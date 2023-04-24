НОВОСТИТранспорт

В Госдуме предложили разрешить тонировать боковые стекла машин

В пояснительной записке депутаты заявили, что тонирование защищает от прямых солнечных лучей, которые влияют на зрение водителя

24 апреля 2023, 16:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП РФ об отмене штрафа за тонировку передних боковых стёкол автомобиля. Об этом сообщает газета "Известия"

В пояснительной записке депутаты заявили, что тонирование защищает от прямых солнечных лучей, которые влияют на зрение водителя, а также снижают температуру нагрева салона. 

В документе подчёркивается, что в жару использование кондиционера увеличивает расход топлива. Многие водители не включают его в целях экономии, что негативно сказывается на самочувствии и может привести к аварийной ситуации.

"Штрафы за тонировку стёкол вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей. Зачастую это лишний повод для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, а это благодатная почва для злоупотреблений со стороны органов власти", – заявил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Вместе с тем депутаты считают необходимым оставить запрет на тонирование лобового стекла.

Транспорт Госдума инициативы

Комментарии 7

Avatar Picture
Саня

17:03:58 24-04-2023

Совсем тёмной (5-10%) нельзя тонировать тогда и в зеркала плохо видно, а вот 40-60% светопропускания было бы самое то - и не жарко и при необходимости можно посмотреть что в салоне!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:49 24-04-2023

Вот это правильно, молодцы, спасибо!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:43 24-04-2023

Не примут. Если бы ЕдРосы предложили )))...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:54 24-04-2023

Когда запрещали тонировку основной причиной была борьба с терроризмом. Сколько их интересно поймали благодаря не тонированным стёклам?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:38 24-04-2023

Да неужели блин. Я помню как меня заставляли отдирать пленку с передних стекол.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:34:32 24-04-2023

Предвыборное. Закончится ничем. Как с пенсиями работающим.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:44:26 25-04-2023

Я против. куча машин с тонированными передними стеклами ( не лобовыми), в 90% случаев лихач. и если тонированы, то тонированы в гудрон. Ни время отменять - СВО

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров