В Госдуме предложили сдерживать цены на жилье, чтобы дети не рождались в "собачьей конуре"

По мнению Сергея Миронова, для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира

24 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости о необходимости взять под государственный контроль цены на жилую недвижимость.

Миронов подчеркнул, что цены на жилье изумляют, причем не только в столице. В итоге многим непонятно, что происходит в сфере строительства и почему застройщики не могут довести цены до справедливого уровня.

"Проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", – предложил Миронов.

Кроме того, указал он, необходимо подумать и о размере квартир, которые с каждым годом становятся не только дороже, но и меньше по площади.