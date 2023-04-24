В Госдуме предложили разрешить тонировать боковые стекла машин

В пояснительной записке депутаты заявили, что тонирование защищает от прямых солнечных лучей, которые влияют на зрение водителя

24 апреля 2023, 16:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Фракция ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму поправки в КоАП РФ об отмене штрафа за тонировку передних боковых стёкол автомобиля. Об этом сообщает газета "Известия".

В пояснительной записке депутаты заявили, что тонирование защищает от прямых солнечных лучей, которые влияют на зрение водителя, а также снижают температуру нагрева салона.

В документе подчёркивается, что в жару использование кондиционера увеличивает расход топлива. Многие водители не включают его в целях экономии, что негативно сказывается на самочувствии и может привести к аварийной ситуации.

"Штрафы за тонировку стёкол вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей. Зачастую это лишний повод для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, а это благодатная почва для злоупотреблений со стороны органов власти", – заявил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Вместе с тем депутаты считают необходимым оставить запрет на тонирование лобового стекла.