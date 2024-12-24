В Госдуме предложили увеличить штрафы для депутатов
Планируется повысить штрафы за хамство и отписки
24 декабря 2024, 18:35, ИА Амител
Мужчины в костюмах / Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Владимир Плякин предложил увеличить штрафы за хамство и отписки для депутатов и чиновников. Об этом сообщает Shot.
По его мнению, такие меры особенно необходимы после недавнего повышения штрафов за нарушения ПДД.
На данный момент штрафы за хамство могут доходить до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 150 тысяч. За отписки чиновников гражданам штрафуют на сумму 5 тысяч рублей.
Плякин считает, что штрафы за хамство следует увеличить в полтора раза, а за отписки – в два раза.
18:58:38 24-12-2024
И уменьшить зарплату в восемь раз...
20:50:27 24-12-2024
При повторном хамстве и отписках лишать мандата.
09:11:06 25-12-2024
Не пройдет, не с той партии депутат предложил, а с той партии они сами себе в ногу стрелять не будут и их большинство.