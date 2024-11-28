В Госдуму внесли законопроект об обязательной беседе с психологом при разводе

Супругов, у которых есть общие дети, нужно примирить любой ценой, считают в ГД

28 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Дети с воздушными шариками / Фото: amic.ru

Группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой внесла законопроект о принудительном посещении психолога при разводе пар с общими несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает ТАСС.

Предложенные правила затрагивают и пары, в которых один из супругов настаивает на сохранении брака. Изменения хотят внести в Семейный кодекс РФ. В настоящее время суд расторгает брак без выяснения мотивов развода, если оба супруга согласны. Наличие детей роли не играет.

"Предлагается уточнить, что одной из мер примирения супругов может быть получение социально-психологической помощи. Также суд предлагается наделить правом назначать срок для примирения супругов в пределах трех месяцев", – передает издание слова разработчиков инициативы.

Депутаты также предложили изменить закон "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Они считают, что супруга-родителя нужно признавать нуждающимся в социальном обслуживании, если суд рассматривает дело о расторжении его брака. Судебное разбирательство должно быть отложено в целях примирения супругов, указывают авторы законопроекта.

В пояснительной записке сказано, что документ разработали для помощи в сохранении семейных отношений.