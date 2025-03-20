В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

Инициатива решает проблему и бездомных животных, и одиночества пожилых людей

20 марта 2025, 11:30, ИА Амител

Кот / Фото: unsplash.com / Manja Vitolic

Государство должно квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание. Как сообщает РИА Новости, такую идею выдвинул депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Он отметил, что инициатива решает проблему бездомных животных. Сейчас содержание одной особи обходится бюджету в 10–20 тысяч рублей в месяц. Это соответствует минимальному размеру пенсии. В результате пособие позволило бы пенсионерам содержать домашних питомцев, ни в чем себе не отказывая.

Кроме того, у предложения есть и другая положительная сторона – пожилые люди, которые возьмут животное, смогут скрасить одиночество.