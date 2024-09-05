Медведев: детей мигрантов в школах нужно заставить выучить русский язык

Он считает, что делать это нужно постепенно и без хамства

05 сентября 2024, 23:25, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: t.me/medvedev_telegram

Обучающихся в российских школах детей мигрантов нужно заставить сделать одну вещь – выучить русский язык. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, делать это необходимо постепенно и без хамства. Он назвал невозможной ситуацию, когда дети приходят в школу, а на русском там не говорят до трех четвертей первоклашек.

"Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит – ну не пускать", – сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что без миграционной политики страна может "треснуть". По его мнению, ситуация на Западе это продемонстрировала. При этом он отметил, что регулирование в сфере миграции – "сложная и тонкая вещь".