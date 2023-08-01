В Госдуме заявили, что некоторые музыканты не смогут вернуться в Россию
Елена Драпеко считает, что это ждет артистов, которые выступят на фестивале Лаймы Вайкуле
01 августа 2023, 10:44, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Первый зампредседателя думского Комитета по культуре Елена Драпеко заявила о том, что артисты, которые выступят на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, не смогут вернуться в Россию. Ее слова передает "Абзац".
"Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском", – сказала Драпеко.
Она также заявила, что раньше Вайкуле с удовольствием выступала в России, но сейчас она сменила вектор на успех на Западе. Это политик считает денежным вопросом.
11:32:41 01-08-2023
самое правильное решение. Пусть там поют. Мы уже устали от их песен
11:55:59 01-08-2023
Джони Депп ради денег тоже к нам приезжает. Может пусть съездят туда бабок срубить. Приедут, заплатят налог, на который произведут гиперзвук, который, при неудачном раскладе, может пригодится и для Латвии. Может даже по Вайкуле прилетит
13:00:58 01-08-2023
Гость (11:55:59 01-08-2023) Джони Депп ради денег тоже к нам приезжает. Может пусть съез... Ага, так они и заплатят налог.
11:57:33 01-08-2023
То мы не любим, что наших куда то не пускают, то, что наоборот пускают. Надо определиться
12:12:50 01-08-2023
Музыка и спорт должны быть вне политики. Так было всегда
12:19:49 01-08-2023
Гость (12:12:50 01-08-2023) Музыка и спорт должны быть вне политики. Так было всегда... Ха-ха, всегда. Наши спортсмены который год под белым флагом выступают?
13:03:25 01-08-2023
Гость (12:12:50 01-08-2023) Музыка и спорт должны быть вне политики. Так было всегда... Может быть и вне политики. Но предатель есть предатель.
12:17:37 01-08-2023
гость (11:32:41 01-08-2023) самое правильное решение. Пусть там поют. Мы уже устали от ... Мы, Николай Вторый?
12:23:30 01-08-2023
Может музыка и вне политики, только голова червивая поющая эти песни
12:31:52 01-08-2023
Гость (12:12:50 01-08-2023) Музыка и спорт должны быть вне политики. Так было всегда... Они деньги на помощь ВСУ собирают. Вне политики?
12:48:03 01-08-2023
Гость (12:31:52 01-08-2023) Они деньги на помощь ВСУ собирают. Вне политики?... Это из раздела - одна бабка сказала
14:15:52 01-08-2023
Поражаюсь депутатам!!!! А на каком таком "законном" основании они собрались запрещать въезд гражданам РФ? Они че "на волне истерии" поправки в Конституцию РФ уже внесли по тихому? Они то это умеют.
16:24:37 01-08-2023
запрещать вернуться нельзя. Даже содействовать надо их возвращению. Заодно встретить проводить до следственных органов и привлечь лет на 5 за вражескую агитацию. Пусть работают на стройках народного хозяйства. Умнее будут
17:02:44 01-08-2023
Интересно, люди, которые здесь желают зла артистам сами чего добились в этой жизни?
20:43:24 01-08-2023
Гость (17:02:44 01-08-2023) Интересно, люди, которые здесь желают зла артистам сами чего... Они на зависть и гадости только способны
12:20:20 02-08-2023
Гость (17:02:44 01-08-2023) Интересно, люди, которые здесь желают зла артистам сами чего... Для начала бы определиться, кто является артистом, а кто имитатором.:)) Кто работает в производственной сфере, те укрепляют экономику страны. А что делают для страны киркоровы, претендующие на немалую долю из ее экономики и из карманов укрепляющих её? При этом еще и скрывают свои доходы от налогообложения для постройки дворцов. По странному стечению обстоятельств именно они занимают немалую долю среди поносящих страну. Потому что по натуре лакеи, мечтающие о барине.