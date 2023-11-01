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В Госдуме предложили разрешить продавать алкоголь в летних кафе

Сейчас запрещено продавать спиртное в таких местах

01 ноября 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуме рассмотрят законопроект, предлагающий снять запрет с продажи алкогольных напитков в летних кафе, пишет "Парламентская газета".

Группа депутатов выступила с инициативой разрешить продавать алкоголь на летних верандах, помостах и на территориях, примыкающих к заведениям общественного питания.

"Закрепление в законодательстве положений, позволяющих осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в летних (сезонных) кафе, позволит создать стабильные и понятные условия для продажи алкогольной продукции на таких летних террасах", – говорится в документе.

Издание отмечает, что сейчас запрещено продавать спиртное в таких местах, однако в некоторых регионах власти самостоятельно принимают решения о разрешении.

Фото: t.me/bessarabovdv

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НОВОСТИОбщество
Госдума инициативы алкоголь

Комментарии 4

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Галина

19:47:47 01-11-2023

Уже скоро и в школах разрешат с такими правителями

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Галина

19:52:40 01-11-2023

Скоро и в школах разрешат продавать,с нашими правителями. неудивительно

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Гость

22:35:30 01-11-2023

Скоро зима, Галя, поздно в школу

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Гость

10:26:00 02-11-2023

То есть, курить в УЛИЧНЫХ кафе, на воздухе, нельзя, а бухать - можно?

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