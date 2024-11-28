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В Госдуму внесли законопроект об обязательной беседе с психологом при разводе

Супругов, у которых есть общие дети, нужно примирить любой ценой, считают в ГД

28 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Дети с воздушными шариками / Фото: amic.ru
Дети с воздушными шариками / Фото: amic.ru

Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой внесла законопроект о принудительном посещении психолога при разводе пар с общими несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Предложенные правила затрагивают и пары, в которых один из супругов настаивает на сохранении брака. Изменения хотят внести в Семейный кодекс РФ. В настоящее время суд расторгает брак без выяснения мотивов развода, если оба супруга согласны. Наличие детей роли не играет.

"Предлагается уточнить, что одной из мер примирения супругов может быть получение социально-психологической помощи. Также суд предлагается наделить правом назначать срок для примирения супругов в пределах трех месяцев", – передает издание слова разработчиков инициативы.

Депутаты также предложили изменить закон "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Они считают, что супруга-родителя нужно признавать нуждающимся в социальном обслуживании, если суд рассматривает дело о расторжении его брака. Судебное разбирательство должно быть отложено в целях примирения супругов, указывают авторы законопроекта.

В пояснительной записке сказано, что документ разработали для помощи в сохранении семейных отношений.

"Расторжение брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей, значительно ухудшает условия жизнедеятельности самих супругов и их несовершеннолетних детей, что является основанием для оказания им социально-психологических услуг", – говорится в тексте документа.

Дети смотрят в окно / Фото: unsplash.com

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Госдума законопроекты Психология

Комментарии 6

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Гость

12:20:57 28-11-2024

Да какого фига они решают, когда разводиться, какой срок применения... просто уму непостижимо. Типа жену бьёт муж, хочу развод: ну сходите для начала к психологу, попробуйте примириться, проработать проблемы.... или муж алкаш, в общем много вариантов. Разводятся не от хорошей жизни. Просто усложняет жизнь, ну денюжки психологом нужны видать...

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Гость

12:37:54 28-11-2024

Была я у психолога перед разводом - родственница мужа постаралась. Узнала, что у психолога недавно женился сын, что сноха замечательная-сын спит, а сноха уже на кухне ему завтрак в постель готовит, что она во всем с ним соглашается и во всем поддерживает и тд и тп Так прошел час. Зря потраченное время.

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холмс

14:04:32 28-11-2024

а почему к психологу а не к следователю? не имеешь внятных причин - получишь 15 суток работ и отказ в разводе
имеешь причины - муж виноват - муж сядет года на два в тюрьму но разрешение на развод будет
а если муж докажет что виноваты вы -вас ждет тюрьма
ну и налог за разводную обоим уплатить в недельный срок
как то так должно быть

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Гость

14:48:51 28-11-2024

С такими законопроектами не будут просто жениться/замуж выходить и усе.

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Дюша

08:41:08 29-11-2024

Курам на смех...Что может дать разговор с психологом? Чем может помочь убогий лузер в лучшем случае закончивший курсы по психологии, как правило сам совершенно неадаптированный в социальной сфере? Да даже спец с двумя высшими образованиями чем может помочь? Заговор, приворот, просто пристыдить? Сначала в школу обязали этих убогих на работу брать, в дет.сады...Теперь еще при ЗАГСах будет по конуре психолога.

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Гость

08:56:30 29-11-2024

Это еще фигня. Тут недавно, Матвиенко, кажется, предложила запретить мужикам разводиться с гулящей женой, если она к этому времени уже залетела)))

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