В Госдуме предложили размещать пугающие картинки на упаковках с едой
Такая мера позволит покупателям осознанно выбирать продукты
21 июля 2023, 17:29, ИА Амител
Производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, хотят обязать размещать на упаковках предупреждающие картинки – по аналогии с сигаретами, сообщает РИА Новости.
С соответствующим предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
"В рамках борьбы с потреблением вредных продуктов представляется целесообразным обязать производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, устанавливать на упаковках специальные эмблемы, иллюстрирующие последствия потребления таких товаров", – говорится в обращении.
Даванков уверен, что в итоге потребитель будет более осознанно покупать продукты, а производители начнут искать более здоровые ингредиенты, чтобы их товар не отпугивал покупателя.
Депутат подчеркнул, что необходимо на упаковках размещать именно "пугающие" картинки, которые будут предупреждать людей о рисках потребления опасных для здоровья продуктов.
Ранее сообщили, что пальмовое масло может спровоцировать развитие слабоумия.
20:19:03 21-07-2023
давно пора! и точный состав и наличие ГМО
22:12:23 21-07-2023
А вообще не выпускать продукты с пальмовым маслом????!!!!! И не надо депутатам придумывать картинки- страшилки Не так ли????
11:19:25 22-07-2023
Хотя бы состав правдивый добейтесь, чтобы размещали на товаре. А то написано "100% хлопок", а состав - полиэстер. Барнаульское молоко - написано молоко коровье, а по факту какая-то мешанина из порошков и растительных жиров и т.д.
18:13:58 22-07-2023
Цены и так отпугивают.
08:42:29 24-07-2023
Зачем эти полумеры?Чтобы и дальше продолжать выпускать эту гадость?Мы же страна способная обеспечить себя здоровым продуктом полностью.Куда подевали молочное стадо,которое обеспечивало натуральный молочный жир?Хватит пичкать и без того больное население этой гадостью,прекратить полностью применение канцерогена в продукты.