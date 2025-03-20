В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных
Инициатива решает проблему и бездомных животных, и одиночества пожилых людей
20 марта 2025, 11:30, ИА Амител
Государство должно квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание. Как сообщает РИА Новости, такую идею выдвинул депутат Госдумы Владимир Кошелев.
Он отметил, что инициатива решает проблему бездомных животных. Сейчас содержание одной особи обходится бюджету в 10–20 тысяч рублей в месяц. Это соответствует минимальному размеру пенсии. В результате пособие позволило бы пенсионерам содержать домашних питомцев, ни в чем себе не отказывая.
Кроме того, у предложения есть и другая положительная сторона – пожилые люди, которые возьмут животное, смогут скрасить одиночество.
"Во многом именно домашние животные, а не условно бесплатная медицина и социальные службы, облегчают и продлевают старикам жизнь. Положительное влияние кошек и собак на здоровье, в первую очередь эмоциональное и психологическое, многократно доказано", – заявил Кошелев.
11:37:04 20-03-2025
норм.. жду
11:39:23 20-03-2025
Животинок будут прям в пенсионном фонде раздавать,при оформлении пенсии?
11:40:40 20-03-2025
Мда уж, у моей мамы 20 000 пенсия. Больше 30 лет отработала в одном и том же медужчреждении медсестрой. Есть удостоверение ветерана труда.
Ну как вариант, держать кошечку и пенсию уже хотя бы 30 000, тоже неплохой.
15:15:55 20-03-2025
Гость (11:40:40 20-03-2025) Мда уж, у моей мамы 20 000 пенсия. Больше 30 лет отработала ... Сочувствую вашей маме. Странный вы сынок...маме то не пробовали помогать ..?
18:32:28 20-03-2025
Гость (15:15:55 20-03-2025) Сочувствую вашей маме. Странный вы сынок...маме то не пробов... Самый отвратный коммент
17:37:13 20-03-2025
Гость (11:40:40 20-03-2025) Мда уж, у моей мамы 20 000 пенсия. Больше 30 лет отработала ... Какой отвратный коммент
07:51:35 21-03-2025
Гость (17:37:13 20-03-2025) Какой отвратный коммент... Мдя. Под одной аватаркой три коммента. Очнись, болезный!
11:42:30 20-03-2025
ну одного котюха прокормить и без государства можно.
а устраивать персональный зоопарк на квартире, за бюджетные деньги нельзя.
11:43:58 20-03-2025
Во многом именно домашние животные, а не условно бесплатная медицина и социальные службы, облегчают и продлевают старикам жизнь.----- очень верно сказано. И не только старикам. Молодеш пошла хилая, хуже стариков😉 а те ..., кому всех убить не терпится, наплачутся еще.
11:47:49 20-03-2025
У депутатов толь весеннее обострение? У одного идея мыло из собак варить, у другого доплаты делать на содержание.
11:49:19 20-03-2025
класс!!!! только ведь не пройдет
12:19:47 20-03-2025
Если примут закон,сразу в деревню уеду,матроскина заведу и шарикова...и корову
12:22:57 20-03-2025
Ну за стенкой живет ненормальная одна. До 35 лет санитаркой в роддоме отработала. Потом как-то выучилась непонятно и получила высшее медобразование. Стала работать терапевтом в больнице. За тупость в 53 года выгнали на пенсию ибо она и компьютер веще не совместимые. Сейчас ей за 60 . Завела котов в квартире. Вонь на весь подъезд. До этого кур под ванной заводила. Весь подъезд страдает. И это еще будет материально поощряться?
12:31:01 20-03-2025
На содержание животных денег больше тратиться, чем на пенсионеров, дожились.
12:33:02 20-03-2025
У кошки харя не треснет на десятку питаться!? Я так не ем.у некоторых НЕ пенсионеров 20 тыс - это зп, с которой за жильё, одежду, проезд до работы, еду и таблетки платится
Где эти черти живут, в какой реальности!?
13:36:57 20-03-2025
Гость (12:33:02 20-03-2025) У кошки харя не треснет на десятку питаться!? Я так не ем.у ... харя не треснет. кошке, кроме питаться, нужен лоток, наполнитель для туалета, лечение, витамины, игрушки, чесалки, когтеточки и наверное еще что-то. а, лежанка еще нужна. все это дорого стоит.
17:46:37 20-03-2025
Элен без ребят (13:36:57 20-03-2025) харя не треснет. кошке, кроме питаться, нужен лоток, наполни... Нельзя тебе кошку, не умеешь воспитывать. Порядочный домашний кошак ходит на унитаз, никаких лотков. Лучшая игрушка - бумажный бантик на ниточке, побегай с кошкой, обеим польза. Старый плед свернуть - зверюшки обожают всё хозяйское, лучше чужого магазинного. Летом выращивать траву дома или приносить из сада, на зиму сушить сено, ставить в железную баночку из-под кофе букетик, вот тебе витамины. Прививки нужны, если выпускаешь на улицу, но зачем ему? Пусть дома сидит, воздухом дышит в окошко да на балконе.
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12:41:44 20-03-2025
отличная инициатива, но не пропустят же, а жаль.
многие животинок не заводят по финансовым соображениям, а так бы взяли по котику-собачке с улицы и всем стало хорошо.
но и налог на содержание зверушек нужно вводить, а на него содержать приюты.
12:49:13 20-03-2025
Вы детям лучше проезд в транспорте бесплатным сделайте, зоофилы
13:39:36 20-03-2025
Гость (12:49:13 20-03-2025) Вы детям лучше проезд в транспорте бесплатным сделайте, зооф... детям пусть родители проезд оплачивают.
13:56:49 20-03-2025
Элен без ребят (13:39:36 20-03-2025) детям пусть родители проезд оплачивают. ... Ну да, рожать хочу, платить не хочу)
16:07:25 20-03-2025
Гость (12:49:13 20-03-2025) Вы детям лучше проезд в транспорте бесплатным сделайте, зооф...
вы когда сами будете о своих детях заботиться? Все бы вам кто-то делал! Или за счет кого-то! Реально оборзевшие. Надо все льготы отменить.
13:03:10 20-03-2025
Цифры какие-то странные. На 10-20 тыс можно кошку отборным мясом кормить, и не одну а 5 штук. Опилки тоже не стоят столько. Неэффективно государство расходует эти деньги.
13:05:58 20-03-2025
Для контроля и учёта ограничиться чипированием будет недостаточно.
Сумму доплаты можно убавить раза в 3 и сделать квартальной. На какие-то средства нужно же будет направлять ветеринара для проверки наличия и условий содержания
13:29:10 20-03-2025
Гость (13:05:58 20-03-2025) Для контроля и учёта ограничиться чипированием будет недоста... Зачем? Раз в год животину везут на прививки. Не привез - значит, нет ее у тебя. Заодно, может, и бешенство не будет по краю гулять так, как сейчас.
13:52:37 20-03-2025
Гость (13:29:10 20-03-2025) Зачем? Раз в год животину везут на прививки. Не привез - зна... Прививки платные, с "возить" тоже не просто.
Будет соблазн 11 пособий получить на мертвую душу.
Утопия, бюджетные деньги людям так не раздают
15:17:46 20-03-2025
Гость (13:52:37 20-03-2025) Прививки платные, с "возить" тоже не просто.Будет соблаз... Да это понято, что утопия, но что с прививками-то не так? Не приехал на прививку - нет пособия, все. Возить в переноске можно и на ОТ, кошек так точно. И что значит "платные", а пособия на что тогда нужны?) А если без шуток - ответственные хозы и сейчас всех прививают. Даже если животное на улицу не выходит.
13:54:19 20-03-2025
Чушь и бред - вот по комуналке всем надо пособие и молодым и старым...
16:33:30 20-03-2025
гость (13:54:19 20-03-2025) Чушь и бред - вот по комуналке всем надо пособие и молодым ... так все и получают. вы в МФЦ загляните
13:55:38 20-03-2025
Ну только если для проживающих в своем доме, и кошек, собак не менее пяти, причем, все из бездомных.
16:51:49 20-03-2025
Готов взять 10 кошек *20 000 руб =200 000 руб./месяц. Раз их содержание так дорого обходится государству - могу помочь!!!))))
Также готов взять рыбок по 10 000 руб/мес за особь, черепах и инопланетян (не больше 4 ).
17:11:24 20-03-2025
представляю как мошенники разгуляются
- але у вас котики есть?
-ага
-вам денюжки полагаются ... итд
11:09:53 21-03-2025
Гость (17:11:24 20-03-2025) представляю как мошенники разгуляются- але у вас котики ... Котики окончательно перехватили управление пенсионерами, подкрадывается к Правительству.
18:15:32 20-03-2025
Зоокоммунизм.
13:00:19 21-03-2025
Оказывается, существуют лотки, которые подключаются к водопроводу и канализации. В одном румтуре показывали квартиру с таким приспособлением. Наверное, на маркетплейсах есть. Очевидно, цена премиальная, но кто-то может себе позволить. А что годно для кошки, для небольшой соразмерной собачки тоже подойдет