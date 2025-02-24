НОВОСТИНедвижимость

В Госдуме предложили сдерживать цены на жилье, чтобы дети не рождались в "собачьей конуре"

По мнению Сергея Миронова, для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира

24 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости о необходимости взять под государственный контроль цены на жилую недвижимость.

Миронов подчеркнул, что цены на жилье изумляют, причем не только в столице. В итоге многим непонятно, что происходит в сфере строительства и почему застройщики не могут довести цены до справедливого уровня.

"Проверять ценообразование, затраты и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", – предложил Миронов.

Кроме того, указал он, необходимо подумать и о размере квартир, которые с каждым годом становятся не только дороже, но и меньше по площади.

"Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше – трехкомнатная", – отметил Миронов.

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
недвижимость депутаты инициативы

Комментарии 16

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Элен без ребят

16:13:28 24-02-2025

почему в собачьей конуре? это называется студия в новом, Илитном ЖК

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Гость

16:17:10 24-02-2025

Это капитализм, господин Миронов. Какой государственный контроль?

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Гость

16:54:03 24-02-2025

Гость (16:17:10 24-02-2025) Это капитализм, господин Миронов. Какой государственный конт...

В Швеции тоже капитализм и всё государство контролирует и огромные налоги и страна счастливая и богатая.

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Гость

19:21:27 24-02-2025

Гость (16:54:03 24-02-2025) В Швеции тоже капитализм и всё государство контролир... Потому он и называется "Шведским Социализмом".

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Гость

16:37:23 24-02-2025

Так не рожайте в конуре.

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Гость

16:49:54 24-02-2025

Кажись, они начали о чём-то догадываться?

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Гость

16:59:10 24-02-2025

Евро-двушка ...хорошее понятие. Ешь, спишь на кухне.

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Гость

17:10:14 24-02-2025

"Гуманист" забыл, что при капитализме 'человек человеку волк'?

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Гость

00:32:30 25-02-2025

Так начните с себя. Администрация на аукционе продаёт за баснословные деньги землю под застройку. Как у нас в Барнауле, либо всё время почти последняя, либо выкупают частный сектор. Дорогая земля = дорогая квартира. Потом счастливые, что крупно пополнили бюджет. А люди потом берут жильё за 5млн руб. и выплачивают 25 с %.

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1111

09:45:30 25-02-2025

Гость (00:32:30 25-02-2025) Так начните с себя. Администрация на аукционе продаёт за бас... Странно, что ставят минусы, затраты застройщика, как раз начинаются с покупки земли, которые в итоге оплачивают владельцы квартир.

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Musik

09:59:04 25-02-2025

1111 (09:45:30 25-02-2025) Странно, что ставят минусы, затраты застройщика, как раз нач... прикола ради посчитайте выхлоп с стройки мкд.
может быть для вас открытие - но там навара более х5 (обычно х7). и это без мухлежа с материалами.
вот ни разу не шучю.

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Гость

01:44:13 25-02-2025

надо минимум 80 метров, какая "студия" ... если 2 детей то каждому по комнате, потом гардеробная, кабинет нужен. нет, нереально что-то там сдерживать, союз риэлторов устроит махач или отстрел

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Гость

05:59:38 25-02-2025

Обязать банки давать ипотеку молодым семьям под 1-2%. Потерю денег на инфляции банк компенсирует самостоятельно.

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Гость

07:43:59 25-02-2025

Гость (05:59:38 25-02-2025) Обязать банки давать ипотеку молодым семьям под 1-2%. Потерю... А тебя налогом 90% обложить. И тебе подобных тоже.

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Гость

12:34:20 25-02-2025

Гость (05:59:38 25-02-2025) Обязать банки давать ипотеку молодым семьям под 1-2%. Потерю... Про какие банки вы говорите? У нас заправляет всем и всеми ЦБ. Раскиньте мозгами, не с точки зрения снайпера, кому принадлежит сам ЦБ и все вопросы отпадут сами.

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Гость

11:40:40 25-02-2025

Молодые правильно делают, что не размножаются. Зачем им плодить нищету и лишать себя радостей жизни? Быть родителем в современной России – это роскошь, а не гарантированное право каждого.

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