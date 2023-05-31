В Госдуме предложили разрешить заключать контракт еще двум категориям россиян

Депутаты предложили разрешить ограниченно годным к службе и людям с судимостью служить в контрактной армии в период мобилизации не только

31 мая 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Ограниченно годным гражданам могут разрешить заключать контракт с Вооружёнными силами России (ВС РФ) в период мобилизации, введения военного положения и в военное время. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на законопроект, опубликованный в электронной базе Госдумы.

Инициативу в создании законопроекта взяли на себя глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый замглавы Андрей Красов.

Также схожую инициативу внесли и в отношении людей с судимостью. Для них хотят разрешать заключать контракт на службу в ВС РФ в период мобилизации. Авторами законопроекта также стали Картаполов и Красов.