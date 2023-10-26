Депутат Бессарабов разработал "уничтожающий" законопроект

Речь идет об уничтожении контрафактного алкоголя

26 октября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что вместе с коллегами инициировал новый законопроект об уничтожении контрафактного алкоголя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении", – подчеркнул он.

Как он пояснил "Парламентской газете", можно ускорить утилизацию алкоголя после проведения расследования в рамках уголовных дел. Сейчас же изъятое спиртное может храниться несколько лет на складах и на эти цели из бюджета тратятся немалые деньги.

"Государство тратит более 70 миллионов рублей ежемесячно на хранение такой продукции и оборудования", – уточнил Бессарабов.

Ранее конфискованные сигареты предложили отправлять на СВО.