В Госдуме предложили продавать алкоголь по QR-кодам с "Госуслуг"

Получить его можно будет после посещения нарколога

11 декабря 2024, 14:38, ИА Амител

Алкоголь / Фото: unsplash.com / Nathan Powers

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил продавать алкоголь лишь по QR-кодам с "Госуслуг". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Парламентарий отметил, что в последние годы в РФ наблюдается стремительный рост употребления спиртного, поэтому нужно создать мощную антиалкогольную пропаганду. Он предложил отправлять молодежь по достижении совершеннолетия к наркологу на обследование. Специалист заодно расскажет человеку о вреде употребления спиртного. После обследования и профилактической беседы все эти данные занесут в "Госуслуги".

Законопроект, по мнению депутата, решит сразу две проблемы. Он поможет информированию людей о вреде алкоголя и снизит число пьющих граждан в регионах, в том числе несовершеннолетних.