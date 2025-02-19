В Госдуме предложили ввести обязательную аккредитацию для практикующих психологов

Инициаторы уверены, что это позволит снизить число неквалифицированных специалистов

19 февраля 2025, 14:25, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Обязательную аккредитацию практикующих психологов предложили ввести в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению депутата, введение обязательной аккредитации для практикующих психологов – необходимая мера для защиты граждан от неквалифицированной помощи.

"Сегодня на рынке психологических услуг много специалистов без профильного образования, которые привлекают клиентов яркими маркетинговыми обещаниями, но не обладают достаточными знаниями. В результате люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не получают необходимой поддержки, а доверие к профессии клинического психолога снижается", – отмечает парламентарий.

Также Чернышов подчеркнул, что государственная аккредитация установит единые стандарты подготовки. Это позволит гражданам получить квалифицированную помощь, а также повысить профессиональный уровень специалистов. Парламентарий уверен, что такие нововведения станут важным шагом к развитию отрасли и укреплению общественного доверия к психологической помощи.