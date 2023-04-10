Как получить электронные водительские права и обязательно ли возить с собой оригинал?
Электронные права продолжают внедрять в России
10 апреля 2023, 17:01, Анастасия Бичакова
Российские водители могут оформить электронные водительские права. В тестовом режиме их внедрение запустили в октябре прошлого года. Но у некоторых автомобилистов возникают вопросы, как получить электронные водительские права и нужно ли вместе с ними возить оригинал.
Штрафуют ли инспекторы за отсутствие пластиковых прав, если при этом есть электронное удостоверение, – в разборе amic.ru.
Когда в России запустили эксперимент с электронными водительскими правами?
В России внедрение электронных водительских прав начали осенью 2022 года.
"Суть сводится к тестированию сервиса "Госуслуги. Авто". Туда можно подгрузить сведения о свидетельстве о регистрации транспортного средства и водительском удостоверении", – говорил Autonews.ru юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.
Что такое электронные водительские права?
Где взять QR-код водительских прав?
QR-код водительского удостоверения можно получить в приложении "Госуслуги. Авто". Оно доступно в Google Play и App Store, в январе рассказала РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.
Кто может получить электронные водительские права?
Получить электронные водительские права и предъявлять их в виде QR-кода могут водители, у которых:
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права выданы на территории России;
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срок действия удостоверения истекает не раньше чем 31 декабря 2023 года.
Обязательно ли получать электронные водительские права?
Нет, получать электронные водительские права пока не обязательно, отметила Васильева.
"Водители сами решают, оформлять их или нет", – сказала она.
А оригинал водительских прав по-прежнему надо брать с собой?
Да. Даже имея QR-код, пластиковые водительские права пока всё равно придётся возить с собой. Следует помнить, что не у всех инспекторов есть считывающее устройство.
Штраф за забытое удостоверение – 500 рублей, следует из КоАП.
"Если эксперимент с внедрением электронных удостоверений будет эффективным, то Правила дорожного движения и законодательство скорректируют, сейчас такие изменения готовятся", – уточнила директор по коммуникациям ГК "Автодом" Анна Уткина.
Эксперты утверждали, что с 1 марта 2023 года электронные права планировали приравнять к обычным. В ГИБДД опровергли полноценный переход к электронным водительским правам с этой даты, уточняет avtospravochnaya.com. Однако другие источники об этом не сообщают.
Но стало известно о других изменениях.
Как изменились водительские права с 1 марта 2023-го?
Как сообщила "Прайму" юрист Елена Кудерко, изменения коснулись бланка водительских прав, а также водительских категорий.
- Из нового образца прав решили убрать штрихкоды, так как их сканирование не вошло в практику при проверке документов.
- В категориях приняли решение указывать подкатегории. Например, "СЕ" даёт право на управление автомобилем с прицепом, а "С1Е" – с прицепом, разрешённая масса которого выше нормативной, но не превышает массу самого транспортного средства.
- Согласно поправкам, при проверке документов водитель может предъявлять в электронном виде полис ОСАГО, транспортную накладную для коммерческих перевозок или заказ-наряд.
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