Электронные права продолжают внедрять в России

10 апреля 2023, 17:01, Анастасия Бичакова

Инспектор ДПС / Фото: amic.ru

Российские водители могут оформить электронные водительские права. В тестовом режиме их внедрение запустили в октябре прошлого года. Но у некоторых автомобилистов возникают вопросы, как получить электронные водительские права и нужно ли вместе с ними возить оригинал.

Штрафуют ли инспекторы за отсутствие пластиковых прав, если при этом есть электронное удостоверение, – в разборе amic.ru.

1 Когда в России запустили эксперимент с электронными водительскими правами? В России внедрение электронных водительских прав начали осенью 2022 года. "Суть сводится к тестированию сервиса "Госуслуги. Авто". Туда можно подгрузить сведения о свидетельстве о регистрации транспортного средства и водительском удостоверении", – говорил Autonews.ru юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

2 Что такое электронные водительские права? Электронные права – это QR-код водительского удостоверения, который можно показать сотруднику Госавтоинспекции. Их можно считать при наличии соответствующего устройства.

3 Где взять QR-код водительских прав? QR-код водительского удостоверения можно получить в приложении "Госуслуги. Авто". Оно доступно в Google Play и App Store, в январе рассказала РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

4 Кто может получить электронные водительские права? Получить электронные водительские права и предъявлять их в виде QR-кода могут водители, у которых: права выданы на территории России;

срок действия удостоверения истекает не раньше чем 31 декабря 2023 года.

5 Обязательно ли получать электронные водительские права? Нет, получать электронные водительские права пока не обязательно, отметила Васильева. "Водители сами решают, оформлять их или нет", – сказала она.

6 А оригинал водительских прав по-прежнему надо брать с собой? Да. Даже имея QR-код, пластиковые водительские права пока всё равно придётся возить с собой. Следует помнить, что не у всех инспекторов есть считывающее устройство. Штраф за забытое удостоверение – 500 рублей, следует из КоАП. "Если эксперимент с внедрением электронных удостоверений будет эффективным, то Правила дорожного движения и законодательство скорректируют, сейчас такие изменения готовятся", – уточнила директор по коммуникациям ГК "Автодом" Анна Уткина. Эксперты утверждали, что с 1 марта 2023 года электронные права планировали приравнять к обычным. В ГИБДД опровергли полноценный переход к электронным водительским правам с этой даты, уточняет avtospravochnaya.com. Однако другие источники об этом не сообщают. Но стало известно о других изменениях.