Депутат Бессарабов разработал "уничтожающий" законопроект
Речь идет об уничтожении контрафактного алкоголя
26 октября 2023, 14:45, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что вместе с коллегами инициировал новый законопроект об уничтожении контрафактного алкоголя. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении", – подчеркнул он.
Как он пояснил "Парламентской газете", можно ускорить утилизацию алкоголя после проведения расследования в рамках уголовных дел. Сейчас же изъятое спиртное может храниться несколько лет на складах и на эти цели из бюджета тратятся немалые деньги.
"Государство тратит более 70 миллионов рублей ежемесячно на хранение такой продукции и оборудования", – уточнил Бессарабов.
Ранее конфискованные сигареты предложили отправлять на СВО.
15:02:02 26-10-2023
А зачем уничтожать? Переработайте.
15:15:18 26-10-2023
Там такие цены обещают с нового года, что и настоящий как-бы продать.
15:20:02 26-10-2023
А вот "уничтожающий" закон о вейпах нельзя там принять?На каждом углу понатыкали эти магазины по их продаже..Пивнушки да вейпы.О здоровье населения надо заботиться.
15:27:51 26-10-2023
он ещё гаражи предлагал уничтожить
15:28:26 26-10-2023
Там на содержание Бессаробова тратиться больше, а он не протестует. Странно.
15:30:05 26-10-2023
уничтожать сами депутаты во главе с Даней будут и 70 млн меж собой поделят тогда
16:37:56 26-10-2023
А он хоть день, работал где нибудь, этот Бессарабов?
10:05:34 27-10-2023
Гость (16:37:56 26-10-2023) А он хоть день, работал где нибудь, этот Бессарабов?... Он работал адвокатом в Железнодорожной юр.консультации непродолжительное время.
17:23:25 26-10-2023
Совершенно верно. Но это же думать нужно. А когда депутату думать-то? О народе заботится.
17:38:37 26-10-2023
себя пусть уничтожит. широкоглаз
20:01:38 26-10-2023
А зачем работать, если и так всё хорошо?
20:29:07 26-10-2023
Конечно работал. Он был адвокатом у нас в крае. Был заместителем губернатора Алтайского края (Карлина). Супруга у него работала помощником прокурора Октябрьского района. Трое детей. Обычная многодетная семья у него.
10:58:57 27-10-2023
А он хоть день, работал где ни (20:29:07 26-10-2023) Конечно работал. Он был адвокатом у нас в крае. Был заместит... А родители у него кто? Родители жены? Прокуроры или адвокаты?
10:57:03 27-10-2023
Бессарабов - молодец работает не вынимая всех частей тела из Москвы. У него даже приемной своей в Барнауле нет, в отличии от других. И обратиться к господину депутату можно только через сайт его партии и то с большими проблемами.