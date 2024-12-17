В Госдуме предложили ввести наказание за рекламу незаконных казино

Инициатива направлена на борьбу с лудоманией и защиту молодежи от азартных игр

17 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Игральные карты / Фото: pxhere.com

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовное наказание за рекламу нелегальных игорных заведений в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает ввести новую статью в УК РФ, устанавливающую штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до двух лет за продвижение запрещенных казино и азартных игр, в том числе через интернет.

"Более строгие меры предусмотрены для случаев вовлечения несовершеннолетних – виновным может грозить до пяти лет лишения свободы", – пояснили авторы.

Если реклама осуществляется группой лиц, через СМИ или приносит крупный доход, наказание увеличивается до шести лет лишения свободы с возможным запретом на занятие определенной деятельностью сроком до 15 лет.

По словам авторов инициативы, такие меры помогут сократить распространение лудомании среди населения, особенно среди молодежи, и защитить их ментальное здоровье.