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Как получить электронные водительские права и обязательно ли возить с собой оригинал?

Электронные права продолжают внедрять в России

10 апреля 2023, 17:01, Анастасия Бичакова

Инспектор ДПС / Фото: amic.ru
Инспектор ДПС / Фото: amic.ru

Российские водители могут оформить электронные водительские права. В тестовом режиме их внедрение запустили в октябре прошлого года. Но у некоторых автомобилистов возникают вопросы, как получить электронные водительские права и нужно ли вместе с ними возить оригинал.

Штрафуют ли инспекторы за отсутствие пластиковых прав, если при этом есть электронное удостоверение, – в разборе amic.ru.

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Когда в России запустили эксперимент с электронными водительскими правами?

В России внедрение электронных водительских прав начали осенью 2022 года.

"Суть сводится к тестированию сервиса "Госуслуги. Авто". Туда можно подгрузить сведения о свидетельстве о регистрации транспортного средства и водительском удостоверении", – говорил Autonews.ru юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

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Что такое электронные водительские права?

Электронные права – это QR-код водительского удостоверения, который можно показать сотруднику Госавтоинспекции. Их можно считать при наличии соответствующего устройства.
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Где взять QR-код водительских прав?

QR-код водительского удостоверения можно получить в приложении "Госуслуги. Авто". Оно доступно в Google Play и App Store, в январе рассказала РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

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Кто может получить электронные водительские права?

Получить электронные водительские права и предъявлять их в виде QR-кода могут водители, у которых:

  • права выданы на территории России;

  • срок действия удостоверения истекает не раньше чем 31 декабря 2023 года.

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Обязательно ли получать электронные водительские права?

Нет, получать электронные водительские права пока не обязательно, отметила Васильева.

"Водители сами решают, оформлять их или нет", – сказала она.

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А оригинал водительских прав по-прежнему надо брать с собой?

Да. Даже имея QR-код, пластиковые водительские права пока всё равно придётся возить с собой. Следует помнить, что не у всех инспекторов есть считывающее устройство.

Штраф за забытое удостоверение – 500 рублей, следует из КоАП.

"Если эксперимент с внедрением электронных удостоверений будет эффективным, то Правила дорожного движения и законодательство скорректируют, сейчас такие изменения готовятся", – уточнила директор по коммуникациям ГК "Автодом" Анна Уткина.

Эксперты утверждали, что с 1 марта 2023 года электронные права планировали приравнять к обычным. В ГИБДД опровергли полноценный переход к электронным водительским правам с этой даты, уточняет avtospravochnaya.com. Однако другие источники об этом не сообщают.

Но стало известно о других изменениях.

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Как изменились водительские права с 1 марта 2023-го?

Как сообщила "Прайму" юрист Елена Кудерко, изменения коснулись бланка водительских прав, а также водительских категорий.

  • Из нового образца прав решили убрать штрихкоды, так как их сканирование не вошло в практику при проверке документов.
  • В категориях приняли решение указывать подкатегории. Например, "СЕ" даёт право на управление автомобилем с прицепом, а "С1Е" – с прицепом, разрешённая масса которого выше нормативной, но не превышает массу самого транспортного средства.
  • Согласно поправкам, при проверке документов водитель может предъявлять в электронном виде полис ОСАГО, транспортную накладную для коммерческих перевозок или заказ-наряд.
Фото: unsplash.com

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