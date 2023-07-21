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В Госдуме предложили размещать пугающие картинки на упаковках с едой

Такая мера позволит покупателям осознанно выбирать продукты

21 июля 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, хотят обязать размещать на упаковках предупреждающие картинки – по аналогии с сигаретами, сообщает РИА Новости.

С соответствующим предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"В рамках борьбы с потреблением вредных продуктов представляется целесообразным обязать производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, устанавливать на упаковках специальные эмблемы, иллюстрирующие последствия потребления таких товаров", – говорится в обращении.

Даванков уверен, что в итоге потребитель будет более осознанно покупать продукты, а производители начнут искать более здоровые ингредиенты, чтобы их товар не отпугивал покупателя.

Депутат подчеркнул, что необходимо на упаковках размещать именно "пугающие" картинки, которые будут предупреждать людей о рисках потребления опасных для здоровья продуктов.

Ранее сообщили, что пальмовое масло может спровоцировать развитие слабоумия.

Госдума здоровое питание инициативы

Комментарии 5

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Гость

20:19:03 21-07-2023

давно пора! и точный состав и наличие ГМО

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Татьяна

22:12:23 21-07-2023

А вообще не выпускать продукты с пальмовым маслом????!!!!! И не надо депутатам придумывать картинки- страшилки Не так ли????

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Гость

11:19:25 22-07-2023

Хотя бы состав правдивый добейтесь, чтобы размещали на товаре. А то написано "100% хлопок", а состав - полиэстер. Барнаульское молоко - написано молоко коровье, а по факту какая-то мешанина из порошков и растительных жиров и т.д.

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Гость

18:13:58 22-07-2023

Цены и так отпугивают.

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Афиноген

08:42:29 24-07-2023

Зачем эти полумеры?Чтобы и дальше продолжать выпускать эту гадость?Мы же страна способная обеспечить себя здоровым продуктом полностью.Куда подевали молочное стадо,которое обеспечивало натуральный молочный жир?Хватит пичкать и без того больное население этой гадостью,прекратить полностью применение канцерогена в продукты.

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