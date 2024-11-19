Разницу компенсируют из бюджета

19 ноября 2024, 10:50, ИА Амител

Многоквартирный дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/104450

Минфин России предложил установить фиксированную процентную ставку по льготной ипотеке для госслужащих в размере 12%, следует из проекта изменений в постановление правительства.

"Разницу с ключевой ставкой будут компенсировать из бюджета. Сейчас государство компенсирует госслужащим четверть от ключевой ставки, а в случае утверждения поправок компенсация достигнет 9%", – поясняет издание.

Эксперимент по внедрению ипотечной системы будет проходить с 15 июля 2024 года до 1 февраля 2027-го. В нем могут участвовать госслужащие от Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, Федерального казначейства – не более 90 человек ежегодно.

Участники эксперимента должны быть старше 35 лет и находиться на госслужбе не менее одного года.