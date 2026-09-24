Их хотят выдавать на июнь, июль и август тем детям, кто в течение учебного года получал бесплатное питание

24 сентября 2026, 12:40, ИА Амител

Школьное питание / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев в беседе с РИА Новости предложил ввести продуктовые сертификаты для школьников, которые получают бесплатное питание в течение учебного года, на период летних каникул.

Он отметил, что в учебное время государство оказывает поддержку семьям в обеспечении питания детей. Ученики младших классов государственных и муниципальных школ получают бесплатное горячее питание вне зависимости от уровня доходов семьи. В старших классах бесплатное питание предоставляется определенным льготным категориям, при этом конкретные правила устанавливают регионы и муниципалитеты. В частности, поддержку получают дети из малообеспеченных семей.

"Если ребенок из семьи с небольшим доходом бесплатно питается в школе, 1 июня потребность семьи в этой помощи никуда не исчезает. Просто школьная столовая закрывается, и все расходы на питание на три месяца полностью переходят на родителей. Предлагаю автоматически начислять продуктовый сертификат на июнь, июль и август детям школьного возраста из семей, которые уже признаны нуждающимися", — сказал Селезнев.

Депутат уточнил, что речь идет о школьниках с пятого по одиннадцатый класс, которые в течение учебного года бесплатно питаются, так как относятся к льготной категории.

"Для учеников начальной школы, где бесплатным питанием обеспечены все, право на летний сертификат предлагается определять по нуждаемости семьи — например, по факту получения единого пособия", — указал он.

Депутат пояснил, что размер сертификата будет зависеть от стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе. Эти сертификаты можно будет использовать для покупки продуктов из утвержденного перечня, таких как мясо, рыба, молочные изделия, яйца, крупы, овощи, фрукты, хлеб и другие товары. Важно отметить, что получить наличные или использовать сертификат для иных целей не получится.