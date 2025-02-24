В Госдуме предложили сдерживать цены на жилье, чтобы дети не рождались в "собачьей конуре"
По мнению Сергея Миронова, для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира
24 февраля 2025, 16:00, ИА Амител
Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости о необходимости взять под государственный контроль цены на жилую недвижимость.
Миронов подчеркнул, что цены на жилье изумляют, причем не только в столице. В итоге многим непонятно, что происходит в сфере строительства и почему застройщики не могут довести цены до справедливого уровня.
"Проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", – предложил Миронов.
Кроме того, указал он, необходимо подумать и о размере квартир, которые с каждым годом становятся не только дороже, но и меньше по площади.
"Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше – трехкомнатная", – отметил Миронов.
16:13:28 24-02-2025
почему в собачьей конуре? это называется студия в новом, Илитном ЖК
16:17:10 24-02-2025
Это капитализм, господин Миронов. Какой государственный контроль?
16:54:03 24-02-2025
Гость (16:17:10 24-02-2025) Это капитализм, господин Миронов. Какой государственный конт...
В Швеции тоже капитализм и всё государство контролирует и огромные налоги и страна счастливая и богатая.
19:21:27 24-02-2025
Гость (16:54:03 24-02-2025) В Швеции тоже капитализм и всё государство контролир... Потому он и называется "Шведским Социализмом".
16:37:23 24-02-2025
Так не рожайте в конуре.
16:49:54 24-02-2025
Кажись, они начали о чём-то догадываться?
16:59:10 24-02-2025
Евро-двушка ...хорошее понятие. Ешь, спишь на кухне.
17:10:14 24-02-2025
"Гуманист" забыл, что при капитализме 'человек человеку волк'?
00:32:30 25-02-2025
Так начните с себя. Администрация на аукционе продаёт за баснословные деньги землю под застройку. Как у нас в Барнауле, либо всё время почти последняя, либо выкупают частный сектор. Дорогая земля = дорогая квартира. Потом счастливые, что крупно пополнили бюджет. А люди потом берут жильё за 5млн руб. и выплачивают 25 с %.
09:45:30 25-02-2025
Гость (00:32:30 25-02-2025) Так начните с себя. Администрация на аукционе продаёт за бас... Странно, что ставят минусы, затраты застройщика, как раз начинаются с покупки земли, которые в итоге оплачивают владельцы квартир.
09:59:04 25-02-2025
1111 (09:45:30 25-02-2025) Странно, что ставят минусы, затраты застройщика, как раз нач... прикола ради посчитайте выхлоп с стройки мкд.
может быть для вас открытие - но там навара более х5 (обычно х7). и это без мухлежа с материалами.
вот ни разу не шучю.
01:44:13 25-02-2025
надо минимум 80 метров, какая "студия" ... если 2 детей то каждому по комнате, потом гардеробная, кабинет нужен. нет, нереально что-то там сдерживать, союз риэлторов устроит махач или отстрел
05:59:38 25-02-2025
Обязать банки давать ипотеку молодым семьям под 1-2%. Потерю денег на инфляции банк компенсирует самостоятельно.
07:43:59 25-02-2025
Гость (05:59:38 25-02-2025) Обязать банки давать ипотеку молодым семьям под 1-2%. Потерю... А тебя налогом 90% обложить. И тебе подобных тоже.
12:34:20 25-02-2025
Гость (05:59:38 25-02-2025) Обязать банки давать ипотеку молодым семьям под 1-2%. Потерю... Про какие банки вы говорите? У нас заправляет всем и всеми ЦБ. Раскиньте мозгами, не с точки зрения снайпера, кому принадлежит сам ЦБ и все вопросы отпадут сами.
11:40:40 25-02-2025
Молодые правильно делают, что не размножаются. Зачем им плодить нищету и лишать себя радостей жизни? Быть родителем в современной России – это роскошь, а не гарантированное право каждого.