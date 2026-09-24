НОВОСТИНаука и образование

В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты

Их хотят выдавать на июнь, июль и август тем детям, кто в течение учебного года получал бесплатное питание

24 сентября 2026, 12:40, ИА Амител

Школьное питание / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Школьное питание / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев в беседе с РИА Новости предложил ввести продуктовые сертификаты для школьников, которые получают бесплатное питание в течение учебного года, на период летних каникул.

Он отметил, что в учебное время государство оказывает поддержку семьям в обеспечении питания детей. Ученики младших классов государственных и муниципальных школ получают бесплатное горячее питание вне зависимости от уровня доходов семьи. В старших классах бесплатное питание предоставляется определенным льготным категориям, при этом конкретные правила устанавливают регионы и муниципалитеты. В частности, поддержку получают дети из малообеспеченных семей.

"Если ребенок из семьи с небольшим доходом бесплатно питается в школе, 1 июня потребность семьи в этой помощи никуда не исчезает. Просто школьная столовая закрывается, и все расходы на питание на три месяца полностью переходят на родителей. Предлагаю автоматически начислять продуктовый сертификат на июнь, июль и август детям школьного возраста из семей, которые уже признаны нуждающимися", — сказал Селезнев.

Депутат уточнил, что речь идет о школьниках с пятого по одиннадцатый класс, которые в течение учебного года бесплатно питаются, так как относятся к льготной категории.

"Для учеников начальной школы, где бесплатным питанием обеспечены все, право на летний сертификат предлагается определять по нуждаемости семьи — например, по факту получения единого пособия", — указал он.

Депутат пояснил, что размер сертификата будет зависеть от стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Эти сертификаты можно будет использовать для покупки продуктов из утвержденного перечня, таких как мясо, рыба, молочные изделия, яйца, крупы, овощи, фрукты, хлеб и другие товары. Важно отметить, что получить наличные или использовать сертификат для иных целей не получится.

"Мы не предлагаем выдавать готовые продуктовые наборы. Родители лучше знают, что нужно их ребенку: у кого-то аллергия, кому-то нужны определенные продукты. Главное — чтобы деньги действительно расходовались на питание. Если государство помогает кормить ребенка в школе девять месяцев в году, нелогично полностью прекращать эту помощь на лето. Для нуждающихся семей она должна продолжаться и на каникулах — просто в другой форме", — заключил он.

Совещание по организации школьного питания в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

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Комментарии 5

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Трагати

12:58:15 24-09-2026

если дегенеративные статьи про медведей готовит ИИ, и штампует по 10 шт/в день.
то здесь,, избранники, как-то своими силами обходятся.

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Гость

13:00:34 24-09-2026

Да выдавайте уже сразу сухари, гречку, соль, сахар, спички.

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Гость

15:25:29 24-09-2026

Гость (13:00:34 24-09-2026) Да выдавайте уже сразу сухари, гречку, соль, сахар, спички. ... а патроны

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Гость

13:03:41 24-09-2026

Жириновский еще 10 лет назад предлагал карточки, дальше предложений не пошло, главное в госдуру попасть

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Гость

13:24:18 24-09-2026

Нужны не сертификаты, а карточки, чтобы было "В России дети получают еду по карточкам".

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