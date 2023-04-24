В Госдуме предложили разрешить тонировать боковые стекла машин
В пояснительной записке депутаты заявили, что тонирование защищает от прямых солнечных лучей, которые влияют на зрение водителя
24 апреля 2023, 16:58, ИА Амител
Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП РФ об отмене штрафа за тонировку передних боковых стёкол автомобиля. Об этом сообщает газета "Известия".
В пояснительной записке депутаты заявили, что тонирование защищает от прямых солнечных лучей, которые влияют на зрение водителя, а также снижают температуру нагрева салона.
В документе подчёркивается, что в жару использование кондиционера увеличивает расход топлива. Многие водители не включают его в целях экономии, что негативно сказывается на самочувствии и может привести к аварийной ситуации.
"Штрафы за тонировку стёкол вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей. Зачастую это лишний повод для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, а это благодатная почва для злоупотреблений со стороны органов власти", – заявил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
Вместе с тем депутаты считают необходимым оставить запрет на тонирование лобового стекла.
17:03:58 24-04-2023
Совсем тёмной (5-10%) нельзя тонировать тогда и в зеркала плохо видно, а вот 40-60% светопропускания было бы самое то - и не жарко и при необходимости можно посмотреть что в салоне!
17:08:49 24-04-2023
Вот это правильно, молодцы, спасибо!
17:09:43 24-04-2023
Не примут. Если бы ЕдРосы предложили )))...
17:19:54 24-04-2023
Когда запрещали тонировку основной причиной была борьба с терроризмом. Сколько их интересно поймали благодаря не тонированным стёклам?
17:47:38 24-04-2023
Да неужели блин. Я помню как меня заставляли отдирать пленку с передних стекол.
22:34:32 24-04-2023
Предвыборное. Закончится ничем. Как с пенсиями работающим.
13:44:26 25-04-2023
Я против. куча машин с тонированными передними стеклами ( не лобовыми), в 90% случаев лихач. и если тонированы, то тонированы в гудрон. Ни время отменять - СВО