В Госдуме предложили сделать платным обучение детей мигрантов без гражданства
Сейчас они обучаются бесплатно
07 сентября 2024, 20:24, ИА Амител
Учебники / Источник фото: unsplash.com
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов разработал законопроект, предлагающий сделать платным обучение детей мигрантов без российского гражданства, сообщает ТАСС.
По данным депутата, бесконтрольное увеличение числа детей иностранцев ведет к нехватке мест в образовательных учреждениях и снижению успеваемости у всего класса, потому что дети плохо знают русский язык.
Своим законопроектом Нилов предлагает внести изменения, согласно которым мигранты без гражданства должны будут оплачивать дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование своих детей.
Проект уже внесли на рассмотрение Госдумы.
09:52:10 08-09-2024
За дошкольное образование и не мигранты платят
10:05:55 08-09-2024
Пусть и для пооучивших гражданство тоже платным будет, если дети плохо знают русский. Они сильно нагружаю нашу систему образования, и тянут русскоязычных местных детей вниз. Проседает программа, в ущерб детям коренного населения. Оно нам надо???? Я зачем налоги плачу? Чтоб нерусь в полном объёме образование получал? А как же наши дети? Почему мы, коренное население по остаточному принципу?
22:10:58 08-09-2024
одобряем массово. Долой иноземцев
09:41:30 09-09-2024
Гость (22:10:58 08-09-2024) одобряем массово. Долой иноземцев... Хорошо было бы. Если бы не вымирание наших граждан.
08:58:13 10-09-2024
Гость (09:41:30 09-09-2024) Хорошо было бы. Если бы не вымирание наших граждан.... О каком вымирание вы говорите? Наши как рожали, так и рожают. Это все сфабриковано на фоне гонки за многодетные семьи. А сами подумайте-мигрантки рожают каждый год, но каков у них уровень образования, они читать писать то хоть умеют? Если равняться на этих неандертальцев, то мы так сьедем в пещерную эпоху. Ведь они кроме как плодиться и захватывать чужие развитые территории ничего не умеют в силу скудоумиЯ.сами не могут свои экономики поднять, потому что тупые