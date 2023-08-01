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В Госдуме заявили, что некоторые музыканты не смогут вернуться в Россию

Елена Драпеко считает, что это ждет артистов, которые выступят на фестивале Лаймы Вайкуле

01 августа 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Первый зампредседателя думского Комитета по культуре Елена Драпеко заявила о том, что артисты, которые выступят на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, не смогут вернуться в Россию. Ее слова передает "Абзац".

"Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском", – сказала Драпеко.

Она также заявила, что раньше Вайкуле с удовольствием выступала в России, но сейчас она сменила вектор на успех на Западе. Это политик считает денежным вопросом.

культура

Комментарии 16

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гость

11:32:41 01-08-2023

самое правильное решение. Пусть там поют. Мы уже устали от их песен

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Гость

11:55:59 01-08-2023

Джони Депп ради денег тоже к нам приезжает. Может пусть съездят туда бабок срубить. Приедут, заплатят налог, на который произведут гиперзвук, который, при неудачном раскладе, может пригодится и для Латвии. Может даже по Вайкуле прилетит

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Гость

13:00:58 01-08-2023

Гость (11:55:59 01-08-2023) Джони Депп ради денег тоже к нам приезжает. Может пусть съез... Ага, так они и заплатят налог.

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Гость

11:57:33 01-08-2023

То мы не любим, что наших куда то не пускают, то, что наоборот пускают. Надо определиться

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Гость

12:12:50 01-08-2023

Музыка и спорт должны быть вне политики. Так было всегда

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Гость

12:19:49 01-08-2023

Гость (12:12:50 01-08-2023) Музыка и спорт должны быть вне политики. Так было всегда... Ха-ха, всегда. Наши спортсмены который год под белым флагом выступают?

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Гость

13:03:25 01-08-2023

Гость (12:12:50 01-08-2023) Музыка и спорт должны быть вне политики. Так было всегда... Может быть и вне политики. Но предатель есть предатель.

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Гость

12:17:37 01-08-2023

гость (11:32:41 01-08-2023) самое правильное решение. Пусть там поют. Мы уже устали от ... Мы, Николай Вторый?

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Татьяна

12:23:30 01-08-2023

Может музыка и вне политики, только голова червивая поющая эти песни

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Гость

12:31:52 01-08-2023

Гость (12:12:50 01-08-2023) Музыка и спорт должны быть вне политики. Так было всегда... Они деньги на помощь ВСУ собирают. Вне политики?

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Гость

12:48:03 01-08-2023

Гость (12:31:52 01-08-2023) Они деньги на помощь ВСУ собирают. Вне политики?... Это из раздела - одна бабка сказала

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Гость

14:15:52 01-08-2023

Поражаюсь депутатам!!!! А на каком таком "законном" основании они собрались запрещать въезд гражданам РФ? Они че "на волне истерии" поправки в Конституцию РФ уже внесли по тихому? Они то это умеют.

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Гость

16:24:37 01-08-2023

запрещать вернуться нельзя. Даже содействовать надо их возвращению. Заодно встретить проводить до следственных органов и привлечь лет на 5 за вражескую агитацию. Пусть работают на стройках народного хозяйства. Умнее будут

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Гость

17:02:44 01-08-2023

Интересно, люди, которые здесь желают зла артистам сами чего добились в этой жизни?

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Гость

20:43:24 01-08-2023

Гость (17:02:44 01-08-2023) Интересно, люди, которые здесь желают зла артистам сами чего... Они на зависть и гадости только способны

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Тутошний

12:20:20 02-08-2023

Гость (17:02:44 01-08-2023) Интересно, люди, которые здесь желают зла артистам сами чего... Для начала бы определиться, кто является артистом, а кто имитатором.:)) Кто работает в производственной сфере, те укрепляют экономику страны. А что делают для страны киркоровы, претендующие на немалую долю из ее экономики и из карманов укрепляющих её? При этом еще и скрывают свои доходы от налогообложения для постройки дворцов. По странному стечению обстоятельств именно они занимают немалую долю среди поносящих страну. Потому что по натуре лакеи, мечтающие о барине.

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