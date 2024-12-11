В Госдуме предложили продавать алкоголь по QR-кодам с "Госуслуг"
Получить его можно будет после посещения нарколога
11 декабря 2024, 14:38, ИА Амител
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил продавать алкоголь лишь по QR-кодам с "Госуслуг". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Парламентарий отметил, что в последние годы в РФ наблюдается стремительный рост употребления спиртного, поэтому нужно создать мощную антиалкогольную пропаганду. Он предложил отправлять молодежь по достижении совершеннолетия к наркологу на обследование. Специалист заодно расскажет человеку о вреде употребления спиртного. После обследования и профилактической беседы все эти данные занесут в "Госуслуги".
Законопроект, по мнению депутата, решит сразу две проблемы. Он поможет информированию людей о вреде алкоголя и снизит число пьющих граждан в регионах, в том числе несовершеннолетних.
14:48:29 11-12-2024
Вопрос депутату Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Где взять столько в стране наркологов, что бы все желающие попали на приём. Запись тоже через гос услуги, к пенсии попадут)))
16:53:45 11-12-2024
ВВП (14:48:29 11-12-2024) Вопрос депутату Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Где взять ст... Легко: при покупке qr кода покажут видеролик про нарколога и тест для проверки усвоенного, потом даешь согласие на использование персональных данных, оплачиваешь услугу и получаешь код. Все, молодец, можешь 0.3 пива купить.
21:49:08 12-12-2024
ВВП (14:48:29 11-12-2024) Вопрос депутату Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Где взять ст... Делов то - просто до посещения нарколога алкоголь не продавать! Вот это точно решит проблему употребления)
09:07:27 13-12-2024
Гость (21:49:08 12-12-2024) Делов то - просто до посещения нарколога алкоголь не продава... ну то есть, вас вполне устраивает обращение с вами, как со скотом? в туалет если скажут ходить по расписанию, тоже ничего не екнет, кроме вопроса - бумагу свою приносить или казённую выдавать будут?
09:12:21 13-12-2024
ВВП (14:48:29 11-12-2024) Вопрос депутату Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Где взять ст... читаю и волосы дыбом от ужаса...мы действительно заслуживаем, что бы с нами так обращались и все претензии к правительству отпадают, Оруэлл это реальность
15:00:39 11-12-2024
Все проблемы в стране решены. Осталась проблема наркологов, госуслуг, и депутат Свинцов.
15:00:41 11-12-2024
А вредную еду продавать после обследования у гастроэнтеролога))))
22:48:19 11-12-2024
Гость (15:00:41 11-12-2024) А вредную еду продавать после обследования у гастроэнтеролог... А презервативы?
22:26:39 13-12-2024
Гость (22:48:19 11-12-2024) А презервативы?... зачем они нужны без алкоголя?
15:00:44 11-12-2024
ЛДПР уже не торт.
15:05:12 11-12-2024
Кошмар! Дума в конец распоясалась, скор на секс, через госуслуги сделают.
15:09:39 11-12-2024
Продам QR код на вотку
15:26:57 11-12-2024
Гость (15:09:39 11-12-2024) Продам QR код на вотку... спекулянт.
стыдно должно быть за такое поведение.
подари.
15:32:34 11-12-2024
Musik (15:26:57 11-12-2024) подари на НГ?
15:46:35 11-12-2024
Гость (15:32:34 11-12-2024) на НГ?... на НГ закуплено. просто так...
16:10:42 11-12-2024
Musik (15:46:35 11-12-2024) на НГ закуплено. просто так... ... везет.. просто по себе сужу- сколько не закупайся в прок -все равно мало))
15:12:42 11-12-2024
Господин депутат похоже сам перепил...На трезвую голову такое не приходит...
17:12:16 11-12-2024
Дюша (15:12:42 11-12-2024) Господин депутат похоже сам перепил...На трезвую голову тако... Не, он, наверное, на более сильных препаратах)
15:22:17 11-12-2024
тогда и начать можно с депутатов
15:45:48 11-12-2024
Гость (15:22:17 11-12-2024) тогда и начать можно с депутатов... Во-во...Откюярить их всех...
15:52:17 11-12-2024
Да давайте уж покупку каждой бутылки спиртного через нарколога проводить, заодно и выслушивать лекцию о вреде пития.
15:53:34 11-12-2024
Не жалеют себя...о народе думают....
Как бы еще ободрать народ то....
А вот не будь этих депутатов, и небыло бы ни конских цен, аксцизов, наценок, и сейчас речь не об алкоголе, а о большинстве товаров, цены на которые в последние годы поднялись "благодаря" различным предложениями реформам подобных кренделей, которые за наши же налоги покупают дорогие авто, жилье, и лишь думают, как еще народу насолить.
15:57:44 11-12-2024
Мне их синька не заходит. Я Самогон употребляю.
Меняю QR код на водку, на QRкод на колбасу.
20:21:37 11-12-2024
а презервативы продадут по справке от ЗППП =)
10:44:22 12-12-2024
Как алкаши взволновались, алкоголь им на пару месяцев до приема нарколога ограничили XD
А про презики и еду - золото, они же проблем приносят столько же, сколько и аклоголь