", т.е. воровать станет политикой государства Российского?

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров