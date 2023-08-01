В Госдуме предложили принудительно лицензировать иностранные фильмы ради "Барби"

Из-за ухода поставщиков кино из недружественных стран выручка кинотеатров в России сильно упала

01 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил принудительно лицензировать фильмы из недружественных стран. Его слова передает ТАСС.

Даванков заявил, что принудительную лицензию можно применить к иностранным фильмам уже в августе, чтобы россияне смогли посмотреть "Барби" и "Оппенгеймер".

Политик пояснил, что после ухода иностранных поставщиков кино, фильмы приходили в российские кинотеатры по серым схемам, которые позднее раскрыли. Новые релизы в театральной версии выходить не будут, только онлайн.

Представитель Госдумы добавил, что продажи билетов в российских кинотеатрах упали, а возможность показывать фильмы без лицензии станет поддержкой для заведений.