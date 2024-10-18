В Госдуме предложили суду решать вопрос о контактах детей и родителей в разводе

Это позволит защитить интересы ребенка и обеспечить связь с обоими родителями даже после развода

18 октября 2024, 13:45, ИА Амител

Обручальное кольцо / Фото: unsplash.сom

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предлагает судам решать вопрос об общении несовершеннолетних детей с родителем, проживающим отдельно на стадии развода, сообщает РИА Новости.

Законопроект уже направлен на отзыв в правительство РФ. По мнению автора, инициатива позволит уменьшить конфликты и создать условия, при которых ребенок будет поддерживать гармоничные отношения с обеими сторонами.

Также, по словам парламентария, предложенная мера поможет избежать часто встречающейся после развода ситуации: родитель, с которым живет ребенок, препятствует общению с другим родителем и ближайшими родственниками.

Сейчас для определения порядка общения с ребенком устраивают отдельный судебный процесс. Зачастую в этот период происходит отчуждение ребенка от проживающего отдельно родителя.