В Госдуме предложили ввести обязательную аккредитацию для практикующих психологов
Инициаторы уверены, что это позволит снизить число неквалифицированных специалистов
19 февраля 2025, 14:25, ИА Амител
Обязательную аккредитацию практикующих психологов предложили ввести в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.
Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой.
По мнению депутата, введение обязательной аккредитации для практикующих психологов – необходимая мера для защиты граждан от неквалифицированной помощи.
"Сегодня на рынке психологических услуг много специалистов без профильного образования, которые привлекают клиентов яркими маркетинговыми обещаниями, но не обладают достаточными знаниями. В результате люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не получают необходимой поддержки, а доверие к профессии клинического психолога снижается", – отмечает парламентарий.
Также Чернышов подчеркнул, что государственная аккредитация установит единые стандарты подготовки. Это позволит гражданам получить квалифицированную помощь, а также повысить профессиональный уровень специалистов. Парламентарий уверен, что такие нововведения станут важным шагом к развитию отрасли и укреплению общественного доверия к психологической помощи.
14:50:02 19-02-2025
Диплом ВУЗа должен быть таким сертификатом. Есть там и гос аккредитация и прочие механизмы. А доверия к диплому нет. Вот это надо исправлять, а не плодить коррупционные городушки. Причем сразу решит проблему для всех специальностей.
16:58:27 21-02-2025
товарищи парламентарии даже не понимают о чем говорят и имеют очень смутное представление о психологии, смутное представление о том, что реально происходит на рынке услуг. сейчас появились первые ростки, когда люди стали поворачиваться к психологам, а не бабок искать, хотя и таких еще хватает. если примут этот закон, то по уровню и объему оказания психологической помощи Россия -матушка откатится в 1980... да, рекламы много и она создает фоновый шум, но это не значит, что все так как кажется
22:53:59 22-02-2025
гость (16:58:27 21-02-2025) товарищи парламентарии даже не понимают о чем говорят и имею... не психолух ли ты часом, милок?