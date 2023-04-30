Врач рассказал о вреде постоянного употребления обезжиренных продуктов

Организм, не получая холестерина из еды, может начать производить его самостоятельно

30 апреля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обезжиренные продукты могут быть вредны для организма. Об этом рассказала "Газете.ру" врач Ольга Лушникова.

По её словам, при постоянном употреблении обезжиренных продуктов организм может начать самостоятельно вырабатывать холестерин, потому что не получает его из еды.

Также обезжиренная пища менее сытная, поэтому повышается риск переедания, а кальций из такой еды усваивается хуже.

Лушникова добавила, что производители стремятся улучшить вкус обезжиренных продуктов за счёт различных добавок, которые увеличивают калорийность.