В Госдуме предложили разрешить продавать алкоголь в летних кафе

Сейчас запрещено продавать спиртное в таких местах

01 ноября 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме рассмотрят законопроект, предлагающий снять запрет с продажи алкогольных напитков в летних кафе, пишет "Парламентская газета".

Группа депутатов выступила с инициативой разрешить продавать алкоголь на летних верандах, помостах и на территориях, примыкающих к заведениям общественного питания.

"Закрепление в законодательстве положений, позволяющих осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в летних (сезонных) кафе, позволит создать стабильные и понятные условия для продажи алкогольной продукции на таких летних террасах", – говорится в документе.

Издание отмечает, что сейчас запрещено продавать спиртное в таких местах, однако в некоторых регионах власти самостоятельно принимают решения о разрешении.