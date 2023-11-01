В Госдуме предложили разрешить продавать алкоголь в летних кафе
Сейчас запрещено продавать спиртное в таких местах
01 ноября 2023, 16:51, ИА Амител
В Госдуме рассмотрят законопроект, предлагающий снять запрет с продажи алкогольных напитков в летних кафе, пишет "Парламентская газета".
Группа депутатов выступила с инициативой разрешить продавать алкоголь на летних верандах, помостах и на территориях, примыкающих к заведениям общественного питания.
"Закрепление в законодательстве положений, позволяющих осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в летних (сезонных) кафе, позволит создать стабильные и понятные условия для продажи алкогольной продукции на таких летних террасах", – говорится в документе.
Издание отмечает, что сейчас запрещено продавать спиртное в таких местах, однако в некоторых регионах власти самостоятельно принимают решения о разрешении.
19:47:47 01-11-2023
Уже скоро и в школах разрешат с такими правителями
19:52:40 01-11-2023
Скоро и в школах разрешат продавать,с нашими правителями. неудивительно
22:35:30 01-11-2023
Скоро зима, Галя, поздно в школу
10:26:00 02-11-2023
То есть, курить в УЛИЧНЫХ кафе, на воздухе, нельзя, а бухать - можно?