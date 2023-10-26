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Депутат Бессарабов разработал "уничтожающий" законопроект

Речь идет об уничтожении контрафактного алкоголя

26 октября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: t.me/bessarabovdv
Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что вместе с коллегами инициировал новый законопроект об уничтожении контрафактного алкоголя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении", – подчеркнул он.

Как он пояснил "Парламентской газете", можно ускорить утилизацию алкоголя после проведения расследования в рамках уголовных дел. Сейчас же изъятое спиртное может храниться несколько лет на складах и на эти цели из бюджета тратятся немалые деньги.

"Государство тратит более 70 миллионов рублей ежемесячно на хранение такой продукции и оборудования", – уточнил Бессарабов.

Ранее конфискованные сигареты предложили отправлять на СВО.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Законопроекты контрабанда депутаты алкоголь

Комментарии 14

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Гость

15:02:02 26-10-2023

А зачем уничтожать? Переработайте.

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Гость

15:15:18 26-10-2023

Там такие цены обещают с нового года, что и настоящий как-бы продать.

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Афиноген

15:20:02 26-10-2023

А вот "уничтожающий" закон о вейпах нельзя там принять?На каждом углу понатыкали эти магазины по их продаже..Пивнушки да вейпы.О здоровье населения надо заботиться.

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Гость

15:27:51 26-10-2023

он ещё гаражи предлагал уничтожить

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Пузырек

15:28:26 26-10-2023

Там на содержание Бессаробова тратиться больше, а он не протестует. Странно.

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ага

15:30:05 26-10-2023

уничтожать сами депутаты во главе с Даней будут и 70 млн меж собой поделят тогда

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Гость

16:37:56 26-10-2023

А он хоть день, работал где нибудь, этот Бессарабов?

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Гость

10:05:34 27-10-2023

Гость (16:37:56 26-10-2023) А он хоть день, работал где нибудь, этот Бессарабов?... Он работал адвокатом в Железнодорожной юр.консультации непродолжительное время.

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А зачем уничтожать? Переработа

17:23:25 26-10-2023

Совершенно верно. Но это же думать нужно. А когда депутату думать-то? О народе заботится.

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Гость

17:38:37 26-10-2023

себя пусть уничтожит. широкоглаз

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Гость

20:01:38 26-10-2023

А зачем работать, если и так всё хорошо?

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А он хоть день, работал где ни

20:29:07 26-10-2023

Конечно работал. Он был адвокатом у нас в крае. Был заместителем губернатора Алтайского края (Карлина). Супруга у него работала помощником прокурора Октябрьского района. Трое детей. Обычная многодетная семья у него.

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гость

10:58:57 27-10-2023

А он хоть день, работал где ни (20:29:07 26-10-2023) Конечно работал. Он был адвокатом у нас в крае. Был заместит... А родители у него кто? Родители жены? Прокуроры или адвокаты?

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гость

10:57:03 27-10-2023

Бессарабов - молодец работает не вынимая всех частей тела из Москвы. У него даже приемной своей в Барнауле нет, в отличии от других. И обратиться к господину депутату можно только через сайт его партии и то с большими проблемами.

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