В России хотят улучшить условия льготной ипотеки для чиновников
Разницу компенсируют из бюджета
19 ноября 2024, 10:50, ИА Амител
Минфин России предложил установить фиксированную процентную ставку по льготной ипотеке для госслужащих в размере 12%, следует из проекта изменений в постановление правительства.
"Разницу с ключевой ставкой будут компенсировать из бюджета. Сейчас государство компенсирует госслужащим четверть от ключевой ставки, а в случае утверждения поправок компенсация достигнет 9%", – поясняет издание.
Эксперимент по внедрению ипотечной системы будет проходить с 15 июля 2024 года до 1 февраля 2027-го. В нем могут участвовать госслужащие от Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС, Федерального казначейства – не более 90 человек ежегодно.
Участники эксперимента должны быть старше 35 лет и находиться на госслужбе не менее одного года.
10:51:19 19-11-2024
Да! Бедненьких чиновников нужно поддержать!
10:53:54 19-11-2024
из меня чиновница бы получилась очень даже ничего! где записаться?
11:44:06 19-11-2024
Элен без ребят (10:53:54 19-11-2024) из меня чиновница бы получилась очень даже ничего! где запис... Зайдите на официальные сайты , вакансии есть!
10:59:58 19-11-2024
Малоимущие же. А как же деньги коррупционные парковать?
11:00:56 19-11-2024
Эксперимент по внедрению ипотечной системы будет проходить с 15 июля 2024 года --- То есть эксперимент уже идет, а мы не знали?)
11:09:45 19-11-2024
Все никак не нажрутся!
14:42:48 19-11-2024
Гость (11:09:45 19-11-2024) Все никак не нажрутся!... Жрут там не многие, в основном такая же нищета как и везде.
11:12:21 19-11-2024
Вот такая административная реформа точно не провалится! Её однозначно ждет успех!
11:21:44 19-11-2024
Сталин бы им улучшил...
13:12:04 19-11-2024
Бдыщ.. (11:21:44 19-11-2024) Сталин бы им улучшил... ... Сталину бы определённо понравилось сегодня поруководить в России!...
14:41:54 19-11-2024
Бдыщ.. (11:21:44 19-11-2024) Сталин бы им улучшил... ... Конечно бы улучшил! Ввел бы опять спец.больницы, спец.снабжение и прочий спец. Коммунизм так сказать для своих.
16:49:12 19-11-2024
Бдыщ.. (11:21:44 19-11-2024) Сталин бы им улучшил... ... При Сталине строили повышенного комфорта жилье с высокими потолками и высокими окнами. При хрущеве строили тесные, маленькие, но квартиры. Сейчас нарезают мелкожилье, "кладовки" по 20 кв м. Скоро будут по 2 кв м с лавкой!
13:59:29 19-11-2024
а простым смертным что-нибудь перепадет?
14:54:27 19-11-2024
Сразу видно - в комментариях люди далёкие от госслужбы, и знают о ней только из публикаций СМИ, а там любят новости чтоб "погорячее". А рутинную работу рядового служащего никто не замечает (а таких большинство).
16:50:16 19-11-2024
Игорь (14:54:27 19-11-2024) Сразу видно - в комментариях люди далёкие от госслужбы, и зн... рутинную работу может заменить ИИ
15:02:15 19-11-2024
""Разницу с ключевой ставкой будут компенсировать из бюджета. Сейчас государство компенсирует госслужащим четверть от ключевой ставки, а в случае утверждения поправок компенсация достигнет 9%", – поясняет издание."------ Вот сегодня придет супруга (госслужащая) домой я ей таких люлей приготовлю.. Спрошу, почему из моей двушки в ее трешку до сих пор не переместились? Когда такие шикарные условия.
19:14:03 19-11-2024
Нужно просто бесплатно построить им дома за счет бюджета. Пусть всеми семьями туда заедут. Все будут знать где они живут.