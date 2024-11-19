НОВОСТИЭкономика

В России хотят улучшить условия льготной ипотеки для чиновников

Разницу компенсируют из бюджета

19 ноября 2024, 10:50, ИА Амител

Многоквартирный дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/104450
Многоквартирный дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/104450

Минфин России предложил установить фиксированную процентную ставку по льготной ипотеке для госслужащих в размере 12%, следует из проекта изменений в постановление правительства.

"Разницу с ключевой ставкой будут компенсировать из бюджета. Сейчас государство компенсирует госслужащим четверть от ключевой ставки, а в случае утверждения поправок компенсация достигнет 9%", – поясняет издание.

Эксперимент по внедрению ипотечной системы будет проходить с 15 июля 2024 года до 1 февраля 2027-го. В нем могут участвовать госслужащие от Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, Федерального казначейства – не более 90 человек ежегодно.

Участники эксперимента должны быть старше 35 лет и находиться на госслужбе не менее одного года.

Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1278282

Алтайские эксперты оценили риски появления "бездомных пенсионеров" в будущем

Из-за высоких ставок по ипотеке люди стали чаще брать долгосрочную аренду
НОВОСТИНедвижимость

чиновники ипотека ставка

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

10:51:19 19-11-2024

Да! Бедненьких чиновников нужно поддержать!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:53:54 19-11-2024

из меня чиновница бы получилась очень даже ничего! где записаться?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:06 19-11-2024

Элен без ребят (10:53:54 19-11-2024) из меня чиновница бы получилась очень даже ничего! где запис... Зайдите на официальные сайты , вакансии есть!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:58 19-11-2024

Малоимущие же. А как же деньги коррупционные парковать?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:56 19-11-2024

Эксперимент по внедрению ипотечной системы будет проходить с 15 июля 2024 года --- То есть эксперимент уже идет, а мы не знали?)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:45 19-11-2024

Все никак не нажрутся!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:48 19-11-2024

Гость (11:09:45 19-11-2024) Все никак не нажрутся!... Жрут там не многие, в основном такая же нищета как и везде.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:21 19-11-2024

Вот такая административная реформа точно не провалится! Её однозначно ждет успех!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ..

11:21:44 19-11-2024

Сталин бы им улучшил...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:04 19-11-2024

Бдыщ.. (11:21:44 19-11-2024) Сталин бы им улучшил... ... Сталину бы определённо понравилось сегодня поруководить в России!...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:54 19-11-2024

Бдыщ.. (11:21:44 19-11-2024) Сталин бы им улучшил... ... Конечно бы улучшил! Ввел бы опять спец.больницы, спец.снабжение и прочий спец. Коммунизм так сказать для своих.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:12 19-11-2024

Бдыщ.. (11:21:44 19-11-2024) Сталин бы им улучшил... ... При Сталине строили повышенного комфорта жилье с высокими потолками и высокими окнами. При хрущеве строили тесные, маленькие, но квартиры. Сейчас нарезают мелкожилье, "кладовки" по 20 кв м. Скоро будут по 2 кв м с лавкой!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:29 19-11-2024

а простым смертным что-нибудь перепадет?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Игорь

14:54:27 19-11-2024

Сразу видно - в комментариях люди далёкие от госслужбы, и знают о ней только из публикаций СМИ, а там любят новости чтоб "погорячее". А рутинную работу рядового служащего никто не замечает (а таких большинство).

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:16 19-11-2024

Игорь (14:54:27 19-11-2024) Сразу видно - в комментариях люди далёкие от госслужбы, и зн... рутинную работу может заменить ИИ

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:15 19-11-2024

""Разницу с ключевой ставкой будут компенсировать из бюджета. Сейчас государство компенсирует госслужащим четверть от ключевой ставки, а в случае утверждения поправок компенсация достигнет 9%", – поясняет издание."------ Вот сегодня придет супруга (госслужащая) домой я ей таких люлей приготовлю.. Спрошу, почему из моей двушки в ее трешку до сих пор не переместились? Когда такие шикарные условия.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:03 19-11-2024

Нужно просто бесплатно построить им дома за счет бюджета. Пусть всеми семьями туда заедут. Все будут знать где они живут.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров