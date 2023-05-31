В Госдуме предложили разрешить заключать контракт еще двум категориям россиян
Депутаты предложили разрешить ограниченно годным к службе и людям с судимостью служить в контрактной армии в период мобилизации не только
31 мая 2023, 17:45, ИА Амител
Ограниченно годным гражданам могут разрешить заключать контракт с Вооружёнными силами России (ВС РФ) в период мобилизации, введения военного положения и в военное время. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на законопроект, опубликованный в электронной базе Госдумы.
Инициативу в создании законопроекта взяли на себя глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый замглавы Андрей Красов.
Также схожую инициативу внесли и в отношении людей с судимостью. Для них хотят разрешать заключать контракт на службу в ВС РФ в период мобилизации. Авторами законопроекта также стали Картаполов и Красов.
22:30:41 31-05-2023
Ещё параолимпийцы есть
06:00:31 01-06-2023
А ещё есть мажоры и прочие дети чиновников
07:32:17 01-06-2023
Нехорошая новость
08:34:40 01-06-2023
"300 тыров мобилизованных достаточно", говорили они.....!!!!!!!!!!!
08:37:09 01-06-2023
Странно, а мне 2 недели назад, сотрудник одного из военкоматов города, с пеной у рта доказывал, что у них очереди стоят на контракт оформится! Врал чели?)))))))
09:43:41 01-06-2023
Поясните. Человек не служил срочную. Ограниченно годен. А вы его на фронт? Я правильно понял?
09:53:33 01-06-2023
Гость (09:43:41 01-06-2023) Поясните. Человек не служил срочную. Ограниченно годен. А вы... Если чел хочет служить по контракту - пусть служит, это же не обязаловка. Мозги включать при чтении не судьба ?
10:54:32 01-06-2023
Мозги есть. И опыт армейский есть. Поэтому и спрашиваю. Не годен к строевой. Понятия о службе - О. А его берут на службу по контракту. И на передовую. А хамить не надо. Плохой тон. Работайте над собой. Растите.
17:58:28 01-06-2023
Гость (10:54:32 01-06-2023) Мозги есть. И опыт армейский есть. Поэтому и спрашиваю. Не г... Видно что мозга все-таки нет. Где написано что его берут на передовую ? Что за мания высосать проблему там где ее нет вообще ? Контрактники так то служат по всей России, или это вам тоже неведомо ? И специальности армейские есть где не очень нужна физподготовка, а нужен острый ум и соображаловка, умение обращаться со сложной электронной техникой. А армейский опыт -дело быстро наживное, было бы желание, по себе знаю.