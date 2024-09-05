Медведев: детей мигрантов в школах нужно заставить выучить русский язык
Он считает, что делать это нужно постепенно и без хамства
05 сентября 2024, 23:25, ИА Амител
Обучающихся в российских школах детей мигрантов нужно заставить сделать одну вещь – выучить русский язык. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, делать это необходимо постепенно и без хамства. Он назвал невозможной ситуацию, когда дети приходят в школу, а на русском там не говорят до трех четвертей первоклашек.
"Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит – ну не пускать", – сказал Медведев.
Ранее зампред Совбеза заявил, что без миграционной политики страна может "треснуть". По его мнению, ситуация на Западе это продемонстрировала. При этом он отметил, что регулирование в сфере миграции – "сложная и тонкая вещь".
23:59:52 05-09-2024
"Ну, не пускать" - не вариант. Чемодан, вокзал, кишлак. У себя пусть учатся. А то воли слишком много.
00:05:55 06-09-2024
Ну так заставьте.
06:18:52 06-09-2024
Зачем детей мигрантов учить в школах? В школах должны учиться граждане РФ. А чтобы получить гражданство мигранту, нужно знать русский язык, в том числе и детям. Учителя не виноваты, что поездами их тащите
11:16:10 06-09-2024
Гость (06:18:52 06-09-2024) Зачем детей мигрантов учить в школах? В школах должны учить... А вы точно хотите получить на территории РФ анклавы, где будут жить эти выросшие дети, которых никто даже не попытался как-то встроить в общество? Не знающие языка, общающиеся только между собой? Ну-ну, план, надежный, как швейцарские часы.
18:26:41 06-09-2024
Гость (11:16:10 06-09-2024) А вы точно хотите получить на территории РФ анклавы, где буд... мигранты, не знающие русского языка, не должны находиться на территории Российской Федерации. Вводите уроки русского в садиках и школах в бывших соц. странах, если планируете переезд в РФ.
08:43:16 06-09-2024
Мне нравится когда власть имущие говорят кому- то "надо сделать". Они определяют и миграционную политику и образовательную, кому они советы раздают?
17:38:38 06-09-2024
Гость (08:43:16 06-09-2024) Мне нравится когда власть имущие говорят кому- то "надо сдел... Что бы потом говорить: а мы предупреждали, а мы предсказывали, партнеры опять обманули и далее по тексту ...
09:13:05 06-09-2024
Может кто-то доходчиво объяснить. Почему когда от русских людей в той-же Латвии требуют выучить местные языки. Это национализм и ущемление?
09:39:33 06-09-2024
Гость (09:13:05 06-09-2024) Может кто-то доходчиво объяснить. Почему когда от русских лю... так разница простая,там по сути местные жители(граждане страны),а тут мигранты(приезжие) и это несколько разные вещи
10:22:38 06-09-2024
гость (09:39:33 06-09-2024) так разница простая,там по сути местные жители(граждане стра... Так вроде там тоже язык надо выучить, чтобы гражданство получить. Граждане-то при чем, все скандалы были как раз с т.н. негражданами. Более того, есть ряд послаблений - например "Если лицо получило основное, среднее или высшее образование на латышском языке, то данное лицо освобождается от проверки навыков владения латышским языком." И т.д. Так в чем разница?
10:47:13 06-09-2024
Гость (10:22:38 06-09-2024) Так вроде там тоже язык надо выучить, чтобы гражданство полу... В том , что эти люди там всю жизнь прожили.
Республику отстроили , да и сейчас работают.
Требовать от них получения какого то выдуманного гражданства уже по сути нарушение их прав.
А таджиков сюда никто не звал - они хотели самостоятельности, что им теперь вообще нужно в Росси не понятно.
11:11:54 06-09-2024
Гость (10:47:13 06-09-2024) В том , что эти люди там всю жизнь прожили.Республику от... Не, ни разу не двойные стандарты. То есть в Латвии можно прожить всю жизнь, не имея никакого статуса, и все окнорм, тебя не должны трогать. Хотя тебя туда тоже, если разобраться, никто не звал. Напомнить, как там всю жизнь к русским относились? Именно как к у нас к таджикам. А гражданство там выдуманное, так и запишем. А теперь давайте поменяем местами Латвию и Россию - вот есть нелегал, он тут лет десять работает. Или больше. Причем там, где титульная нация работать не хочет) Прям как в Латвии. По вашей логике ему тоже все должны и обязаны и без знания языка. Или у нас гражданство невыдуманное, в отличие от Латвии? Этожесовсемдругоедело, да.
13:49:19 06-09-2024
Гость (11:11:54 06-09-2024) Не, ни разу не двойные стандарты. То есть в Латвии можно про... а какой статус им нужен, если они уже там родились ?
11:49:16 06-09-2024
Гость (10:22:38 06-09-2024) Так вроде там тоже язык надо выучить, чтобы гражданство полу... еще раз и медленно-они родились в той стране(Латвия),прожили там всю сознательную жизнь,имеют понятия и представления о поведении и обычае жизни в этой стране и вдруг становятся не гражданами этой страны из за того что кучка националистов придумала какой то закон чтоб ущемить права людей по сути являющими гражданами страны(и да,там важен не язык,а национальное происхождение )
13:11:56 06-09-2024
гость (11:49:16 06-09-2024) еще раз и медленно-они родились в той стране(Латвия),прожили... 1. Родились они, скорее всего, в СССР. 2. "По сути граждане" - это прямо пять. Вам рассказать, как мне, человеку, родившемуся и всю жизнь прожившему в России, пришлось подтверждать гражданство при замене паспорта СССР на российский?) 3. Если они родились и выросли там, то какая проблема была выучить государственный язык? Ну кроме нежелания? И не надо мне рассказывать про происхождение, вопрос в начале треда был задан именно про язык. Почему когда русский язык должен выучить таджик, это окнорм, а когда латышский должен выучить русский человек, живущий в Латвии - это ущемление прав.
13:50:53 06-09-2024
Гость (13:11:56 06-09-2024) 1. Родились они, скорее всего, в СССР. 2. "По сути граждане"... Вот вы все правильно и сказали - таджики родившиеся в СССР по умолчанию должны знать русский.
А иначе это двойные стандарты
14:01:22 06-09-2024
Русская Балтика (13:49:19 06-09-2024) а какой статус им нужен, если они уже там родились ?... Не во всех странах гражданство дается по праву рождения. Это раз. Два - даже если дается, то за ним все равно нужно обращаться с заявлением, вспомните недавний кейс с российским чиновником, скрывавшим гражданство США своего ребенка. Три - напомню, при замене паспорта СССР на паспорт РФ в определенных случаях тоже нужны были подтверждающие документы. О чем ваш вопрос? Им должны были дать гражданство по умолчанию?
16:06:11 06-09-2024
Гость (14:01:22 06-09-2024) Не во всех странах гражданство дается по праву рождения. Это... Что такое "кейс"?
14:04:17 06-09-2024
Русская Балтика (13:50:53 06-09-2024) Вот вы все правильно и сказали - таджики родившиеся в СССР п... А русские, родившиеся в ЛССР - латышский. Если они, как таджики в РФ, претендуют на гражданство или вид на жительство Латвии. Но почему-то в России считают, что это страшный национализм)
14:29:19 06-09-2024
Гость (14:04:17 06-09-2024) А русские, родившиеся в ЛССР - латышский. Если они, как тадж... А вот русские должны знать только русский, а остальные языки по желанию.
15:14:21 06-09-2024
Русская Балтика (14:29:19 06-09-2024) А вот русские должны знать только русский, а остальные языки... Ежели они живут в РФ - не вопрос. Но, внезапно, если русский будет претендовать на гражданство, скажем, Грузии, то ему придется сдать экзамен на знание грузинского языка и т.д. И, насколько я понимаю, русские, живущие в Латвии, как-то не спешат возвращаться на историческую родину. Несмотря на страшные муки от необходимости что-то учить.
14:31:54 06-09-2024
Гость (14:04:17 06-09-2024) А русские, родившиеся в ЛССР - латышский. Если они, как тадж... Не передергивайте! Прибалтийские республики входили раньше в СССР, где русский был основным государственным языком на территории всего Союза. Более того, языком межнационального общения. Иначе более 190 народов страны не могли бы жить в одном государстве, не понимали бы друг друга. При распаде СССР в России русский язык остался основным государственным, а некоторые другие республики его отменили совсем. Хотя раньше он у них тоже был государственным. Если бы в Прибалтике русский никогда не был бы госязыком, тогда ваша точка зрения объяснима. Но в том-то и дело, что прибалты «отменили» государственный русский, не спросив большую часть своего населения. Что касается вашего утверждения, «что русских туда никто не звал», это неправда. Русские приезжали не по своему горячему желанию, а по распределению после учебы. Раньше – не сейчас, просто так прописку в советское время в Прибалтике не давали. Республики давали заявки в Москву, им присылали специалистов.
15:24:24 06-09-2024
Гость (14:31:54 06-09-2024) Не передергивайте! Прибалтийские республики входили раньше ... А в чем передергивание? СССР распался, республики стали государствами. Естественно, они стали принимать свои законы, в том числе и о гражданстве. Их право устанавливать и государственный язык. Забудьте вы уже свои имперские замашки. Хочешь быть гражданином - в том числе учи язык, это нормально. Я, кстати, не понимаю, в чем проблема? Там же не требуется что-то нереальное, максимум А2-В1. За тридцать-то лет как минимум. Ну разве что не учить его из принципа, но тогда встает вопрос, нафига той же Латвии такие граждане. Насчет "не звал" имелось в виду вообще присутствие там СССР. И таки да, в этом смысле никто СССР туда не звал. И да, вы точно уверены, что местные жители были прямо рады тому, что к ним кого-то там распределяют?) Опять же, после распределения, отработав, можно было и уехать. Но ввиду того, что тогдашняя Прибалтика была в чем-то сродни загранице, никто никуда потом не уезжал. И даже сейчас не уезжает, хотя казалось бы - тебя там притесняют, езжай на историческую родину. Вот только никто что-то не рвется.
16:37:40 06-09-2024
Гость (15:24:24 06-09-2024). Насчет "не звал" имелось в виду вообще присутствие там СССР. И таки да, в этом смысле никто СССР туда не звал. И да, вы точно уверены, что местные жители были прямо рады тому, что к ним кого-то там распределяют?) Вы можете прочитать и осознать текст? ЕЩЁ РАЗ: Нельзя было просто так приехать в Прибалтику или другой регион СССР и осесть на жительство. Только если МЕСТНОЕ РУКОВОДСТВО заинтересовано в тебе как в работнике и готово предоставить жильё и прописку, без прописки на работу никого не брали. Если давали жильё, значит человек нужен региону. А мнение бабушки на скамейке, видимо, не спрашивали. Так и теперь не спрашивают! Что касается «СССР не звали», то причем СССР, если Петр I купил Прибалтику ещё в 1721году согласно Ништадтскому мирному договору, который завершил Северную войну между Россией и Швецией, за 2 млн ефимков (серебряных монет)..
16:10:52 06-09-2024
Гость (13:11:56 06-09-2024) Вам рассказать, как мне, человеку, родившемуся и всю жизнь прожившему в России, пришлось подтверждать гражданство при замене паспорта СССР на российский?... Да, расскажите, как вам пришлось подтверждать гражданство. Интересно, почему. Что с вами не так? Ни мне, ни родственникам, ни коллегам – никому не пришлось. Просто отдали паспорт СССР в милицию и получили РФ.
17:23:47 06-09-2024
Гость (16:10:52 06-09-2024) Да, расскажите, как вам пришлось подтверждать гражданство. ... Он же вопрос - он же ответ : "Что с вами не так ?"
19:17:10 06-09-2024
Гость (16:10:52 06-09-2024) Да, расскажите, как вам пришлось подтверждать гражданство. ... Украли паспорт, в котором была прописка на 6 февраля 1992 года) И вуаля - никого не волнует, что ты родился на территории РФ и всю жизнь здесь жил. Пришлось ехать по месту учебы и брать там справку о том, что была временная прописка. Счастье, что город, где находится вуз, в России. А был бы, скажем, в Казахстане, непонятно, что делать. Ну то есть, скорее всего, как-то бы решилось, но не факт, что быстро и без нервов. Так что не зарекайтесь, Родина и вам может выкатить претензии.
23:35:37 06-09-2024
Гость (19:17:10 06-09-2024) Украли паспорт, в котором была прописка на 6 февраля 1992 го... Украли паспорт ... )))) ну ты рассказываешь
Прям сразу вспоминаю
Сами мы неместные, приехали из Киева
00:14:19 07-09-2024
Гость (19:17:10 06-09-2024) Украли паспорт, в котором была прописка на 6 февраля 1992 го... какая сказка,вот только она разбивается об простые вещи которые называются бюрократия,у вас на руках был очень важный документ-свидетельство о рождении,в котором кроме даты рождения,имен родителей записано и место рождения(если утерял в заксе на раз выдают дубликат),опять же-паспортный стол,там была обязательная регистрация паспорта и прописки-подал заявление и так же без проблем получил справку,так что свой фантазии можете тут не излагать
10:05:20 06-09-2024
Слишком разные языки, что бы успешно учить детей мигрантов русскому. Есть исключения, редкие.Дело даже в другом, Пара-тройка неучей в классе влияет отрицательно на весь класс. Не секрет, есть сильные классы, а чем дальше буква по алфавиту, тем страшнее заходить в такой класс. А ведь там есть и нормальные дети, не только мигранты и с ОВЗ. Ограниченные возможности здоровья. Раньше были УО. А теперь родитель решает,насколько гениально его чадо. Любой учитель подтвердит.
14:26:06 06-09-2024
Вот он и пусть их попробует обучить
15:48:41 06-09-2024
Гость (15:24:24 06-09-2024) А в чем передергивание? СССР распался, республики стали госу... Знакомый после распределения попал в Прибалтику. Ему, как специалисту, дали сначала общежитие, потом квартиру. Он хотел переехать в Барнаул, ходил здесь по организациям, но жильё никто не предоставлял. Поселиться с женой и детьми в квартиру родителей, где ещё двое младших, не решился. Потом пришлось сдавать экзамен для подтверждения трудовой квалификации на литовском языке. Хотя специальность техническая, терминов на литовском нет, чистая профанация в угоду местным нацикам. . Про уровень жизни в советской Прибалтике всё просто: Вклад ВВП в СССР – РСФСР 60,33%, Литва 1,7%,Латвия 1%, Эстония 0,7%. Как говорится, это не их заслуга, а наша недоработка. Вернее переработка в пользу населения Прибалтики.
15:50:39 06-09-2024
В советское время довольно много выпускников Алтайского Политехнического института (АлтГТУ) получали распределение в республики Средней Азии. Важный момент: по запросам самих республик! Отказаться от распределения было нельзя, могли лишить диплома. Знаю пару из Барнаула, после Политеха поехали в Таджикистан. Молодые, любопытные, сразу начали по своей воле учить язык, чтобы легко общаться на работе, в магазине. Получили квартиру. После распада Союза вынуждены были под угрозой жизни и здоровью оставить всё и бежать в Барнаул к родителям. С другой стороны, мне неизвестны случаи, когда бы таджики, имеющие государственное жильё в РСФСР (в Барнауле, или даже Москве) изгонялись из России и лишались квартир. Нет, все успешно приватизировали, получили в частную собственность задаром. Вот в чём разница!
17:00:34 06-09-2024
Кстати, и ныне политика по отношению к Прибалтике не изменилась. Традиции СССР живы. Попробуйте из России приехать на собственном (частном) автомобиле. Сразу машину заберут насовсем! Ваши личные деньги в валюте отнимут. НО! Прибалты на территорию РФ прибывают свободно. Россияне из близлежащих регионов, Калининградской области возмущаются, особенно перед Рождеством со стороны ЕС пробки из автомобилей в 20 километров! Приезжают в Россию и опустошают прилавки магазинов.