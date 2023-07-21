В Госдуме предложили размещать пугающие картинки на упаковках с едой

Такая мера позволит покупателям осознанно выбирать продукты

21 июля 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, хотят обязать размещать на упаковках предупреждающие картинки – по аналогии с сигаретами, сообщает РИА Новости.

С соответствующим предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"В рамках борьбы с потреблением вредных продуктов представляется целесообразным обязать производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, устанавливать на упаковках специальные эмблемы, иллюстрирующие последствия потребления таких товаров", – говорится в обращении.

Даванков уверен, что в итоге потребитель будет более осознанно покупать продукты, а производители начнут искать более здоровые ингредиенты, чтобы их товар не отпугивал покупателя.

Депутат подчеркнул, что необходимо на упаковках размещать именно "пугающие" картинки, которые будут предупреждать людей о рисках потребления опасных для здоровья продуктов.

Ранее сообщили, что пальмовое масло может спровоцировать развитие слабоумия.