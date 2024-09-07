В Госдуме предложили сделать платным обучение детей мигрантов без гражданства

Сейчас они обучаются бесплатно

07 сентября 2024, 20:24, ИА Амител

Учебники / Источник фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов разработал законопроект, предлагающий сделать платным обучение детей мигрантов без российского гражданства, сообщает ТАСС.

По данным депутата, бесконтрольное увеличение числа детей иностранцев ведет к нехватке мест в образовательных учреждениях и снижению успеваемости у всего класса, потому что дети плохо знают русский язык.

Своим законопроектом Нилов предлагает внести изменения, согласно которым мигранты без гражданства должны будут оплачивать дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование своих детей.

Проект уже внесли на рассмотрение Госдумы.